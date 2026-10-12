Pablo Lemus justifica actuación policial en Casa Jalisco: culpa a grupo de choque y descarta privatizar el agua

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

Guardar

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó este lunes 12 de octubre que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar “caso por caso” las detenciones de la marcha por agua limpia del domingo frente a Casa Jalisco. También ordenó revisar todos los videos para investigar la actuación policial y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

El mensaje, difundido en video, se dio minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera en su conferencia matutina que Jalisco debe explicar lo ocurrido y dar a conocer los nombres de los detenidos.

PUBLICIDAD

Lo que dijo Lemus sobre la marcha

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

El mandatario describió el domingo como “un día difícil para Jalisco”. Según su versión, la manifestación reunió a cerca de 10 mil personas y avanzó de forma pacífica durante más de dos horas, desde La Minerva hasta Casa Jalisco.

Afirmó que la situación cambió cuando llegó un grupo de choque de unas 400 personas, muchas encapuchadas. Según el gobernador, portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y agredieron a mujeres policías. Dijo que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas y que el grupo destruyó la barda perimetral de una casa de descanso para adultos mayores contigua para usar las piedras como proyectiles. Indicó que los residentes sufrieron una crisis de ansiedad.

PUBLICIDAD

Cifras del Gobierno de Jalisco

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente

39 detenidos.

28 policías heridos , dos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo.

12 personas liberadas hasta el momento, según Lemus. La Fiscalía informaría de más liberaciones durante el día.

Manifestantes lesionados, sin cifra precisa en el mensaje. Según el reporte citado por Sheinbaum, el gobierno estatal había contabilizado 31 civiles atendidos.

Las cifras de detenidos varían según la fuente. Somos el Medio reportó al menos 52, y un reportero de Reporteros MX leyó en la mañanera una lista de 56 nombres, compilada a partir de denuncias en redes sociales y no verificada de forma independiente.

Derechos humanos y respaldo a la policía

Lemus lamentó que periodistas y familias quedaran en medio del enfrentamiento. Señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la marcha desde el inicio, abrió una investigación de oficio. Dijo que su gobierno colaborará y atenderá las recomendaciones.

El gobernador expresó solidaridad con los policías heridos y aseguró que informó a Sheinbaum de lo ocurrido en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. En el mensaje no se menciona la petición de la presidenta de publicar los nombres de los detenidos.

PUBLICIDAD

Lo que había dicho Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza la conferencia de prensa matutina desde el estrado oficial. La mandataria se dirige a los medios de comunicación desde un pódium con el escudo nacional y el fondo institucional Conferencia del Pueblo. El evento cuenta con intérprete de lengua de señas en pantalla.

En su conferencia, la presidenta sostuvo que “una cosa es contener y otra reprimir” y que su gobierno “nunca ha estado de acuerdo con la represión”. Sobre el uso de gas lacrimógeno, dijo que Jalisco debe explicarlo “si es que lo utilizaron”. Añadió que no quiere entrar en un debate personal con Lemus y que Gobernación podría intervenir si se le solicita.

El trasfondo: la crisis del agua

Lemus reiteró su compromiso de resolver la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aseguró que el cierre del abasto desde la presa Las Pintas ya mejora el líquido que llega a los hogares. Mencionó además:

PUBLICIDAD

La modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número uno , en Miravalle.

La espera de que el Congreso local apruebe su iniciativa para el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara , que según dijo ya fue validado técnicamente por Conagua .

Que “el agua no se privatizará”, que el servicio no se entregará a ninguna empresa y que las tarifas no subirán.

*Información en desarrollo