PRI afina alianza con el PAN: ve viable “ganar” 11 estados en los comicios de 2027

PRI afina alianza con el PAN: ve viable “ganar” 12 estados en los comicios de 2027. (X/@alitomorenoc)

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Alejandro Morena Cárdenas precisó que el Parido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) mantienen conversaciones a nivel local para definir una posible alianza que le haga frente a Morena en los comicios que se disputarán en junio de 2027.

Tras las diversas declaraciones que ha dado la dirigente del guinda, Ariadna Montiel Reyes, el presidente nacional del tricolor aseguró que la ve “moralmente derrotada y eso es lo que le sucede”.

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Ante los tiempos de quiebre que vive la coalición oficialista, de la que también es parte el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), el líder político recalcó lo que podría significar para el guinda perder la alianza:

“No ganan las gubernaturas... Y en todos los datos que tenemos hoy por hoy, Morena se derrumba, se divide”.

El PRI ve “positiva” la alianza en lo local

Debido a que el proceso electoral 2026-2027 ya arrancó y Morena ya dio a conocer a sus posibles candidatos a las 17 gubernaturas, Alejandro Moreno detalló que la oposición está afinando la posible coalición, “construyendo primero con las dirigencias, con Acción Nacional y con muchas dirigencias de partidos políticos locales”.

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Comentó que los números de las encuestas les favorecen y ve viable el triunfo en los siguientes estados: Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Michoacán.

Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

Acusó a Morena de querer apoderarse del órgano electoral, recordando el tema de las boletas planchadas, por lo que dijo, han hecho un llamado enérgico al Instituto Nacional Electoral (INE).

También se lanzó contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien criticó por querer “controlar” la elección en el estado.

Movimiento Ciudadano se niega a ir en alianza con Alito Moreno

Movimiento Ciudadano ha cerrado la puerta a cualquier alianza con el PRI, hace casi un mes, Jorge Álvarez Máynez, dirigente del partido naranja, revivió un video de Vicente Fox de sus años en la presidencia, cuando el panista señalaba al tricolor como la cuna de la corrupción en México.

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El material circuló por su cuenta de “X” apenas unas horas después de que el propio Fox defendiera su reciente acercamiento con Alejandro “Alito” Moreno, un mensaje que contrasta con la postura del expresidente que décadas atrás fustigaba al PRI.

Todo comenzó el 4 de septiembre, cuando Fox visitó la sede nacional del tricolor, llamó a esa cita una “misión ciudadana” y, días después, en el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional celebrado en Aguascalientes, pidió a los partidos opositores dejar de lado sus diferencias.

Su argumento era simple: frente a Morena, la unidad pesa más que la historia. Moreno Cárdenas respondió con entusiasmo en redes sociales, declarando que “México siempre estará por encima de cualquier diferencia política” y mostrándose dispuesto a sumar voluntades con el panista.

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Jorge Álvarez Máynez se niega a una alianza opositora.

Pero en Movimiento Ciudadano el mensaje no encontró eco, ya que el video rescatado por Álvarez Máynez terminaba con una frase que el propio emecista repitió como sentencia: “No hay manera de que nuestro movimiento vaya con la vieja política”.

Mientras Fox hablaba de una “cruzada” contra el oficialismo rumbo a 2027, el dirigente naranja ha optado por otro camino, reafirmando su respaldo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero, y dejando claro que el PRI de Alito Moreno no formaría parte de sus planes.