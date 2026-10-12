Zoé Robledo tropieza con respuesta sobre si las finanzas del IMSS podrían solventar aumento salarial como exigen trabajadores

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, participa en una conferencia de prensa en la que responde preguntas relativas al presupuesto de la institución y a los acuerdos salariales con el sindicato. En su intervención, aborda la consulta a los trabajadores de la salud y el proceso de revisión contractual que se lleva a cabo periódicamente en el organismo gubernamental.

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Zoé Robledo evitó precisar si el IMSS cuenta con margen financiero para elevar el salario directo de sus trabajadores, luego de que se le preguntó cuánto podría ofrecer el instituto si la mayoría de la base sindical rechaza la propuesta que será sometida a consulta.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que primero debe conocerse el resultado de la votación de los trabajadores. “Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”, respondió.

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La pregunta se centró en la capacidad económica del instituto para atender una eventual exigencia salarial mayor a la planteada en la propuesta aprobada por el Congreso del sindicato. Robledo no dio una cifra ni respondió de forma directa si las finanzas del organismo permiten absorber otro incremento.

El funcionario dijo que no anticiparía la decisión de los trabajadores antes de la consulta. “Eso ya será parte de lo que se tuviera que ver, pero yo no anticipo la voz de los trabajadores”, afirmó cuando se le cuestionó sobre una posible oferta adicional.

Robledo no estableció una cifra para un posible aumento salarial

Durante el intercambio, se le preguntó a Robledo cuánto podría aumentar el Instituto Mexicano del Seguro Social los salarios si los trabajadores rechazan el acuerdo. La consulta no se refirió al resultado de la votación, sino al margen financiero disponible para negociar una mejora.

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“¿La capacidad del IMSS financieramente sí le da para incrementar el salario?”, fue una de las preguntas planteadas al director general. Robledo volvió a hablar de diálogo con médicos, enfermeras y personal del instituto, sin responder sobre las cuentas de la institución.

Ante la insistencia, el funcionario distinguió entre la consulta sindical y la situación financiera del IMSS. “No, de la consulta, son cosas distintas”, contestó. Aun así, no explicó cuáles son las condiciones presupuestarias del organismo ni si existe una previsión para elevar los sueldos.

La persona que formuló las preguntas insistió en que buscaba conocer la postura del instituto, no la de los empleados. “¿El IMSS cómo está en sus finanzas para que pudiera haber un incremento al salario?”, cuestionó.

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Robledo respondió que la pregunta tenía “un problema” y dirigió de nuevo su explicación al mecanismo de negociación colectiva. “La relación del IMSS con su sindicato es permanente y lo hemos hecho así”, dijo.

El director del IMSS remitió la discusión al resultado de la consulta

El titular del IMSS explicó que el sindicato llevó una propuesta a un congreso, donde fue aprobada, y que ahora el documento será sometido a votación de la base trabajadora. Según dijo, ese procedimiento forma parte de la relación regular entre el instituto y la organización sindical.

Robledo indicó que el contrato colectivo se modifica cada dos años y que esos cambios también se consultan con los trabajadores. “Todos los años, cada dos años, se somete a votación”, afirmó al describir el proceso.

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También rechazó la versión de que el contrato no se somete a consulta. “El contrato se modifica cada dos años y también se consulta a la base”, sostuvo.

El funcionario mencionó que la Secretaría del Trabajo puede explicar el procedimiento sindical. No detalló qué propuesta se encuentra en votación, qué porcentaje de aumento salarial contempla ni cuándo concluirá la consulta.

La definición sobre una eventual respuesta del instituto quedó supeditada al resultado de ese proceso. “Cuando la consulta tenga un resultado, pues el IMSS tendrá que responder en función de ese resultado”, señaló Robledo.

La respuesta dejó sin aclarar si el organismo tiene recursos para aceptar una demanda salarial superior, si ya calculó el costo de un incremento adicional o si cuenta con una alternativa en caso de que la mayoría de los trabajadores rechace la propuesta actual.

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