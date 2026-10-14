Morena “No tiene vergüenza ni autoridad moral”: Máynez defiende a Pablo Lemus ante peticiones de renuncia por represión en marcha

Jorge Álvarez Máynez señala que el gobierno estatal reconoció errores tras la movilización por agua limpia en Guadalajara y prometió sanciones, mientras cuestiona antecedentes de abusos atribuidos al partido oficialista. (@AlvarezMaynez | Presidencia)

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El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, arremetió contra Morena en redes sociales. Afirmó que el partido “no tiene vergüenza ni autoridad moral” para criticar la actuación policial en Jalisco. El mensaje llegó horas después de que la dirigencia morenista pidiera la renuncia del gobernador Pablo Lemus por la represión en la marcha por agua limpia en Guadalajara.

“En Jalisco se rectificó, se reconocieron los errores y se anunció que los responsables serán castigados”, escribió Máynez. Añadió que Morena “ha sido cómplice de decenas de actos represivos y de la #PrisiónSinJuicio contra miles de inocentes”.

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El detonante: “Si no puede, que renuncie”

La exigencia de renuncia formulada por la dirigencia nacional de Morena, tras la detención de 39 manifestantes que demandaban agua limpia, escala la presión sobre un gobernador de Movimiento Ciudadano ya acorralado por la crisis hídrica en la zona metropolitana

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, dijo que Lemus debía escuchar las demandas de la ciudadanía y garantizar el derecho al agua, o renunciar. En conferencia, sostuvo: “Si no puede, que renuncie”.

Montiel exigió además la destitución del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, y pidió a Lemus no culpar al gobierno federal ni a Morena.

¿Qué pasó en Guadalajara?

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines ayer domingo, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

La marcha del 11 de octubre partió de la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco. Según el gobernador, reunió a cerca de 10 mil personas. Terminó con enfrentamientos: hubo 39 detenidos y 28 policías lesionados, además de manifestantes heridos.

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Las versiones difieren:

Gobierno de Jalisco: Lemus atribuyó los choques a “grupos de choque” integrados por unas 400 personas.

Colectivos: organizaciones denunciaron uso indiscriminado de gas lacrimógeno, balas de goma y agua. Cepad habló de detenciones arbitrarias.

Detenidos: 32 de las 39 personas fueron liberadas, según un reporte.

La rectificación que cita Máynez

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

Lemus anunció una investigación sobre la actuación policial. Ordenó a la Fiscalía revisar “caso por caso” las detenciones y analizar los videos para sancionar cualquier exceso en el uso de la fuerza. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un expediente de oficio. “Esto no debe volver a suceder”, afirmó el gobernador.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Lemus explicar el operativo y transparentar la identidad de los detenidos. Por su parte, Segob y la CNDH revisan las detenciones caso por caso.

El historial que Máynez le recuerda a Morena

@AlvarezMaynez

Para sustentar su acusación, Máynez compartió notas periodísticas de otros episodios:

Marcha del 8M en Zacatecas: El Sol de Zacatecas reportó violencia y detenciones de mujeres por parte de policías estatales.

Veracruz, 2024: Desinformémonos informó de dos campesinos muertos y cientos de heridos en el desalojo de un plantón contra Granjas Carroll. Ese medio reportó el hecho; la nota no precisa quién gobernaba en ese momento.

Marcha del 8M en CDMX: El Universal recogió testimonios de reporteras sobre el gas. Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno, dijo que solo se usaron extintores.

Marcha de la Generación Z (noviembre de 2025): El Universal publicó que policías de la CDMX agredieron a periodistas y manifestantes, contrario a lo dicho por Clara Brugada y Sheinbaum.

En otro mensaje publicado horas antes, Máynez sostuvo que el agua es una “exigencia justa” también en el Estado de México y Zacatecas, gobernados por Morena. Recordó que el cuidado de los cuerpos de agua es competencia federal. Dijo que él sí fijó postura sobre el derecho a la protesta y compartió fotos de 2020, 2023, 2025 y 2026.

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¿Qué sigue?

El cruce ocurre mientras continúan las revisiones de la Fiscalía, la CEDHJ y las autoridades federales. Morena mantiene su exigencia de destituir al titular de Seguridad estatal. Movimiento Ciudadano sostiene que la rectificación en Jalisco contrasta con la conducta del partido en el poder.