Trasladan al penal de Puente Grande a siete personas detenidas durante las protestas por agua limpia en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco dio a conocer este martes, por medio de un comunicado, que siete hombres que fueron detenidos tras las protestas realizadas en el exterior de Casa Jalisco, por temas de mala calidad de agua en la entidad, fueron trasladados a Puente Grande.

En el comunicado se identificó a las siete personas como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”, contra quienes, se señaló, existen elementos suficientes para ser presentados ante un juzgado de control y oralidad.

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Además, se informó que del total de las personas imputadas, seis lo están por lesiones dolosas, de acuerdo con el Artículo 206 con relación al 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la agravante de la fracción VII, que establece que son aquellas que se producen contra personas que desarrollen funciones de seguridad pública. La séptima persona es imputada por el delito de desobediencia o resistencia a particulares, previsto en el Artículo 129 del mismo Código Penal.

De las 39 personas detenidas durante la manifestación, 32 fueron puestas en libertad dentro de las 48 horas que establece la ley para esclarecer su situación legal.

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“La Fiscalía del Estado reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes vulneran el estado de derecho”, concluyó el comunicado.

Personas se enfrentan con integrantes de la policía antimotines en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Marcha por mala calidad de agua termina en enfrentamiento

El pasado 11 de octubre se llevó a cabo una manifestación por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, misma que terminó en enfrentamiento entre civiles y policías estatales. Los hechos ocurrieron afuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.

Los manifestantes reportaron al menos ocho personas detenidas por policías estatales en el perímetro de Casa Jalisco. También se reportaron personas y oficiales lesionados.

La tensión escaló de la siguiente manera:

Los enfrentamientos aumentaron cuando un pequeño grupo comenzó a lanzar objetos contra los antimotines.

Cerca de las 13:00 horas, los policías usaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes.

Los policías hicieron al menos cuatro detonaciones de dispositivos para dispersar la concentración.

Algunos afectados presentaron ardor en el rostro y vómitos.

Distintos grupos regresaron al perímetro al menos tres veces, lo que prolongó los enfrentamientos.

La transmisión en vivo de un medio local describe que los manifestantes derribaron las vallas que cercaban el recinto y regresaron a Casa Jalisco por cuarta ocasión.

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Según el medio El Universal, decenas de miles de personas se convocaron en la manifestación por el agua contaminada que se distribuye en la zona metropolitana desde principios de febrero. Salieron contingentes durante casi dos horas desde la glorieta de La Minerva hasta casi dos kilómetros de distancia. Las cifras de asistencia varían según el medio, y no se localizó un dato oficial.

Los agentes estatales emplearon gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión luego de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, sin que hubiera saldo oficial de personas heridas

La consigna principal fue “Queremos agua limpia”, acompañada de “Fuera Lemus”. Otro medio reportó que al frente caminaban familias con niñas y niños y personas con discapacidad, para que marcaran el ritmo.

La protesta venía en aumento. El 5 de octubre, La Jornada informó que habitantes denunciaban recibir agua con sedimentos, olor fétido y coloración café o negra. Dijeron que esto les impedía bañarse, lavar ropa o cocinar, y que gastaban en agua embotellada.

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Ese mismo día, Milenio reportó que manifestantes mantuvieron detenida cuatro horas la Línea 1 en El Sauz y llegaron con botellas de agua turbia como evidencia.

La convocatoria a la megamarcha se difundió en redes. Según Capital México, fue impulsada por jóvenes en plataformas digitales y con respaldo de organizaciones locales.

Antes de la marcha, Lemus afirmó que quienes participaran tenían “todo el derecho de expresarse”. Dijo que entendía la molestia y que había girado instrucciones para que la marcha fuera ordenada y segura. Según Crónica, también reconoció la legitimidad de las exigencias.

Decenas de miles marcharon en la zona metropolitana de Guadalajara para exigir agua potable de calidad; la jornada terminó con gases lacrimógenos, detenidos y un saldo que el gobierno de Jalisco aún no ha precisado oficialmente

El gobernador ya había admitido la gravedad del problema. El 6 de octubre reconoció que la ciudad vive una crisis de agua potable “como nunca antes”. Además, el SIAPA reconoció un deterioro significativo de la calidad del agua desde diciembre de 2025.

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Lemus aseguró que la calidad del agua comenzó a mejorar tras cerrar el flujo de Las Pintas. Según el propio diario, esa medida implica 30 % menos agua para la ciudad. Sin embargo, la movilización permaneció en pie pese a esa afirmación.

Otro medio reportó que el gobierno estatal anunció un esquema de tandeo por seis meses.