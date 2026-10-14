Con terrible falla de Santiago Giménez, Porto deja escapar la victoria ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo

Fidalgo se quedó en la banca, mientras que Giménez entró al minuto 85 para desaprovechar las pocas ocasiones que tuvo en la derrota 3-2 de su equipo. (Fotos: REUTERS)

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La remontada del Real Betis en La Cartuja tuvo un cierre que dejó a Santiago Giménez a centímetros de cambiar la historia.

El Porto ya iba abajo en el marcador cuando el delantero mexicano apareció dentro del área con la posibilidad de firmar el empate, pero Álvaro Valles le negó el gol y sostuvo el triunfo español.

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El Real Betis venció 3-2 al Porto en La Cartuja tras concretar una remontada en la recta final del partido. (X/ @RealBetis)

Mientras el “Chaquito” buscaba una última respuesta para los Dragones, Álvaro Fidalgo siguió el partido desde la banca.

El mediocampista no tuvo minutos en la victoria 3-2 del equipo de Manuel Pellegrini, una noche de goles, remontadas y oportunidades perdidas para los mexicanos.

Cucho e Isco encabezaron la remontada del Betis

El encuentro arrancó con tensión y un primer tiempo cerrado. Porto llegó a celebrar una anotación, pero el VAR anuló la acción por una mano previa dentro de la jugada ofensiva. El Betis resistió y encontró espacios después del descanso.

Abde Ezzalzouli abrió el marcador al minuto 47 . El atacante recibió un balón fuera del área y conectó un disparo colocado que encendió a la afición en La Cartuja .

El Porto respondió al 54 con Gabri Veiga . El mediocampista aprovechó una acción a balón parado para vencer al arquero local y devolver la igualdad al marcador.

La visita tomó ventaja al 61 . Samu Aghehowa apareció cerca del área tras una combinación rápida y definió para el 1-2 que silenció por momentos al inmueble.

Cucho Hernández devolvió a los verdiblancos al partido al minuto 74 . El colombiano atacó un centro raso y definió cruzado para empatar una noche que parecía escaparse.

Isco definió el resultado al 84. El español convirtió el penal que puso el 3-2 y obligó al Porto a adelantar líneas en busca de un empate que no llegó.

Cucho Hernández empató el encuentro al minuto 74 e Isco selló el triunfo del conjunto español mediante un cobro de penal al 84. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Así, el Betis pasó de estar abajo en el marcador a recuperar el control del partido en la recta final. La reacción local dejó al Porto expuesto y abrió la puerta para el ingreso de Giménez, quien no logró capitalizar sus oportunidades.

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Santiago Giménez pudo cambiar el destino del Porto, pero sus remates fueron insuficientes

El Porto mandó a Santiago al campo al minuto 85, cuando Isco acababa de poner el 3-2 desde el punto penal. El mexicano entró por Pepê con pocos minutos por delante, pero alcanzó a tener intervenciones que pudieron darle otro destino al encuentro.

Santiago Giménez fue amonestado poco después de ingresar. El delantero se movió entre los centrales del Betis y buscó atacar cada balón que llegaba al área durante el cierre.

La jugada más peligrosa llegó al minuto 88 . Giménez recibió dentro del área y remató cruzado, pero Álvaro Valles alcanzó a estirarse para rechazar el balón a su costado derecho.

El atacante tuvo otra opción tras un tiro de esquina. Su remate terminó en el cuerpo del arquero español y la defensa local despejó antes de que los Dragones pudieran insistir.

En una de las últimas acciones, el mexicano intentó definir de primera con la zurda. El disparo se fue muy por encima del arco y dejó sin respuestas a su equipo.

Santiago Giménez ingresó al minuto 85, recibió una tarjeta amarilla y registró tres intentos al arco sin lograr anotar. (X/ @FCPorto)

De esta manera, el delantero mexicano tuvo tres remates en un periodo corto, aunque no consiguió convertir ninguno. El Porto se fue de Sevilla con las manos vacías del encuentro y sin puntos después de sus primeros dos partidos en la competencia.

Álvaro Fidalgo se queda en la banca durante el triunfo del Betis

El duelo tenía atención especial por la posibilidad de ver a dos mexicanos frente a frente en Champions League. Sin embargo, esa imagen no se dio: el “Maguito” permaneció entre los suplentes y Pellegrini no recurrió a él en ningún momento.

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Álvaro Fidalgo celebró desde la banca el gol de Abde, pero no entró ni cuando los verdiblancos perdieron la ventaja ni cuando necesitaba recuperar el control en el mediocampo.

El técnico chileno eligió otras variantes para responder a la remontada del Porto .

La falta de minutos prolonga un inicio de temporada limitado para el mexicano. Fidalgo sigue en la pelea por espacio dentro de una zona donde Isco y Pablo Fornals están muy bien consolidados.

El Real Betis suma seis puntos tras dos jornadas y se coloca entre los equipos que arrancan con paso firme. Porto continúa sin unidades y se ve obligado a responder en su siguiente exhibición.

Álvaro Fidalgo permaneció en la banca de durante todo el encuentro por decisión del técnico Manuel Pellegrini. REUTERS/Marcelo Del Pozo

El silbatazo final dejó dos postales para los mexicanos. Santiago Giménez se marchó con la frustración de no convertir la opción que pudo devolver a su equipo al partido, mientras que Álvaro Fidalgo siguió sin aparecer en la cancha.

El próximo reto europeo llega pronto: el Betis recibe al Feyenoord este 21 de octubre y Porto visita al PSV un día antes.