México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 12 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, podría hablar acerca de cómo se está atendiendo el huracán Simón y el ciclón Rachael en el país. Además, de los detenidos y la violencia que se presentó en la Megamarcha de Jalisco, para exigir agua limpia.

Sin embargo, la agenda de la presidenta está sujeta a cambios.

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