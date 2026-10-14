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Conoce el setlist oficial de Hombres G en el Auditorio Nacional para “Los Mejores Años de Nuestra Vida”

La banda de David Summer tocará varias noches en la Ciudad de México

La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)
La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)
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Hombres G cumplió cuatro décadas de trayectoria con el arranque de su gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La banda española, formada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina, abrió la noche del 13 de octubre con las entradas agotadas en sus cuatro fechas programadas en el recinto.

El cuarteto subió al escenario alrededor de las 20:42 horas para interpretar “Voy a pasármelo bien”, canción que marcó el inicio de un repertorio pensado para recorrer más de 40 años de carrera. El show, con una duración aproximada de dos horas, combinó clásicos ochenteros con material reciente de su discografía.

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El espectáculo se repetirá el miércoles 14 de octubre, el viernes 16 de octubre y el domingo 18 de octubre.

Cuál es el setlist completo del concierto

Integrantes de Hombres G.
La banda española Hombres G posa sonriente, con un afiche de su "Gira 2026" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repertorio que Hombres G interpretó en el Auditorio Nacional incluyó 24 canciones, organizadas de la siguiente manera:

  1. Voy a pasármelo bien
  2. El ataque de las chicas cocodrilo
  3. Mujer de bandera
  4. No te escaparás
  5. Sólo otra vez
  6. Chico, tienes que cuidarte
  7. Me siento bien
  8. Si no te tengo a ti
  9. Un par de palabras
  10. Te necesito
  11. Dos imanes
  12. ¿Qué soy yo para ti?
  13. Lo noto
  14. Te quiero
  15. Indiana
  16. Gilipollas
  17. Nassau
  18. Suéltate el pelo
  19. Visite nuestro bar
  20. Marta tiene un marcapasos
  21. Los mejores años de nuestra vida
  22. Temblando
  23. Venecia
  24. Sufre, mamón

Un repaso de cuatro décadas en una sola noche

El recorrido musical combinó etapas muy distintas de la banda. Tras el arranque con “Voy a pasármelo bien”, llegaron “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Mujer de bandera” y “No te escaparás”, piezas que remiten a los primeros años del grupo en la década de los ochenta.

Más adelante, el setlist incorporó temas como “¿Qué soy yo para ti?”, “Lo noto” y “Si no te tengo a ti”, canciones que durante décadas se convirtieron en referencia generacional para el público hispanohablante. Ese tramo del concierto funcionó como un puente entre distintas épocas de seguidores, desde quienes acompañaron a la banda en su lanzamiento hasta públicos que se sumaron después.

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¿Qué tocó Hombres G en el Auditorio Nacional? La banda interpretó 24 canciones que combinaron sus mayores éxitos de los años ochenta con material reciente, incluido el estreno en vivo de “Gilipollas” y el cierre con “Sufre, mamón”, tema de su debut en 1985.

Dentro del show también hubo espacio para lo nuevo. “Gilipollas”, sencillo lanzado el 2 de octubre, apareció como una de las canciones más recientes del repertorio. La pieza aborda, con tono de humor, lo que la banda describe como una actitud vanidosa amplificada por las redes sociales.

El anuncio del documental que llega a Netflix

Hombres G llega a Netflix.
Hombres G llega a Netflix.

Durante el tramo final del concierto, David Summers aprovechó una pausa para dirigirse directamente al público. El vocalista anunció el estreno de un documental centrado en la historia del grupo, disponible en una plataforma de streaming a partir del 18 de octubre.

“Quiero decirles que este año hemos hecho una nueva película, es uno que podrán ver a partir de este domingo en Netflix, es el documental definitivo de nuestra historia”, expresó Summers ante el público del Auditorio Nacional. El vocalista agregó que la producción retrata el camino del grupo desde que eran adolescentes hasta sus actuales giras internacionales.

El documental comparte nombre con la gira que la banda presenta actualmente: “Los mejores años de nuestra vida”. Según explicó Summers, la producción incluye una canción compuesta especialmente para musicalizar el relato de cuatro décadas de carrera.

“Es una historia que habla de nosotros y ustedes, porque nunca hubiéramos podido sostener esto tantos años”, afirmó el vocalista durante el mismo tramo del concierto, al referirse al vínculo con su público mexicano. El tema que da nombre al documental y a la gira también formó parte del setlist interpretado esa noche.

Una banda que mantiene su alineación original desde hace más de 40 años

(Archivo)
(Archivo)

Hombres G se formó en Madrid a comienzos de los años ochenta, en plena efervescencia de la Movida madrileña. El nombre del grupo surgió de la fascinación de David Summers por la película estadounidense “G Men”, estrenada en 1935, donde así se denominaba a los agentes del FBI.

David Summers ocupa el rol de voz principal y bajo, además de ser el compositor principal de la mayoría de los éxitos del grupo. Rafa Gutiérrez aporta la guitarra principal y los coros, mientras que Dani Mezquita se encarga de la guitarra rítmica. Javier Molina completa la formación en la batería.

La banda española Hombres G promete una noche cargada de nostalgia y grandes éxitos para su reencuentro con el público peruano.
La banda española Hombres G promete una noche cargada de nostalgia y grandes éxitos para su reencuentro con el público mexicano.

Una particularidad distingue a Hombres G dentro de la historia del rock en español: su alineación se ha mantenido sin cambios desde su formación original. Tras una pausa en los años noventa, el cuarteto se reunió a comienzos de los 2000 con los mismos cuatro integrantes y continuó girando y grabando sin reemplazos desde entonces.

El vínculo con México, un capítulo central de su historia

El regreso al Auditorio Nacional llegó tiempo después de que la banda llenara el Estadio GNP de la Ciudad de México. Durante el concierto, Summers destacó públicamente la relación que el grupo mantiene con el país.

“No saben cómo queremos a este país, a esta ciudad. Son 40 años ya viniendo aquí, más de cien viajes”, expresó el vocalista ante el público mexicano, en referencia a la relación construida a lo largo de cuatro décadas de visitas constantes.

Tras las cuatro fechas programadas en el Auditorio Nacional, la gira continuará con una presentación en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. El tour forma parte de la celebración por los 40 años de trayectoria del grupo, que también incluye el recopilatorio de grandes éxitos remasterizados publicado en 2023 y un disco de versiones junto a artistas contemporáneos editado en 2025.

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