Qué se sabe de Pueblos Unidos, el grupo criminal detrás de “El Güero Gym” que opera en Totolapan, Morelos

Tres hombres con chalecos tácticos y armas de fuego permanecen frente a un fondo en llamas y un mapa de Morelos que ubica el municipio de Totolapan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.

Detrás del detenido opera “Pueblos Unidos”, la más reciente versión de una célula del Cártel de Sinaloa que ha cambiado de nombre al menos tres veces en los últimos años.

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El intercambio se concretó alrededor de las 19:35 horas del lunes, según confirmó la FGE en un comunicado oficial. Daniel Vergara, a quien también se le conoce bajo el alias de “El Sensual”, es ubicado por laas autoridades como segundo al mando de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, líder de la organización.

Un nombre nuevo para una vieja estructura

Tras la detención de "El Güero Gym", integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía.

“Pueblos Unidos” no nació de cero. De acuerdo con la reconstrucción de diversos medios periodísticos, la célula que hoy opera en Totolapan es una nueva versión de un mismo grupo: que ha pasado de Gente Nueva, “La Empresa” y ahora “Pueblos Unidos”.

Cada cambio de nombre coincidió con una oleada de detenciones que desgastó la marca anterior, tanto ante las autoridades como ante la población que convive con el grupo. Un antecedente de esa presión ocurrió en agosto de 2024, cuando la FGE, la Sedena y la Guardia Nacional ejecutaron un operativo en el ejido San Marcos, dentro del propio Totolapan, y aseguraron armas largas, cartuchos, equipo táctico, droga y vehículos vinculados a células de Gente Nueva.

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La Fiscalía de Morelos, en su comunicado del lunes, solo identificó al detenido como “generador de violencia de influencia regional” ligado a “Pueblos Unidos”, sin precisar estructura ni liderazgo.

El hombre detrás: Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”

Primer plano de Júpiter Araujo Bernard, alias ‘El Barbas’, superpuesto a un organigrama de la FGR y FEMDO que detalla presuntos vínculos institucionales y personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, el 20 de mayo de 2026, que Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas” o “El Apá”, es el líder regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

El columnista Héctor de Mauleón, en El Universal, documentó que Araujo arribó a Morelos durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco para encabezar una alianza entre Gente Nueva y Unión Tepito. Esa alianza se rompió, pero él se quedó: se estableció en Tepalcingo y avanzó sobre un corredor que hoy abarca Cuautla, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

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La ruptura definitiva llegó en marzo de 2025, cuando cayó su operador cercano Rafael “N”, alias “El Niño de Oro”. Fue entonces cuando Araujo fundó su propia organización, “La Empresa”, el antecedente directo de “Pueblos Unidos”.

Las autoridades de Morelos lo señalan por homicidio, secuestro, extorsión y cobro de piso, y la FGR documenta su presencia también en Baja California y Zacatecas.

La FGR confirmó que su estructura infiltró al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales y la intimidación de opositores políticos.

Esa infiltración tuvo un punto de quiebre el 20 de mayo de 2026, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el cumplimiento de seis órdenes de cateo y aprehensión contra funcionarios vinculados a Araujo, en el marco de la llamada Operación Enjambre. Cayeron Agustín Toledano Amaro, entonces alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, y cuatro funcionarios más del ayuntamiento de Cuautla.

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El golpe no fue solo político. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 32 personas en Morelos relacionadas con la red: 22 físicas y 10 morales, entre ellas presidentes municipales y funcionarios de Cuautla, según detalló García Harfuch en esa misma conferencia.

El video que lo destapó todo

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Nada de esto habría avanzado al ritmo que lo hizo sin un video difundido en febrero de 2025, una grabación hecha en un campo de aguacates en Totolapan: la finca “Los Aguacates”. En las imágenes aparecían reunidos presuntos integrantes de la organización con alcaldes y funcionarios de la región oriente.

El escándalo derivó, un mes después, en un cateo formal a esa misma propiedad. En marzo de 2025 las autoridades reportaron indicios balísticos en el predio e iniciaron la búsqueda de posibles fosas clandestinas en el sitio donde Araujo se había reunido con los alcaldes.

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El material audiovisual mostró a Araujo junto a los alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla. El entonces alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, se mantuvo prófugo tras la Operación Enjambre hasta su detención el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero.

Un juez le dictó prisión preventiva el 2 de junio en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora, imputado por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud.

Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)

La cadena de golpes no se detuvo ahí. En febrero de 2026 cayó Cristina Marlén Burgos, excandidata a la alcaldía de Totolapan, en un operativo quirúrgico encabezado por Marina, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal. Además de su detención y vinculación a proceso por extorsión agravada, en el operativo se aseguraron droga y tablas de tortura, y su hijo menor de edad también fue detenido.

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La lista de golpes institucionales siguió creciendo. El 25 de junio de 2026, la Guardia Nacional detuvo a Antonio “N”, exalcalde de Ayala, y a Roberto “N”, secretario de ese ayuntamiento, en una acción que distintos reportes vinculan de forma extraoficial al Operativo Enjambre.

Pese a todo, Araujo Bernard sigue prófugo.

La población, usada como escudo

De acuerdo con el informe de La Aurora de México, la célula recurre a pobladores —en ocasiones bajo coacción— para bloquear carreteras e impedir operativos en su contra.

El patrón no es nuevo. En julio de 2025, habitantes de Totolapan amenazados por un sujeto identificado como “El Charlie” incendiaron un vehículo durante un cateo contra seis inmuebles de “La Empresa”, donde se aseguraron tres vehículos de lujo, dos de ellos blindados, según Zona Centro Noticias.

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El mismo patrón se repitió este lunes. Tras la detención de José David “N”, se vio a transportistas y pobladores a bloquear los accesos principales a Totolapan con combis y mototaxis, con cierres en la carretera federal México-Cuautla a la altura del kilómetro 88 y en el crucero de Nepopualco. Los bloqueos se extendieron hacia Santa Rosa, Yautepec, Tlayacapan y Oaxtepec, con quema de vehículos, neumáticos y al menos una motocicleta, además de disparos al aire sobre la ruta 13 horas antes de que se concretara la liberación de los agentes retenidos.

Reportan un enfrentamiento armado en Totolapan, Morelos: SSPC mantiene un despliegue en la zona. RRSS

Por qué todos se pelean este pedazo de Morelos

Totolapan no es un municipio grande ni particularmente rico, pero su ubicación lo vuelve codiciado. Colinda al norte y al este con el Estado de México, lo que lo convierte en un punto de paso dentro de las rutas que, según la FGR, conectan el suroeste del país con el Valle de México.

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Tiene 12,750 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, y uno de los índices de marginación más altos de Morelos.

La administración municipal actual está encabezada por Alejandro Alfaro Nolasco, del Partido del Trabajo, en el periodo 2025-2027.

Ese corredor no lo controla un solo grupo sin resistencia. En el estado operan al menos 16 organizaciones criminales, pero la disputa de fondo es entre el Cártel de Sinaloa —ya instalado en 11 municipios, casi un tercio de la entidad— y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).