Sergio Sepúlveda cuestionó que el exproductor Luis de Llano se asuma como víctima en el proceso que enfrenta contra Sasha Sokol. (YouTube)

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La entrevista de Luis de Llano con Pati Chapoy en Ventaneando provocó nuevas reacciones en el medio del espectáculo. Una de las más contundentes fue la de Sergio Sepúlveda, quien criticó al productor por presentarse como víctima del conflicto judicial que mantiene con Sasha Sokol y cuestionó que continúe poniendo en duda la versión de la cantante.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el conductor de Venga la Alegría reaccionó a las declaraciones que De Llano ofreció el jueves 27 de noviembre de 2026.

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Durante la conversación, el productor habló de sus dificultades económicas, rechazó ofrecer una segunda disculpa pública y calificó como “astronómica y completamente desproporcionada” la indemnización que debe pagar.

“Ahora resulta que Luis de Llano es la víctima”, expresó Sepúlveda al comenzar su posicionamiento.

Sergio Sepúlveda cuestiona postura de Luis de Llano ante Sasha Sokol

El conductor recordó que cuando comenzaron los hechos, Sasha Sokol tenía 14 años y Luis de Llano 39. También destacó la posición de poder que el productor ocupaba dentro de Televisa, donde tenía influencia sobre la trayectoria profesional de la cantante como integrante de Timbiriche.

Para Sepúlveda, esa diferencia de edad y autoridad resulta fundamental para entender el caso, por lo que rechazó que se presente lo ocurrido como una historia de amor.

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“Él tenía el poder, la autoridad y la responsabilidad de establecer los límites, no una adolescente de 14 años”, señaló.

Otro de los aspectos que cuestionó fue el argumento económico de De Llano, quien aseguró ante Pati Chapoy que actualmente vive de su pensión y de los apoyos gubernamentales, luego de perder oportunidades laborales por el rechazo público que enfrenta.

El conductor preguntó por qué Sasha tendría que cargar con las consecuencias económicas que el productor atribuye a sus propias decisiones.

Pati Chapoy conversa con el productor Luis de Llano y un acompañante frente a varios documentos sobre una mesa de vidrio. (Ventaneando)

Luis de Llano rechaza ofrecer otra disculpa a Sasha Sokol

Durante la entrevista con Pati Chapoy, De Llano sostuvo que ya había ofrecido una disculpa y que su intención era cumplir con las obligaciones establecidas en la sentencia civil.

Su abogado, Víctor Juárez, argumentó que atender las exigencias de la cantante podría representar una autoincriminación y calificó el procedimiento como una persecución para trasladar el caso al ámbito penal.

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Sin embargo, Sepúlveda recordó que la sentencia por daño moral fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2025 y que exigir su cumplimiento no equivale a perseguir al productor.

El conductor también cuestionó que De Llano evitara responder si sentía culpa o arrepentimiento y, posteriormente, enviara un mensaje a la cantante para pedirle que dijera la verdad.

“Es decir, la sigue cuestionando”, reprochó.

Luis de Llano inició una relación con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años y él 39.

El mensaje de Sergio Sepúlveda en medio del conflicto

En la parte final de su posicionamiento, el presentador hizo referencia a otros testimonios de mujeres que han denunciado violencia sexual, entre ellos los de Ximena Santaolalla y Gisèle Pelicot.

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Sepúlveda sostuvo que las víctimas no deben cargar con la vergüenza ni con las consecuencias de los actos cometidos por sus agresores, mucho menos cuando buscan que se cumplan resoluciones judiciales.

“Que la vergüenza cambie de bando”, concluyó el conductor, en una crítica directa a la postura que Luis de Llano mantuvo durante su conversación con Pati Chapoy.