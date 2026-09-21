Mueren cinco recién nacidos en IMSS de Durango: realizan revisión clínica y epidemiológica para determinar las causas

La icónica sede del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) simboliza la institución que logró que diez de sus hospitales fueran nombrados entre los mejores del mundo. (IMSS)

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Cinco recién nacidos fallecieron cuando eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (CIN) del Hospital General de Zona No.1, ubicado en el estado de Durango, y perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El instituto confirmó el fallecimiento de cinco menores e informó que ya abrió una investigación clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias de cada caso.

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Además, informó que brindan acompañamiento permanente a las familias de los pequeños fallecidos, de quienes lamentaron su muerte.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente el fallecimiento de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No.1 y expresa su solidaridad con sus familias, a quienes brindará acompañamiento permanente”, detalló en un comunicado.

Identificaron bacteria sensible a los antibióticos

Un recién nacido yace acostado en una cuna con una prenda de manga larga y pañal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los hechos, el IMSS informó que identificaron una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, pero aseguró que su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos”, por lo que continuarán investigando las posibles causas.

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Ante la situación, implementaron medidas de contención y de revisión para evitar que nuevos casos se registren en la unidad medica, en las que participan tanto autoridades de la Delegación estatal como de nivel central del instituto para supervisar las investigaciones.

Como parte de las medidas adoptadas en la unidad, se llevó a cabo el aislamiento de los casos identificados y de la restricción de nuevos ingresos a la UCIN mientras avanzan la pesquisas. También se realizaron labores de limpieza y desinfección exhaustivas en las áreas involucradas.

El instituto añadió que se estableció vigilancia sobre los contactos directos de los pacientes y que se tomaron cultivos de seguimiento para monitorear la evolución epidemiológica dentro del hospital, los cuales han arrojado resultados negativos hasta el momento.

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Un profesional de la salud sostiene una jeringa junto a la abertura de una incubadora con un bebé recién nacido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al corte del 20 de septiembre, el instituto precisó que no se habían identificado pacientes sospechosos adicionales en la unidad.

Por su parte, medios locales reportaron que familiares y allegados de los bebés difundieron mensajes en los que solicitaron que se esclarezcan los hechos y se identifique a la persona o el área responsable de lo ocurrido en la unidad neonatal.

El brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae que provocó la muerte de más de 20 bebés en hospital de Culiacán

Entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae en el área de cuneros del Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, Sinaloa, provocó la muerte de al menos 23 recién nacidos. Siete años después, en julio de 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció la negligencia médica detrás de esas muertes.

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El foco del brote se ubicó entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre de 2015, según la recomendación 61/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En ese período murieron 14 bebés: cuatro dieron positivo a Klebsiella pneumoniae, uno a Escherichia coli, y el resto se vinculó al mismo episodio por compartir espacio y tiempo con los casos confirmados. El IMSS reportó 84 recién nacidos expuestos, de los cuales 69 salieron sin complicaciones.

Los pies de un recién nacido llevan una pulsera de identificación en un centro hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inspección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó fallas de higiene en el hospital: suciedad en áreas y ropa de cama, falta de capacitación en lavado de manos y deficiencias en la preparación de alimentos y soluciones médicas.

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Familiares ampliaron después el reclamo: aseguraron que entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015 murieron al menos 73 bebés por las condiciones del área, aunque solo 19 familias formalizaron denuncias, en representación de 23 víctimas.

Tras aceptar la recomendación de la CNDH, el IMSS reconoció que hubo negligencia por su parte en la muerte de 23 recién nacidos y la posibilidad de una indemnización como reparación del daño.