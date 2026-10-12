“No estamos de acuerdo con la represión”: Sheinbaum exige a Jalisco explicar la detención de manifestantes por agua limpia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes 12 de octubre, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, que su gobierno no comparte la represión de manifestaciones. Pidió al gobierno de Jalisco explicar por qué se usaron chorros de agua y gases lacrimógenos en la marcha por agua limpia del domingo frente a Casa Jalisco, en Guadalajara.
La mandataria también solicitó que las autoridades estatales den a conocer los nombres de todas las personas detenidas. Lo dijo al responder una pregunta sobre las medidas federales para que los manifestantes no localizados regresen a sus casas.
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