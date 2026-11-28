La cantante Majo Aguilar aparece junto a una imagen de su primo Leonardo Aguilar y su pareja en el contexto del anuncio de su compromiso matrimonial. (Instagram: Majo Aguilar / Leonardo Aguilar)

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Majo Aguilar volvió a quedar en medio de las preguntas sobre las relaciones familiares de la dinastía Aguilar. Esta vez, la cantante fue cuestionada por el compromiso matrimonial de su primo Leonardo Aguilar con la modelo Adriana Caballero Fridstein y, particularmente, sobre la posibilidad de asistir a la boda.

Durante un encuentro con la prensa en Ciudad de México, la intérprete confirmó que ya tuvo un acercamiento con el hijo de Pepe Aguilar para felicitarlo por esta nueva etapa.

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Aunque evitó profundizar en los detalles de la celebración, expresó el cariño que siente por su primo y tuvo palabras positivas para su futura esposa.

Adriana Caballero exhibe su anillo de compromiso junto al cantante Leonardo Aguilar tras aceptar su propuesta matrimonial. (@leonardoaguilaroficial)

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre la boda de Leonardo Aguilar?

En entrevista con el programa De Primera Mano, Majo contó que se enteró del compromiso y decidió escribirle directamente a Leonardo.

“Hace ratito le mandé mensaje... él es un ser muy bello. Yo también lo quiero mucho y sé que le va a ir muy bonito porque también tuve la oportunidad de conocerla a ella; es una chica adorable”, declaró.

La cantante explicó que conoció a Adriana Caballero Fridstein durante un encuentro fortuito en Puerto Vallarta. Aunque no ofreció mayores detalles sobre aquella reunión, aseguró que la impresión que tuvo de la modelo fue positiva.

Por ahora, Leonardo y Adriana no han anunciado cuándo celebrarán su enlace matrimonial. Al ser cuestionada sobre si espera recibir una invitación, Majo prefirió no adelantar acontecimientos ni confirmar que estará presente.

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La pregunta tiene como antecedente la ausencia de la intérprete en la boda civil de Ángela Aguilar y Christian Nodal, un episodio que generó especulaciones sobre las relaciones entre distintos integrantes de la familia.

Sin embargo, Majo ha mantenido una postura reservada cuando se trata de asuntos familiares que involucran a su tío Pepe Aguilar y a su prima.

La polémica por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal creció tras la reacción de Majo Aguilar, quien marcó distancia del tema. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Majo Aguilar habla del acercamiento entre Leonardo y Emiliano

Otro de los temas que abordó fue la relación entre Leonardo y su hermano mayor, Emiliano Aguilar, quienes protagonizaron intercambios de declaraciones y diferencias públicas en redes sociales.

Sobre este asunto, Majo dejó entrever que existe un acercamiento entre ambos y que habría participado como intermediaria para propiciar un entendimiento.

“De ese tema sí puedo hablar porque es algo que está sucediendo, pero que ellos hagan lo que decidan hacer”, comentó, sin revelar detalles sobre las conversaciones entre los hermanos.

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Emiliano Aguilar explotó contra su hermano Leonardo. (@emiliano-aguilar.t, Instagram)

Majo Aguilar consolida su carrera fuera de la dinastía

Las preguntas sobre su familia llegan en un momento de exposición para la cantante. El pasado 13 de noviembre de 2026, Majo encabezó por primera vez un concierto en el Auditorio Nacional como parte del cierre de su gira Se Armó El Baile.

Días después, el 22 de noviembre, interpretó el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Azteca, previo al partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

La cantante también suma tres nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y dos reconocimientos consecutivos de Premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año de Música Mexicana.

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Mientras Leonardo prepara su próxima boda, Majo continúa con sus compromisos profesionales y mantiene distancia de las especulaciones sobre la dinámica interna de la familia Aguilar.