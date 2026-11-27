El campeón mundial se suma como productor junto a la actriz veracruzana, tras identificarse con la historia del protagonista por haber iniciado su carrera desde niño en los gimnasios. (Fotos: REUTERS/Mario Anzuoni - Instagram/@canelo)

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En Tepito, para un niño que aprende a subir al ring no siempre representa pelear solo contra quien tiene frente a él. También están las voces que le piden resistir, el padre que lo mira desde la esquina y el deseo de no fallar cuando los guantes comienzan a pesar.

Así comienza Para los contrincantes, la historia de Damián López, un joven boxeador de 11 años que intenta encontrar su lugar entre las cuerdas.

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Federico Luis dirige el cortometraje Para los contrincantes, sobre un boxeador de 11 años en Tepito. (X/ @EmbMexQat)

El cortometraje de Federico Luis llevó esa pelea íntima desde un gimnasio de barrio hasta la Palma de Oro de Cannes 2026. Ahora, Salma Hayek y Saúl “Canelo” Álvarez se suman como productores de una pieza que no observa al boxeo desde los cinturones ni las luces de una arena, sino desde el miedo, la ilusión y las exigencias que caben en un solo round.

De qué trata ‘Para los contrincantes’: la pelea de Damián muestra lo que ocurre fuera de las grandes arenas

Para los contrincantes, conocido internacionalmente como For the Opponents, sigue a Damián durante una pelea infantil de boxeo. La cámara permanece cerca del niño y registra sus gestos, su respiración y la tensión que crece con cada instrucción que escucha desde fuera del ring.

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Damián , de 11 años , entrena con su padre, quien también lo acompaña como entrenador durante la función.

La historia se desarrolla en un gimnasio de Tepito , donde el boxeo forma parte de la vida diaria de niños y jóvenes.

El padre permanece fuera de cuadro durante buena parte del cortometraje, aunque su voz guía, presiona y acompaña al protagonista.

La pelea se divide en cuatro rounds , que muestran el desgaste del niño y el peso de una responsabilidad que rebasa el resultado.

Federico Luis construye una mirada cerrada, sin distraerse con el ruido de las tribunas ni con una visión superficial del barrio.

La narración del combate expone el desgaste físico de Damián y la presión emocional de la voz paterna durante cuatro rounds. (RS)

Así, el resultado importa menos que la mirada de Damián. Para los contrincates no convierte al menor en un campeón prematuro ni presenta el combate como una simple ruta hacia la victoria. El corto se detiene en la carga emocional de un niño que intenta responder a las expectativas de su familia y de quienes lo rodean.

Salma Hayek y Canelo Álvarez encuentran un vínculo con el protagonista

La llegada de Hayek y Canelo al proyecto une dos trayectorias mexicanas con alcance fuera del país. Ella participa desde el cine; él, desde una carrera en el boxeo que comenzó en gimnasios antes de alcanzar los campeonatos mundiales.

Para Salma , la fuerza de la película recae en la manera en la que Damián enfrenta el combate. La actriz respaldó el corto como productora ejecutiva después de quedar marcada por la determinación del niño y el dolor que atraviesa en su relación familiar.

Salma Hayek ha desarrollado una carrera como actriz y productora, además de obtener una nominación al Premio Óscar por Frida .

Saúl Álvarez se reconoció en Damián porque comenzó a boxear desde niño, con el objetivo de convertirse en campeón.

El pugilista tapatío considera que la historia muestra un lado real del boxeo nacional : detrás de los golpes y los títulos también existe la infancia, los sueños y el miedo.

Su respaldo llega después de recuperar el título supermediano del CMB el 31 de octubre de 2026, tras vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en Riad.

Saúl 'Canelo' Álvarez se sumó al equipo de producción al identificarse con las exigencias del boxeo infantil. EFE/José Méndez

El respaldo de Salma Hayek y Canelo Álvarez no cambia lo que ocurre entre las cuerdas, pero lleva la historia a nuevos públicos. Desde Tepito, el niño que escucha órdenes desde una esquina ahora tiene detrás a dos figuras que conocen el costo de perseguir un sueño.

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El corto pasó de Tepito a Cannes y a decenas de festivales

El estreno internacional de ‘Para los contrincantes’ ocurrió en el Festival de Cannes, donde Federico Luis recibió la Palma de Oro al Mejor Cortometraje. La película fue proyectada dentro de la competencia oficial antes de iniciar su recorrido por otros encuentros.

La obra reúne producción de México, Chile, Francia y Reino Unido. También cuenta con la participación de Planta, Cárcava Cine, Fiasco, Deptford Film y Les Films du Worso.

El corto ha sido seleccionado en más de 50 festivales internacionales.

Entre sus paradas aparecen Telluride , San Sebastián y Tallinn Black Nights .

Fernando Bascuñán , Fernanda de la Peza , Elena Fortes y Augusto Matte figuran entre los productores.

Luxbox lleva las ventas internacionales de una película que coloca a Tepito y al boxeo infantil frente a públicos de distintos países.

La obra obtuvo la Palma de Oro en la edición 2026 del Festival de Cannes. REUTERS/Marko Djurica

Entre las cuerdas, las órdenes del padre y la mirada de Damián, ‘Para los contrincantes’ coloca una historia íntima en un escenario donde los sueños de un niño pesan tanto como cada golpe.

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