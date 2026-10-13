IMSS anuncia visitas a 277 hospitales para revisar el abasto de medicamentos y las condiciones laborales

El IMSS visitará 277 hospitales para identificar las necesidades del personal y mejorar la operación de las unidades médicas. (Instagram: Zoé Robledo)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pondrá en marcha una estrategia de escucha activa en 277 hospitales del país para identificar y atender los problemas que enfrenta el personal durante sus actividades cotidianas, entre ellos el desabasto de medicamentos, la falta de material de curación, la insuficiencia de trabajadores y las deficiencias en el mantenimiento de equipos e instalaciones.

El director general del organismo, Zoé Robledo, anunció que representantes estatales del Instituto, sus equipos de trabajo y directivos de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) acudirán directamente a los centros hospitalarios para dialogar con médicos, enfermeras y demás trabajadores, con el propósito de conocer las necesidades de cada servicio.

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La estrategia fue presentada el lunes 12 de octubre, en una conferencia conjunta con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, en un contexto de manifestaciones de trabajadores del Seguro Social que han expresado inconformidades por las condiciones laborales, el suministro de insumos y las propuestas de incremento salarial.

Comunicado del IMSS.

IMSS atenderá ocho problemas prioritarios en sus hospitales

Zoé Robledo explicó que las visitas se concentrarán inicialmente en hospitales de segundo y tercer nivel, donde trabaja una parte importante del personal del Instituto.

De acuerdo con el funcionario, alrededor de 267,000 trabajadores laboran en estas unidades, por lo que las autoridades buscarán identificar las dificultades que afectan la prestación de los servicios médicos.

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El plan contempla revisar ocho áreas relacionadas con el funcionamiento de los hospitales: disponibilidad de insumos y material de curación, surtimiento de recetas, cobertura de personal, equipos médicos, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones laborales y organización administrativa.

Las visitas pretenden conocer directamente dónde hacen falta recursos, qué equipos requieren mantenimiento y cuáles son las necesidades específicas de cada área.

Zoé Robledo informó que las visitas permitirán conocer las necesidades del personal en ocho áreas relacionadas con los servicios médicos y la administración hospitalaria. (Facebook)

El director general señaló que el diálogo se realizará en los propios centros de trabajo, en lugar de limitarse a reuniones en oficinas administrativas.

Además de las necesidades médicas, se revisarán aspectos relacionados con las condiciones cotidianas del personal y de los derechohabientes, como la disponibilidad de insumos básicos en baños y vestidores, así como las dietas y los alimentos proporcionados en las unidades.

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Las solicitudes deberán tener responsables y fechas de cumplimiento

El titular del IMSS indicó que la estrategia no se limitará a recibir quejas o recopilar peticiones. Cada planteamiento deberá convertirse en un compromiso verificable, con una prioridad establecida, una fecha para atenderlo y una persona responsable de dar seguimiento.

Con este mecanismo, las autoridades buscan establecer un orden de atención para los problemas identificados y contar con elementos que permitan revisar el cumplimiento de las soluciones propuestas.

Cada solicitud del personal deberá contar con un responsable y una fecha límite para garantizar el seguimiento de los compromisos. Crédito: X / @OVIALCDMX

Entre los principales puntos que se atenderán se encuentran:

Abasto de insumos: verificar la disponibilidad de material de curación y otros recursos necesarios para la atención médica.

Surtimiento de medicamentos: dar seguimiento a las recetas que no se entreguen completas en las farmacias institucionales.

Cobertura de personal: identificar las áreas que requieren más trabajadores para mantener la operación de los servicios.

Equipamiento e instalaciones: revisar las condiciones de los equipos médicos, el mobiliario y la infraestructura hospitalaria.

Condiciones laborales: conocer las necesidades del personal y los problemas relacionados con la organización interna de las unidades.

El IMSS también busca reforzar los mecanismos para atender los casos de recetas incompletas mediante la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y la línea telefónica 800 953 2218, herramientas destinadas a dar seguimiento a estas situaciones y ofrecer alternativas a los derechohabientes para recibir sus tratamientos.

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El IMSS reforzará la atención de recetas incompletas mediante una plataforma digital y una línea telefónica para dar seguimiento a los reportes de los derechohabientes. Crédito: La Silla Rota

Sheinbaum reconoce problemas de desabasto y prestaciones pendientes

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a las inconformidades del personal del IMSS y reconoció que existen demandas relacionadas con el suministro de medicamentos, la distribución de insumos y las prestaciones laborales de trabajadores contratados durante la emergencia sanitaria por covid-19.

La mandataria informó que sostuvo una reunión con Zoé Robledo para revisar los planteamientos y pidió acelerar las acciones dirigidas a resolver las deficiencias que persisten en el Instituto.

Sheinbaum señaló que los problemas de abastecimiento no dependen únicamente de los proveedores, sino también de la distribución interna de los recursos dentro de las unidades médicas.

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Asimismo, indicó que algunos trabajadores contratados durante la pandemia todavía no cuentan con todas sus prestaciones.

Claudia Sheinbaum reconoció que persisten problemas en el IMSS, entre ellos el surtimiento de medicamentos y las condiciones laborales de parte del personal. EFE/Sáshenka Gutiérrez

En paralelo, la presidenta explicó que realiza recorridos sin previo aviso por hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar en las entidades donde opera el modelo federalizado.

El objetivo, dijo, es conocer las condiciones reales de funcionamiento y verificar el cumplimiento de las acciones instruidas por el Gobierno federal.

Estos recorridos incluyen la revisión del suministro de medicamentos, las necesidades de los hospitales y la implementación de herramientas como la conexión a internet, los laboratorios básicos y los expedientes clínicos digitales.

Consulta salarial del IMSS se realizará el 14 de octubre

Mientras el Instituto prepara las visitas hospitalarias, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) llevará a cabo el 14 de octubre una consulta para que sus integrantes voten sobre la propuesta de incremento salarial.

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El SNTSS consultará a sus agremiados el 14 de octubre sobre la propuesta de incremento salarial para trabajadores del IMSS. credito: cuartoscuro

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, informó que el proceso contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de inspectores de la dependencia, a solicitud de la organización sindical.

La jornada se desarrollará en aproximadamente 670 puntos de votación y contempla la participación de un padrón de 476,260 trabajadores en activo con derecho a voto.

Las autoridades laborales vigilarán que el procedimiento se realice conforme a la legislación y que las personas trabajadoras puedan expresar libremente su decisión.

Por su parte, Zoé Robledo informó que el incremento salarial aprobado por el Congreso del sindicato fue de 6.8% global, cifra que considera distintos conceptos del Contrato Colectivo de Trabajo, además del sueldo tabular.

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El resultado de la consulta permitirá conocer la decisión de los trabajadores respecto a la propuesta sometida a votación.

En tanto, la estrategia de escucha activa busca atender las necesidades operativas de los hospitales y establecer compromisos concretos frente a las demandas del personal del Seguro Social.