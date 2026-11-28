La Reina de Corazones señaló que el cariño por Enrique Guzmán y haber sido su consentida la llevaron a preferir la música sobre la actuación desde joven. (Composición: Raúl A. González /Infobae México)

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Hay homenajes que se preparan desde las emociones y quedan suspendidos antes de alcanzar su momento más íntimo.

Alejandra Guzmán planeaba dedicar su concierto en la Arena Ciudad de México a Silvia Pinal, a dos años de la muerte de la última Diva del Cine de Oro mexicano, con una sorpresa que definió como “muy personal”.

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Alejandra Guzmán había preparado una sorpresa dedicada a Silvia Pinal que quedó sin revelarse tras suspender la presentación por un nuevo percance en la cadera.

Sin embargo, la noche del 27 de noviembre de 2026 tomó otro rumbo. La cantante tuvo que cancelar el espectáculo de Los que nos quedamos Tour después de sufrir un nuevo percance en la cadera durante la primera canción.

Antes de subir al escenario, había hablado de la presencia que todavía siente de su madre y del cariño que conserva por su padre, Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán fue el impulso que llevó a Alejandra hacia el rock

En declaraciones para Ventaneando, Alejandra Guzmán habló de su padre desde un lugar íntimo, lejos de la imagen de rebeldía que construyó a lo largo de su carrera. Aunque creció entre el cine, el teatro y la televisión vinculados a Pinal, explicó que su camino terminó por inclinarse hacia la música.

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La cantante recordó que su relación con Enrique Guzmán influyó en esa decisión desde joven: “A mi papi, fíjate que lo amo. Siempre fui su consentida”, expresó al describir el lugar que ocupó junto al intérprete de El Rock de la Cárcel.

La cantante confesó que la admiración hacia Enrique Guzmán impulsó su carrera en el rock and roll sobre la actuación. (Instagram/@eguzmanoficial)

La cercanía con su padre no sólo quedó en el terreno familiar. Alejandra explicó que esa admiración la llevó a elegir un escenario distinto al de su madre: “Por eso decidí seguir su carrera y no ser actriz. Entonces, por eso me fui por el rock and roll”.

De esta manera, la “Reina de Corazones” tomó elementos de los dos mundos que marcaron su infancia: de Silvia Pinal, la presencia frente al público; de Enrique Guzmán, la conexión con la música.

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Con el tiempo, convirtió esas influencias en una carrera propia, aunque las comparaciones con sus padres nunca dejaron de perseguirla.

La sorpresa para Silvia Pinal que no alcanzó a llegar al escenario tras la cancelación del concierto

El concierto de la Arena Ciudad de México estaba previsto una noche antes del segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024.

Para Guzmán, la fecha no sería una función más dentro de Los que nos quedamos Tour, sino una oportunidad para llevar el duelo al escenario.

La cantante había explicado que la dedicatoria partía de una sensación que la acompaña desde la muerte de su madre: “Va a ser una noche que le dedico a ella, por supuesto. Yo siento que todavía está por aquí y yo sé que ella está orgullosa de todo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”.

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La intérprete detuvo el concierto en la Arena Ciudad de México y solicitó asistencia médica tras interpretar Mírala, míralo. (Instagram / X)

Alejandra no reveló qué tenía preparado, pero dejó abierta la expectativa sobre un momento que pensaba compartir con su público: “Tendrá que ser mágico y tengo una sorpresa, pero es tan personal que a veces se sale del corazón, ¿no? Y algo va a pasar”.

La sorpresa quedó guardada en una noche que no pudo avanzar más allá de sus primeros minutos. La artista tuvo que detener el concierto tras interpretar Mírala, míralo y pedir asistencia médica frente a los asistentes. El percance en la cadera cambió el rumbo del concierto y dejó ese homenaje suspendido.

Sylvia Pasquel eligió recordar a Silvia Pinal lejos de los reflectores

La cancelación dejó pendiente el tributo público de Alejandra Guzmán, pero Sylvia Pasquel eligió una forma distinta de conmemorar a su madre: una reunión privada, con gestos familiares y sin un acto abierto ante medios o seguidores.

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La actriz explicó que prefiere un recuerdo cercano, sin necesidad de exhibir el duelo. Su plan incluía mantener la fecha en familia y visitar la tumba de Silvia Pinal con detalles personales.

Pasquel ha defendido los gestos sencillos y cercanos como la forma en que prefiere mantener viva la presencia de su madre.

“La Guzmán”, en cambio, pensaba transformar la ausencia en música después de un año atravesado por recuperaciones físicas: “Es muy bonito poder hacer algo con tu dolor, que no se quede en una lágrima”, dijo al explicar por qué buscaba compartir ese sentimiento desde el escenario.

Sylvia Pasquel prefiere conmemorar el aniversario de su madre lejos de los reflectores con una reunión familiar. (IG)

Así, las hermanas eligieron caminos distintos para volver a su madre: Sylvia Pasquel, desde la intimidad; Alejandra Guzmán, desde la música.

La noche que debía reunir ambas herencias quedó interrumpida por la salud de la cantante y con una sorpresa dedicada a Silvia Pinal todavía sin revelarse.