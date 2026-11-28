Durante un concierto en la Arena Ciudad de México, la cantante Alejandra Guzmán es auxiliada por sus bailarines y personal de apoyo tras sufrir una complicación física en el escenario.

Guardar

Alejandra Guzmán tuvo que interrumpir su presentación en la Arena Ciudad de México la noche de este viernes 27 de noviembre, luego de sufrir una nueva luxación de cadera que le impidió continuar con el concierto.

El incidente ocurrió apenas unos minutos después de subir al escenario, lo que obligó a cancelar el espectáculo ante la preocupación de sus seguidores.

PUBLICIDAD

La rockera mexicana había comenzado su repertorio con “Mírala, míralo” cuando experimentó el problema físico. En videos difundidos en redes sociales se escucha a la intérprete explicar lo sucedido y solicitar ayuda médica.

“Disculpen, se me zafó la cadera. Ay, no sé qué hacer. Este, creo que necesito un doctor”, expresó ante el público.

La cantante incluso preguntó si había una ambulancia disponible en el recinto, pues aseguró que no podía levantarse ni continuar con su presentación.

“No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar”, añadió.

Visiblemente afectada por lo ocurrido, Guzmán lamentó no poder cumplir con el espectáculo que había preparado para sus seguidores.

Los asistentes ovacionaron a Alejandra Guzmán, quien dejó el escenario auxiliada por sus bailarines. (X)

Equipo de Alejandra Guzmán confirma cancelación del concierto

Minutos después del incidente, integrantes del equipo de la cantante aparecieron en el escenario para informar que el concierto no podría continuar. Los representantes reconocieron la preocupación de los asistentes, quienes habían acudido al recinto para presenciar el espectáculo.

PUBLICIDAD

“Estamos preocupados por Alejandra. Entendemos que vinieron de lejos, compraron sus boletos y todo. Les pedimos, por favor, su comprensión. Todo su equipo estamos consternados”, señalaron.

También explicaron que mantenían conversaciones con los empresarios responsables del evento, aunque dejaron claro que la prioridad era conocer el estado de salud de la intérprete.

Hasta el momento, no se había confirmado si la presentación será reprogramada ni cuáles serán las condiciones para solicitar el reembolso de las entradas.

Alejandra Guzmán sufrió otra luxación de cadera en Veracruz

El percance en la Arena CDMX representa un nuevo episodio de un problema físico que ya había obligado a la cantante a suspender una presentación.

El pasado 19 de septiembre, durante un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera que también interrumpió su espectáculo y requirió atención médica.

PUBLICIDAD

Aquel incidente derivó en una controversia entre la artista y los organizadores, quienes mantuvieron diferencias sobre los pagos, la responsabilidad de reponer la presentación y la devolución del dinero de los boletos.

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera durante su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz

La cantante defendió entonces su intención de cumplir con el público veracruzano y aseguró que había asumido gastos de traslado y parte de la logística de su equipo.

Ahora, a poco más de dos meses de aquel episodio, la intérprete volvió a enfrentar una emergencia en pleno escenario.

Información en desarrollo **