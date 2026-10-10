Zoé Robledo apunta al crecimiento del IMSS, lo que ha detonado las recientes manifestaciones de los trabajadores

El director del IMSS salió a dar su versión sobre las inconformidades de trabajadores del Seguro Social. (Redes sociales)

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Tras una semana de protestas por parte de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo salió a dar los pormenores sobre las demandas que mantienen las protestas que han llevado al cierre de diversas vialidades en Ciudad de México, en medio de un escenario marcado por el crecimiento de la institución, las inconformidades laborales y los desafíos para mantener la atención médica de millones de derechohabientes.

El director general del IMSS defendió la expansión del organismo y destacó que, desde 2019, se han sumado miles de trabajadores, hospitales y servicios para responder a una población cada vez más numerosa.

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Sin embargo, el aumento de la capacidad de atención no ha eliminado las inconformidades de parte del personal activo y jubilado, cuyas exigencias han colocado las condiciones laborales, el incremento salarial y el régimen de jubilaciones en el centro de la discusión.

A través de un video difundido en redes sociales del instituto, Robledo reconoció que existen retos operativos y estructurales, al tiempo que llamó al diálogo para atender las demandas. Sus declaraciones llegan mientras las manifestaciones mantienen la atención sobre una pregunta de fondo: ¿Cómo enfrenta el IMSS su crecimiento sin dejar de lado las exigencias de quienes sostienen sus servicios todos los días?

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Zoé Robledo defiende el crecimiento del IMSS en medio de las protestas

Policías comienzan a retirar a manifestantes del IMSS que mantienen bloqueos en CDMX.

Desde un consultorio de medicina familiar, el funcionario puso el tamaño del instituto en perspectiva, ya que de acuerdo con sus cifras, el IMSS cuenta con 511 mil trabajadoras y trabajadores en distintas modalidades de contratación y atiende actualmente a más personas que en años anteriores.

El crecimiento, explicó, se refleja en distintos frentes, describió que entre 2019 y la actualidad, el número de trabajadores asegurados pasó de 20 millones a casi 23 millones, mientras que la población pensionada aumentó de 4.3 a 6.3 millones. También creció el número de madres y padres de los asegurados que reciben atención, al pasar de 4.4 a 5.9 millones.

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Estas cifras, expuestas por Robledo, buscan mostrar la dimensión del desafío que enfrenta la institución, pero también evidencian la presión que supone ampliar los servicios sin perder capacidad de respuesta.

Para hacer frente a esa demanda, el director general señaló que se han incorporado 109 mil trabajadores desde 2019, entre ellos 28 mil enfermeras y enfermeros, así como 39 mil médicos especialistas.

A la par, el instituto ha impulsado la apertura de hospitales, la recuperación de instalaciones que permanecían cerradas o abandonadas y la ampliación de los horarios de consulta. Según el funcionario, se habilitaron 17 mil turnos de medicina familiar por las tardes y durante los fines de semana.

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No obstante, el propio Robledo reconoció que la expansión no ha terminado con los problemas de saturación. El crecimiento poblacional y las enfermedades crónicas siguen representando una carga importante para los servicios médicos.

Aumento salarial y jubilaciones, entre las exigencias de los trabajadores

Más allá de las cifras de crecimiento, las inconformidades laborales siguen marcando el conflicto. En su mensaje, Robledo se refirió directamente a quienes rechazan la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento, integrada por un aumento de 2.9 por ciento al salario tabular y otro de 3.9 por ciento en prestaciones.

El funcionario indicó que el incremento ya fue aprobado por el Congreso del sindicato, aunque quienes no están de acuerdo tendrán la posibilidad de participar en una consulta prevista para el próximo 14 de octubre.

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La diferencia en torno al aumento salarial forma parte de las demandas que mantienen la movilización de trabajadores y jubilados, quienes han llevado sus inconformidades a las calles.

Otro de los asuntos mencionados por el director del instituto es el posible regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP). Sobre este punto, explicó que se requieren modificaciones legales que no dependen exclusivamente del IMSS.

En medio de las protestas, las principales cuestiones que concentran la atención son:

El incremento salarial: existe inconformidad entre trabajadores que no están de acuerdo con el aumento propuesto de 6.8 por ciento.

El régimen de jubilaciones: el regreso del RJP representa una de las demandas que, según Robledo, requieren cambios en la legislación.

Las condiciones de operación: las cargas de trabajo, la atención en urgencias y las cirugías pendientes forman parte de los asuntos que el instituto asegura que debe revisar.

El diálogo con el personal: la dirección del IMSS sostiene que las demandas relacionadas con el funcionamiento cotidiano deben escucharse y atenderse.

Tras varias horas de cortes viales en la capital del país, policías llegaron a replegar a los manifestantes en la alcaldía Iztacalco. (X/@OVIALCDMX)

Robledo aseguró que las manifestaciones de trabajadores y jubilados forman parte de la vida institucional y dijo respetar el derecho a expresar desacuerdos. Al mismo tiempo, pidió que las movilizaciones se desarrollen sin afectar a otras personas.

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Más hospitales, médicos y consultas: el reto de atender a millones

Robledo informó que, durante los últimos dos años, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han inaugurado siete hospitales, mientras que otros ocho están próximos a sumarse y 19 permanecen en construcción.

La meta planteada para 2030 es incorporar más de 10 mil camas adicionales, una ampliación que busca responder a la creciente demanda de atención médica.

El funcionario también destacó avances en servicios especializados. Actualmente, el instituto atiende a unas 100 mil personas mediante hemodiálisis, frente a las 75 mil registradas en 2019. Además, durante 2025 realizó 3 mil 500 trasplantes, la cifra más alta de su historia, de acuerdo con los datos presentados en el video.

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En el caso del cáncer infantil, señaló que el país pasó de contar con tres centros especializados en 2019 a disponer de 36. Para la atención de infartos, el número de salas de hemodinamia aumentó de seis a 82.

Sin embargo, la ampliación de la infraestructura convive con problemas que todavía afectan la experiencia de los derechohabientes. Uno de ellos es el abasto de medicamentos, que Robledo situó en 94 por ciento.

Aunque el funcionario destacó ese nivel de surtimiento, reconoció que el porcentaje restante también importa, pues representa recetas que no se completan y pacientes que siguen esperando una solución.

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Para quienes no reciben todos los medicamentos prescritos, indicó que existe la opción de registrar la receta en el portal recetacompleta.gob.mx, utilizando la CURP, con el objetivo de obtener una respuesta en un plazo de 36 horas o menos.

También anunció que se reforzará la supervisión en materia de insumos, cargas de trabajo, urgencias, cirugías pendientes y trato a los derechohabientes.

La consulta salarial del 14 de octubre será uno de los próximos momentos relevantes para conocer cómo evoluciona una de las principales inconformidades, debido a que los inconformes han hecho un llamado una manifestación nacional pacífica.