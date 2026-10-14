Coparmex llama a fortalecer al IMSS: necesario mejorar condiciones para trabajadores y atención a derechohabientes

Para la Coparmex, el IMSS debe contar con recursos necesarios para operar de manera eficiente. (Instagram: Zoé Robledo)

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Este martes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró necesario fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia federal del sector salud a cargo de Zoé Alejandro Robledo Aburto.

Para la Coparmex es de vital importancia un oportuno abasto de medicamentos y materiales médicos. Sin embargo, la realidad es diferente, porque en el presupuesto 2027 esos rubros apuntan a una caída de 5.9 por ciento.

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Coparmex llama a fortalecer al IMSS

Por medio de un comunicado, el organismo empresarial –encabezado por Juan José Sierra Álvarez– destacó la existencia de problemáticas que limitan la capacidad de respuesta por parte del equipo del IMSS, lo que, eventualmente, afecta tanto las condiciones de los trabajadores como la atención que reciben los derechohabientes.

“Es indispensable que el personal de salud cuente con las herramientas, los medicamentos, el equipamiento, la infraestructura y el apoyo humano necesarios para desempeñar sus funciones con calidad, oportunidad y seguridad”, expresó la Coparmex.

Movilizaciones de trabajadores del IMSS exhiben carencias

La Coparmex señaló que las recientes movilizaciones de trabajadores del IMSS exhiben carencias de fondo en el sistema de salud en México, que nunca se acercó al de “Dinamarca”.

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El desabasto de medicamentos,

La falta de personal y de insumos médicos.

Los rezagos en infraestructura afectan tanto a quienes prestan los servicios como a millones de derechohabientes.

El Centro de Estudios Clínicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS atiende a derechohabientes e investigaciones en México. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

Necesario transparentar el uso de los recursos aportados al IMSS

Aunque el presupuesto del IMSS y del IMSS Bienestar se encuentran separados, en los hechos, ambas instituciones comparten hospitales, así como clínicas de primer y segundo nivel.

Lo anterior, provoca una saturación en los servicios y genera costos que también deben ser considerados en la planeación del instituto para asegurar su sostenibilidad, explicó la Confederación Patronal.

El organismo empresarial subrayó que el IMSS debe garantizar que los recursos aportados por trabajadores y empleadores respondan a las necesidades de los asegurados. Otorgar atención sin el financiamiento requerido, advirtió, pone en riesgo la viabilidad del sistema.

Ante este panorama, la Coparmex llamó a transparentar el uso de los recursos y a rendir cuentas sobre el servicio que presta el IMSS.

Presupuesto para el Instituto en 2027 a la baja

Cabe señalar que el presupuesto destinado al gasto público en salud alcanzaría un billón 136 mil 648 millones de pesos para 2027. Es decir, un crecimiento real de 10.6 por ciento respecto a 2026.

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Mientras que en el caso de medicamentos y material médico, el presupuesto llegaría a los 164 mil 245 millones de pesos; sin embargo, en el caso del IMSS, la situación es diferente.

Datos analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), revelaron que para el próximo año el presupuesto para el IMSS –en medicamentos y material médico– apunta a un caída 5.9 por ciento, o siete mil 373 millones de pesos menos.

Además, el CIEP detalló que en el caso de materiales y suministros médicos, el descenso es de 32 por ciento (cinco mil 925 millones de pesos menos); y en medicinas y productos farmacéuticos sería de 3.3 por ciento (tres mil 409 millones de pesos menos que en 2026).

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Derechohabientes deben recurrir a atención médica privada

Durante 2024, el IMSS registró 53.6 millones de derechohabientes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ellos, 38.2 millones presentaron una necesidad de salud y 29.3 millones recibieron atención médica, pero únicamente 13.5 millones fueron atendidos por esta institución pública.

Zoé Robledo ofrece un mensaje desde un podio oficial junto a Claudia Sheinbaum durante una conferencia en México. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

La información del Inegi reveló que apenas 45.9 por ciento de los derechohabientes que recibieron algún tipo de atención de salud fueron atendidos por el IMSS, pero 16 millones de derechohabientes tuvieron que recurrir a otro lugar.

A nivel nacional, seis de cada 10 personas acudieron a establecimientos privados o farmacias pese a estár afiliados a una institución pública.

Tal desplazamiento no es cosa menor, ya que tiene un costo directo para las familias, pues el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9 por ciento en términos reales entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio de seis mil 421 pesos anuales por hogar.

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En medio de protestas que exhiben las carencias en el sector salud, la Coparmex recomendó fortalecer al IMSS para que ofrezca mejores condiciones laborales a sus trabajadores, y una mejor atención a sus derechohabientes.