“Halloween de Perritos” la convivencia temática dónde podrás llevar a tu mascota disfrazada: dónde y cuándo será

El cartel oficial de la convocatoria precisa que la jornada reunirá tres actividades centrales bajo un mismo eje temático: una caminata canina, un espacio de venta y una exhibición de disfraces (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía Gustavo A. Madero organizará una convivencia temática de Halloween pensada para mascotas, en la que los dueños podrán llevar a sus perros disfrazados a un encuentro con caninata, bazar y pasarela canina. La actividad se suma a una agenda más amplia de eventos para perros que se multiplican en la capital durante octubre.

El evento, bautizado Halloween de Perritos, se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo número 7, esquina con avenida IPN, en la colonia Lindavista. La organización corre a cargo de Desarrollo Social GAM, en conjunto con el recinto cultural.

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La cita es el 30 de octubre a las 17:00 horas, con entrada libre, en el Centro Cultural Futurama. El llamado principal para los asistentes es llevar a sus mascotas disfrazadas para participar en las actividades programadas.

El cartel oficial de la convocatoria precisa que la jornada reunirá tres actividades centrales bajo un mismo eje temático: una caminata canina, un espacio de venta y una exhibición de disfraces. La propuesta busca ofrecer una alternativa de esparcimiento gratuito para familias con mascotas durante la temporada de Halloween y Día de Muertos.

El video muestra la fachada exterior e instalaciones interiores del Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama. (Facebook)

Fecha, horario y sede del Halloween de Perritos

La programación confirmada para el evento es la siguiente:

Fecha: 30 de octubre.

Horario: 17:00 horas.

Sede: Centro Cultural Futurama, Otavalo 7, esquina avenida IPN, colonia Lindavista.

Costo: entrada libre.

Organiza: Desarrollo Social GAM, en conjunto con la alcaldía Gustavo A. Madero y el Centro Cultural Futurama.

Caninata, bazar y pasarela de perritos

El cartel oficial de la convocatoria precisa que la jornada reunirá tres actividades centrales bajo un mismo eje temático: una caminata canina, un espacio de venta y una exhibición de disfraces.

La convocatoria detalla tres actividades centrales para la jornada: una caninata, un bazar y una pasarela de perritos. La dinámica está diseñada para que los dueños asistan junto a sus mascotas caracterizadas con disfraces alusivos a la temporada.

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La caninata consiste en un recorrido grupal en el que los asistentes caminan junto a sus perros por los alrededores del recinto, en un formato de convivencia colectiva entre dueños de mascotas. No se especificó una ruta o distancia determinada para este recorrido.

El bazar, por su parte, funcionará como un espacio de exhibición y venta dentro del mismo centro cultural, aunque el material de difusión no detalla qué tipo de productos o giros comerciales estarán presentes en los puestos.

La pasarela de perritos será el momento central del evento. Permitirá que los perros disfrazados desfilen frente al público asistente, en un formato similar al de otros concursos de mascotas que se han popularizado durante esta época del año en distintos puntos de la ciudad. El material de convocatoria no especifica si habrá premiación para los disfraces participantes ni categorías de competencia.

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La imagen oficial del evento utiliza una estética alusiva a Halloween, con ilustraciones de perros caracterizados como vampiro, murciélago y bruja, en sintonía con el llamado central de la convocatoria: “trae a tu lomito disfrazado”.

Chihuahuas tendrán su propio encuentro masivo en Chapultepec

La meta de esta edición es superar la cifra de 120 chihuahuas reunidos, marca alcanzada durante el primer encuentro de la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Gustavo A. Madero no es la única zona de la ciudad donde los perros protagonizan actividades de temporada. La comunidad Chiwinity organiza para el 25 de octubre la segunda edición de su reunión masiva de chihuahuas en el Bosque de Chapultepec, con temática de Día de Muertos y Halloween.

El encuentro arranca a las 9:00 horas e incluye caminata grupal, sesiones de fotos, rifas y un picnic de cierre. El punto exacto dentro del bosque todavía no se confirmaba al momento de la convocatoria, por lo que los organizadores pidieron a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales de la comunidad, identificada en redes como @chiwinitycdmx.

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La meta de esta edición es superar la cifra de 120 chihuahuas reunidos, marca alcanzada durante el primer encuentro de la comunidad. El disfraz no es obligatorio para participar, aunque la convocatoria invita a llevar a las mascotas con atuendos alusivos a las celebraciones.

La participación tiene un costo de recuperación de 50 pesos por persona, destinados a trámites, permisos y logística, según los organizadores. Para asistir es indispensable contar con un número de socio de Chiwinity.

De acuerdo con la convocatoria, un día antes, el 24 de octubre a las 17:30 horas, se realizará además una reunión de perros Shih Tzu en la ciudad, lo que refleja el crecimiento de este tipo de encuentros organizados por dueños de razas específicas durante octubre.

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El chihuahua desciende del techichi, un perro de compañía de la civilización tolteca que habitó el territorio mexicano entre los siglos IX y X. Se le considera una de las razas caninas más antiguas del continente americano y la más pequeña del mundo. Estudios genéticos confirman que los ejemplares actuales conservan una porción de ascendencia prehispánica, lo que los distingue de la mayoría de las razas modernas, de origen principalmente europeo. El nombre de la raza proviene del estado de Chihuahua, donde exploradores estadounidenses los encontraron en el siglo XIX.

Otras actividades de Día de Muertos en la Ciudad de México

Desfile de Alebrijes Monumentales: 17 de octubre, 12:00 horas, con recorrido desde el Zócalo capitalino hasta el Ángel de la Independencia.

El Halloween de Perritos y la reunión de chihuahuas se suman a una agenda más amplia de actividades gratuitas que la Ciudad de México desarrolla entre octubre y noviembre por la temporada de Día de Muertos. Entre los eventos confirmados en la capital destacan los siguientes:

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Desfile de Alebrijes Monumentales: 17 de octubre, 12:00 horas, con recorrido desde el Zócalo capitalino hasta el Ángel de la Independencia. Entrada gratuita. Las figuras permanecerán exhibidas sobre Paseo de la Reforma hasta el 8 de noviembre.

Festival Artesanal de Café, Chocolate y Pan de Muerto: 17 y 18 de octubre, de 10:00 a 19:00 horas, en Jalapa 38, colonia Roma Norte. Entrada gratuita; el consumo no está incluido.

Mega Procesión de Catrinas: 25 de octubre, con salida a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia y llegada estimada alrededor de las 20:30 horas al Zócalo. Participarán 36 contingentes temáticos. Acceso gratuito.

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Festival del Cacao en el Museo Anahuacalli: del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas. Entrada gratuita, con costo en alimentos y bebidas.

Festival de Día de Muertos en Chapultepec, “El Sendero del Cempasúchil”: del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor de la segunda sección del bosque. Incluye un show de drones gratuito con funciones a las 19:45 y 21:45 horas cada noche. El acceso general es libre; algunas experiencias, como el lanzamiento de linternas flotantes, requieren boleto por separado.

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Gran Desfile de Día de Muertos: 31 de octubre, a partir de las 12:00 horas, con recorrido desde la fuente de la Diana Cazadora por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. Entrada gratuita.

La capital también contará con una Ofrenda Monumental instalada en el Zócalo como parte de la programación oficial de la temporada.

La Llorona también estará en cartelera gratuita

Las presentaciones se realizarán entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre en recintos como el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico, y distintos espacios Utopía ubicados en Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la oferta cultural de la temporada se suma la obra de teatro La Llorona, con autoría de Luis Huitrón y dirección y versión de Angélica Rogel. La puesta en escena tendrá funciones de entrada libre en distintos puntos de la ciudad, dentro del catálogo de Teatros Ciudad de México 2026.

Las presentaciones se realizarán entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre en recintos como el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico, y distintos espacios Utopía ubicados en Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza. El acceso es gratuito y por orden de llegada, aunque los organizadores advierten que el cupo es limitado en cada sede.

Entre las fechas programadas para la obra se encuentran funciones el 30 de octubre en Utopía Elena Poniatowska Amor, en Coyoacán, y el 31 de octubre en Utopía Papalotl, en Iztapalapa, coincidiendo con el fin de semana en que también se desarrollarán el Halloween de Perritos en Gustavo A. Madero y la reunión de chihuahuas en Chapultepec.

La variedad de propuestas gratuitas, que van desde eventos pensados para mascotas hasta funciones teatrales y desfiles masivos, conforma el calendario de actividades con el que la Ciudad de México recibe la temporada de Día de Muertos 2026.