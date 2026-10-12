EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 12 de octubre

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar acerca de cómo se está atendiendo el huracán Simón y el ciclón Rachael en el país. Además, de los detenidos y la violencia que se presentó en la Megamarcha de Jalisco, para exigir agua limpia.

Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.

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