Durante un concierto en la Arena Ciudad de México, la cantante Alejandra Guzmán es auxiliada por sus bailarines y personal de apoyo tras sufrir una complicación física en el escenario.

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La preocupación por la salud de Alejandra Guzmán aumentó durante las primeras horas de este sábado 28 de noviembre, luego de que la cantante sufriera una nueva luxación de cadera que la obligó a suspender su concierto en la Arena Ciudad de México.

La intérprete, conocida como “La Reina del Rock”, tuvo que abandonar el escenario apenas unos minutos después de comenzar su presentación del viernes 27 de noviembre. Tras el incidente, solicitó asistencia médica y fue trasladada a un hospital especializado al sur de la capital.

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Hasta el momento, su estado de salud permanece reservado. Durante las primeras horas de este sábado, ni la artista ni sus representantes habían ofrecido información sobre su evolución, el tratamiento médico que recibe o el tiempo que podría permanecer hospitalizada.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la Arena CDMX?

El percance ocurrió mientras interpretaba “Mírala, míralo”, uno de los primeros temas de su repertorio. La cantante experimentó un problema en la cadera que le impidió mantenerse de pie y continuar con el espectáculo.

La propia Guzmán explicó a los asistentes que necesitaba ayuda y preguntó si había una ambulancia disponible en el recinto.

“No sé qué hacer. ¿Hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar", expresó ante el público.

La periodista Paola Rojas, quien se encontraba entre los asistentes, documentó parte de lo ocurrido mediante una transmisión en vivo. También destacó las muestras de solidaridad de los seguidores, quienes alentaron a la cantante mientras esperaban noticias sobre su condición.

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Minutos después, integrantes de su equipo subieron al escenario para confirmar que el concierto no podría continuar. Explicaron que mantenían comunicación con los empresarios del evento y que la prioridad era atender la emergencia médica.

La revista Quién documentó la salida de la cantante del recinto, desde donde fue trasladada en ambulancia a un hospital. Hasta ahora no hay información sobre una posible reprogramación del concierto ni sobre el proceso para la devolución de boletos.

Personal de asistencia traslada a la cantante Alejandra Guzmán tras la interrupción de su concierto en la Arena Ciudad de México. (Captura de pantalla Instagram / Revista Quién)

No es la primera vez que Alejandra Guzmán sufre una luxación de cadera

El nuevo episodio recuerda lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando la cantante también tuvo que interrumpir un espectáculo en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, debido a una luxación de cadera.

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Aquella cancelación provocó diferencias entre la artista y los organizadores por cuestiones relacionadas con los pagos, la reposición del concierto y el reembolso de las entradas.

Los problemas físicos de Alejandra Guzmán tienen antecedentes desde 2009, cuando enfrentó complicaciones graves tras un procedimiento estético en el que le inyectaron biopolímeros en los glúteos.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

Las sustancias provocaron infecciones y daños en tejidos, músculos y huesos, por lo que tuvo que someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas.

Entre las consecuencias de aquel episodio estuvo la colocación de prótesis de titanio en ambas caderas, una condición que ha marcado su historial médico y que se relaciona con los episodios de luxación que ha sufrido.

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La evolución de la cantante y los detalles de su atención hospitalaria permanecen pendientes de un comunicado oficial.