Líder del sindicato del IMSS garantiza que no habrá represalias contra trabajadores y hace llamado para la consulta salarial del 14 de octubre

Líder del sindicato del IMSS garantiza que no habrá represalias contra trabajadores

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El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y diputado de Morena, Rafael Olivos Hernández, aseguró que no habrá represalias contra las trabajadoras y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que expresen libre y pacíficamente sus opiniones, críticas o inconformidades, y anunció la creación de un comité de diálogo para atender sus planteamientos.

En un mensaje dirigido a las y los integrantes de la organización sindical vía redes sociales, Olivos Hernández reconoció que existen inconformidades entre la base trabajadora y sostuvo que el sindicato debe garantizar la escucha, la comunicación y la defensa de los derechos laborales, en medio de las inquietudes relacionadas con la exigencia de mejores salarios, prestaciones y condiciones de retiro, además la falta de medicamentos en los hospitales del país.

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“Sé que existen inconformidades. Las reconocemos y entendemos que requieren respuestas”, expresó el dirigente, quien planteó la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

El líder sindical enfatizó que las críticas no deben ser motivo de sanciones ni afectar la pertenencia de los trabajadores a la organización. “No habrá represalias por expresar libre y pacíficamente sus opiniones”, afirmó.

SNTSS crea comité de diálogo para atender inconformidades

Líder del SNTSS Rafael Olivos Hernández aumento salarial IMSS (especial)

Como parte de las acciones para dar seguimiento a las demandas de las y los trabajadores del IMSS, el Comité Ejecutivo Nacional designó un comité de diálogo, coordinado por el secretario de Conflictos, el doctor Jesús Adrián Manjarrez Lafarga.

De acuerdo con Olivos Hernández, este grupo tendrá la responsabilidad de escuchar las inquietudes de la base trabajadora, atender sus planteamientos y mantener abiertos los canales de comunicación con los integrantes del sindicato.

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El también diputado federal de Morena, señaló que estará pendiente del desarrollo de estos trabajos y que participará personalmente cuando sea necesario para avanzar en las conversaciones.

Durante su mensaje, recordó que detrás de cada trabajador existen familias, necesidades económicas y expectativas de mejorar sus condiciones de vida, por lo que consideró fundamental que la organización sindical responda a las dudas relacionadas con las percepciones salariales, las prestaciones y el retiro.

También llamó a mantener la unidad sindical, aunque reconoció que pueden existir diferencias entre sus integrantes.

“Podemos pensar distinto, tener diferencias, pero hay algo que no debemos olvidar: todos y todas formamos parte del mismo sindicato”, expresó.

Consulta salarial del IMSS será el 14 de octubre

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon brevemente a trabajadores del Hospital Regional 25 del IMSS en la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. (YouTube: Foroto TV)

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la consulta sobre la propuesta salarial, programada para el próximo 14 de octubre, mediante la cual las y los trabajadores podrán expresar su decisión a través de un voto personal, libre, directo y secreto.

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Olivos Hernández explicó que este ejercicio dará continuidad a las decisiones adoptadas durante el Congreso Nacional Ordinario y permitirá fortalecer la participación democrática dentro del sindicato.

La propuesta negociada contempla un incremento de 2.9 por ciento al sueldo tabular y de 3.9 por ciento al concepto 11, que, según explicó el dirigente, tiene impacto en las prestaciones y se encuentra libre de impuestos.

Ambos componentes integran el aumento anunciado de 6.8 por ciento, aunque los trabajadores buscan el 10% de aumento.

“Cada pregunta merece una respuesta y cada trabajador y cada trabajadora debe contar con los elementos necesarios para tomar su propia y legítima decisión”, sostuvo.

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Por ello, pidió que la información sobre los alcances de la propuesta sea clara y suficiente, a fin de que los integrantes del SNTSS conozcan cómo se aplicará cada componente y de qué manera repercutirá en sus percepciones y prestaciones.

Pide no bloquear accesos a unidades médicas

En su mensaje, el dirigente también se refirió al derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y defender sus demandas, pero pidió evitar afectaciones a los servicios del IMSS.

En particular, llamó a mantener libres los accesos a las unidades médicas y no médicas, así como a preservar la atención de urgencias y de las personas hospitalizadas.

Olivos Hernández argumentó que las movilizaciones y expresiones de inconformidad deben desarrollarse sin poner en riesgo la atención de los pacientes ni afectar a las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos.

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“Defender nuestros derechos y cuidar los pacientes no son responsabilidades opuestas”, señaló.

El dirigente concluyó con un llamado a conciliar la defensa de los derechos laborales con la continuidad de los servicios de salud, al advertir que la atención de los pacientes debe mantenerse como una prioridad, “contra los pacientes, no”, expresó al cerrar su mensaje.