Las mexicanas llegan sin goles recibidos y con 36 anotaciones en la ronda previa, pero deben superar el cruce de eliminación directa para soñar con la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. (Especial)

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La noche en Mansfield puede cambiar el rumbo de la Selección Mexicana Femenil. Ante Haití, el conjunto de Pedro López buscará un resultado que le permita volver a una Copa del Mundo después de su última aparición en Canadá 2015, una ausencia que abarca las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

El partido llega en un tramo que también proyecta al futbol mexicano hacia el futuro. México será coanfitrión del Mundial femenino de 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, pero antes necesita recuperar presencia en la cancha.

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Tricolor busca volver a una Copa del Mundo tras ausentarse de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. REUTERS/Ricardo Moraes

La ruta a Brasil 2027 tiene una salida directa y una alternativa que deja poco margen para los errores.

Haití aparece como el último obstáculo hacia Brasil 2027

México enfrentará a Haití este sábado 28 de noviembre, a las 15:30 horas del centro del país, en el Texas Health Mansfield Stadium.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W y se juega a eliminación directa.

Si México derrota a Haití , avanzará a las semifinales y asegurará uno de los cuatro boletos directos de Concacaf para el Mundial Femenil de Brasil 2027 .

El triunfo dejaría definido el siguiente rival del Tri : enfrentaría al ganador entre Canadá y Panamá , duelo programado antes del duelo mexicano.

Si el marcador permanece empatado después de los 90 minutos , habrá dos tiempos extra de 15 minutos . Una nueva igualdad llevará la definición a los penales .

La Selección Mexicana llega con el antecedente de una fase clasificatoria invicta, en la que registró 36 goles a favor y no recibió anotaciones.

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W por un boleto directo a Brasil 2027. (X/ @Miseleccionfem)

Haití venció 3-0 a México en el proceso rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, resultado que dejó fuera al Tri en aquella eliminatoria. Por ello, la posibilidad de asegurar el boleto en un solo partido adquiere otra dimensión.

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En caso de perder, el Tri aún podría soñar con el Mundial Femenil

Una derrota no pondría punto final a las aspiraciones mundialistas, aunque cambiaría el recorrido. México caería al Play-In regional, una instancia que reúne a los cuatro perdedores de los cuartos de final.

Si el Tri pierde ante Haití , jugará el Play-In del 2 de diciembre contra la selección que caiga en el cruce entre Canadá y Panamá .

El ganador de ese partido conseguirá uno de los dos lugares de Concacaf para el repechaje intercontinental de la FIFA .

La Selección Mexicana necesitaría después superar una eliminatoria adicional en el repechaje intercontinental para quedarse con una de las últimas plazas disponibles rumbo a Brasil 2027 .

Una segunda derrota, en el Play-In, sí dejaría al equipo fuera de la Copa del Mundo.

Las dirigidas por Pedro López llegan al compromiso tras una fase clasificatoria invicta con 36 goles a favor y sin anotaciones en contra. (Instagram)

El contraste entre los dos escenarios es claro. Vencer a Haití asegura el Mundial y permite planificar las semifinales; caer obliga a superar dos partidos consecutivos bajo presión. Esa ruta también cerraría la posibilidad de competir por un boleto olímpico.

El resultado también define el sueño de Los Ángeles 2028

El Campeonato Concacaf W no sólo distribuye los cupos mundialistas, también entrega las plazas de la región para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde Estados Unidos ya tiene su presencia garantizada como anfitrión.

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México necesita avanzar a semifinales para mantener viva la aspiración olímpica. Una caída ante Haití lo dejaría fuera de esa carrera, aunque conservaría la vía hacia Brasil 2027 .

Los dos finalistas del campeonato clasificarán a Los Ángeles 2028 , junto con el ganador del partido por el tercer puesto .

Si Estados Unidos termina entre los tres primeros puestos , el boleto olímpico se recorrerá al cuarto lugar del certamen.

La primera semifinal ya está definida: Jamaica derrotó 3-0 a Costa Rica y enfrentará a Estados Unidos, que goleó 8-0 a El Salvador. Ambas selecciones ya clasificaron al Mundial de Brasil 2027.

El torneo regional otorga plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a las selecciones finalistas y a quien obtenga el tercer puesto. REUTERS/Daniel Cole

En este sentido, para la Selección Mexicana, el duelo ante Haití es crucial y concentra dos horizontes: recuperar el lugar perdido en Copas Mundiales y sostener la carrera hacia Los Ángeles 2028.

A cinco años de recibir partidos en casa del Mundial Femenil 2031, el Tri tiene ante sí una puerta inmediata hacia Brasil.