Buscan testimonios de abuso policial en Guadalajara tras represión a las protestas para exigir agua limpia

El ITESO solicita evidencias sobre las detenciones registradas durante la protesta contra la privatización del agua celebrada en Guadalajara. (Jovani Pérez )

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La mega marcha para exigir agua potable que se realizó el 11 de octubre en Gualajara, donde se registró la represión policial en contra de los manifestantes, donde fueron detenidas 39 personas, según la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, los arrestos fueron de manera arbitraria y sin justificación.

Ante esta situación, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisdo Suárez, SJ” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) convocó a que todas las personas que participaron en la protesta compartan:

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Testimonios

Fotos

Videos

Donde se exhiban las detenciones arbitrarias, acoso y acciones violentas de la policía. El Centro subraya que “documentar es vital para defender, hacer memoria y construir ‘el nunca más’”.

¿A dónde enviar la evidencia?

Las personas que quieran compartir sus testimonios, fotografías y vídeos verificables de las irregularidades durante la movilización, las podrán enviar a los canales de comunicación:

Correo electrónico: cudj@iteso.mx

En ‘X’ @cepad_ac

En ‘X’ @clademjalc

Exigen a la fiscalía liberar a siete detenidos

Ayer por la noche, la Fiscalía estatal informó a través de sus redes sociales que, después de las 18:00 horas, fueron liberadas 9 personas más de las 39 que fueron detenidas, dejando un saldo de 32 manifestantes en libertad. Entre ellas:

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Martín Itzcóatl ‘’N’'

Luis Fernando ‘’N

Alejandro Daniel ‘’N’

Miguel Angel ‘’N’'

Miguel Maximiliano ‘’N’'

Martha ‘N’

Iker Ricardo ‘’N’'

Jorge Ignacio ‘’N’'

Daniel ‘’N’'

La organización Propuesta Cívica exige la liberación de siete personas detenidas durante las protestas por el agua en Jalisco y trasladadas al penal de Puente Grande. (@PropuestaCivica )

Por su parte, Propuesta Cívica exige a la fiscalía estatal y al gobierno de Jalisco liberar a las siete personas que se mantienen detenidas y han sido trasladas al penal de Puente Grande (acusados por lesiones dolosas y desobedencia a particulares), el cierre de carpetas de investigación y que “dejen de obstaculizar el derecho a la defensa adecuada de los afectados”. La organización, afirma que los arrestados son:

Samuel Morales

Iván Octabio

Alexis Guzmán

Teodoro Torres

David Álvarez

Juan Muñoz

Israel Rosas

La Red solidaria por Palestina Guadalajara está recabando material audiovisual para ayudar a liberar a las personas manifestantes que siguen detenidas arbitrariamente.

Sheinbaum advierte a Pablo Lemus

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 13 de octubre que el Gobierno federal intervendrá si se presenta una denuncia formal por la actuación de policías de Jalisco durante la marcha por agua limpia del domingo en Guadalajara, un caso que podría llegar a la FGR si se señala a agentes que participaron en el operativo.

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La titular de la Secretaría de Gobernación confirmó que su dependencia analiza junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las denuncias presentadas por detenidos y sus familias, sin confirmar ni descartar señalamientos de tortura

El lunes, la presidenta ya había pedido a Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos, así como informar los nombres de todas las personas detenidas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que algunos manifestantes y familiares de detenidos ya presentaron quejas. La dependencia revisa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el procedimiento que seguirá cada caso.

Rodríguez no confirmó ni descartó las denuncias de tortura hechas por algunos detenidos. Explicó que los hechos deben documentarse y someterse a diligencias, con una revisión individual y no por el conjunto de la movilización.