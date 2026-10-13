El IMSS priorizará recetas no surtidas: cómo reportar en línea los medicamentos faltantes

Autoridades sanitarias informaron sobre el reparto de medicamentos en Puebla. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegará visitas directivas a 277 hospitales para dialogar con trabajadores e identificar fallas en la operación cotidiana de las unidades médicas, según anunció Zoé Robledo, director general IMSS, en conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación. La estrategia prioriza el abasto de insumos, el surtimiento de recetas, la cobertura de personal y las condiciones laborales, y se desarrolla en paralelo a una revisión salarial que será sometida a consulta el 14 de octubre.

Las visitas cubrirán hospitales de Segundo y Tercer Nivel donde laboran 267 mil trabajadores, la porción más grande de la base trabajadora del Instituto. Titulares de las representaciones estatales del IMSS, sus equipos de trabajo y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad acudirán a cada hospital para escuchar al personal y conocer las necesidades de cada servicio.

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“Vamos a empezar ahí porque se concentra también la mayor exigencia y los problemas de operación que deben de resolverse primero”, señaló Robledo.

Cómo reportar medicamentos no surtidos en el IMSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reportar medicamentos no surtidos en el IMSS

Una de las prioridades de las autoridades consiste en atender la falta de medicamentos, por ello las autoridades habilitaron una plataforma para que los derechohabientes puedan reportar los medicamentos que no les fueron surtidos el día de su consulta.

Los derechohabientes del IMSS pueden reportar medicamentos no surtidos a través de la página: https://recetacompleta.gob.mx/login con su CURP, el folio de la receta rechazada y sus datos de contacto. La plataforma permite seleccionar los fármacos pendientes para que el instituto informe, por teléfono, cuándo y dónde podrá entregarlos.

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El reporte debe precisar cuáles medicamentos faltaron, incluso si la farmacia surtió solo una parte de la receta. El sistema también permite consultar datos de la atención médica, la unidad donde se realizó la consulta y el medicamento pendiente.

Las recetas mantienen una vigencia de 76 horas, por lo que Zoé Robledo recomendó conservar el documento cuando falte algún medicamento; el folio es indispensable para presentar el reporte. El instituto también atiende estos casos en la línea 800 953 22 18.

Con estos mecanismos, el IMSS busca reducir los retrasos en la atención de recetas rechazadas y mejorar la coordinación entre almacenes y unidades médicas para que los tratamientos lleguen a los pacientes cuando los requieren.

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Derechohabientes podrán reportar medicamentos no surtidos en línea (https://recetacompleta.gob.mx/login)

Los problemas operativos que el IMSS atenderá en hospitales

Por otra parte, Zoe Robledo precisó que las visitas contemplan ocho asuntos: abasto de insumos y material de curación; surtimiento de recetas; cobertura de personal; disponibilidad y mantenimiento de equipo médico; mobiliario; conservación de instalaciones; condiciones de trabajo, y organización y gestión interna.

Cada petición deberá convertirse en un compromiso con tres elementos: definir qué problema se atenderá primero, establecer una fecha de cumplimiento y asignar a una persona responsable.

Para los casos de recetas no surtidas en su totalidad, el Seguro Social mantiene el portal recetacompleta.gob.mx y la línea 800 953 2218, con el fin de dar seguimiento al surtimiento y ofrecer alternativas de tratamiento a los derechohabientes.

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El aumento salarial y las prestaciones del personal del IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios en la sede de la institución en México. (Instagram: Zoé Robledo)

El Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aprobó un incremento global de 6.8%, que toma en cuenta las particularidades del Contrato Colectivo de Trabajo y contempla prestaciones adicionales al sueldo tabular. El Instituto lo presenta como referencia para un ajuste por encima de la inflación.

Entre esos conceptos está el 011, correspondiente a la ayuda de renta de casa habitación. Se trata de una percepción fija quincenal libre de impuestos para el personal, dado que el IMSS absorbe el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que el incremento se refleja directamente en el ingreso de cada trabajador.

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Cómo será la consulta sindical sobre la revisión salarial

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que la consulta se realizará el 14 de octubre en cerca de 670 puntos de votación. El proceso contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de inspectores de la Secretaría del Trabajo, a solicitud del SNTSS, para un padrón de 476,260 trabajadores en activo con derecho a voto.

Bolaños López calificó la revisión como un procedimiento “fundamental para la democracia sindical” y recordó que el Centro ha dado seguimiento a cerca de 30,700 revisiones contractuales y 35,000 revisiones salariales. En este caso, precisó, se han cumplido todos los requisitos de ley para el incremento que actualmente se somete a consulta, y los verificadores del Centro vigilarán que la convocatoria se apegue a la normativa.

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