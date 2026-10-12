La tradición del Xantolo vuelve a Huejutla: estas son las fechas para vivir las ofrendas y danzas de la Huasteca

Las ofrendas, los disfraces y la música tradicional volverán a ocupar las plazas de Huejutla de Reyes durante el Xantolo 2026. (Museo Nacional de Culturas Populares )

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El Xantolo regresará a Huejutla de Reyes, Hidalgo, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026 con su décima cuarta edición, que incorporará ofrendas, cuadrillas, música, danzas, gastronomía y rituales de la Huasteca.

La celebración se integrará al Circuito Nacional de Festivales por la Paz para honrar a los difuntos y preservar las prácticas que sostienen la memoria comunitaria.

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La programación reunirá a habitantes, visitantes nacionales y extranjeros en espacios públicos de Huejutla.

Las actividades buscarán acercar al público a una tradición náhuatl y huasteca que recibe a las ánimas de los antepasados entre altares de caña, cempasúchil, copal y albahaca.

Huejutla de Reyes inaugurará el Altar Monumental el 30 de octubre

El primer día comenzará en la Plazuela Juárez con un recorrido de cuadrillas de disfrazados integradas por estudiantes. El contingente llegará al Pisal Monumental, donde habrá una demostración de bailes vinculados con la festividad.

A las 20:00 horas, la Plaza 21 de Mayo albergará la inauguración del Altar Monumental. Ese acto abrirá formalmente cuatro jornadas dedicadas a las expresiones rituales, artísticas y alimentarias de la región.

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El Xantolo es el nombre que recibe la celebración del Día de Muertos en la Huasteca. La tradición convoca a las comunidades a recordar a quienes murieron mediante ofrendas, música, danzas, artesanías y ceremonias que se han transmitido durante generaciones.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por medio de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, participa en la organización junto con la Secretaría de Cultura de Hidalgo y el Municipio de Huejutla de Reyes.

La celebración se integrará al Circuito Nacional de Festivales por la Paz para honrar a los difuntos y preservar las prácticas que sostienen la memoria comunitaria. (Museo Nacional de Culturas Populares )

Diego Prieto vinculó el Xantolo con la memoria de los pueblos originarios

Durante una conferencia realizada en el Museo Nacional de Culturas Populares, el titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, Diego Prieto Hernández, explicó que las comunidades originarias incluyen tanto a las personas vivas como a sus antepasados.

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“También la integran los antepasados que ya se fueron”, señaló Prieto Hernández al referirse a la concepción comunitaria que inspira las festividades dedicadas a los difuntos.

El funcionario sostuvo que esas celebraciones permiten conservar la tradición, la memoria y la identidad. También invitó a conocer Huejutla, a la que definió como una comunidad huasteca, náhuatl, hidalguense y mexicana.

La incorporación al Circuito Nacional de Festivales por la Paz responde a una estrategia cultural que plantea el acceso a la cultura como un derecho humano. El programa también propone recuperar el espacio público y fortalecer la convivencia comunitaria.

El primer día comenzará en la Plazuela Juárez con un recorrido de cuadrillas de disfrazados integradas por estudiantes. (Secretaría de Cultura)

El 31 de octubre habrá cuadrillas, ofrendas y un Fandango Xantolero

La segunda jornada incluirá encuentros de cuadrillas de preescolar, primaria y municipios hermanos. Las actividades mostrarán la participación de distintas generaciones en una tradición que tiene en el baile, el disfraz y los sones una parte central de su expresión pública.

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El programa contempla una exhibición de ofrenda dedicada a los pequeños difuntos. También se presentará el libro El Nahual. Cuentos de la Huasteca Hidalguense, junto con una proyección de cine y una representación de la leyenda de La Llorona.

La noche incorporará un Fandango Xantolero, con música y baile tradicional. La propuesta busca reunir prácticas que forman parte de la cultura alimentaria, las narraciones populares y los rituales de la Huasteca hidalguense.

La promoción del encuentro ya tuvo una presentación en Ciudad de México, donde una muestra incluyó música, danzas, artesanías, gastronomía y una ofrenda. En esa actividad participaron la Cuadrilla Herencia y Tradición, del barrio San José, y el Trío Nueva Esperanza, de Panacaxtlán.

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El programa contempla una exhibición de ofrenda dedicada a los pequeños difuntos. (Museo Nacional de Culturas Populares )

El 1 de noviembre mostrará textiles, altares y leyendas regionales

El tercer día mantendrá los encuentros de cuadrillas y sumará demostraciones de altares. La agenda prevé nuevas presentaciones artísticas, dramatizaciones de relatos regionales y actividades relacionadas con la cocina tradicional.

La pasarela “Raíces y colores de mi tierra” exhibirá una muestra textil vinculada con la identidad local. El evento formará parte de una jornada que buscará poner en primer plano las expresiones comunitarias de Huejutla y de la Huasteca.

La secretaria de Cultura de Hidalgo, Neyda Naranjo Baltazar, destacó que el festejo permite celebrar las raíces de la entidad y reconocer a quienes mantienen vigentes estas prácticas. También señaló la importancia de que niñas, niños y jóvenes conozcan su propia historia.

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Sobre el ingreso del Xantolo al circuito nacional, Naranjo Baltazar afirmó que la cultura se sostiene en los territorios, las comunidades y las personas que la hacen posible. La funcionaria celebró que la edición de este año forme parte de esa estrategia.

El Ánima Sola cerrará la celebración con más de 2.000 velas

El 2 de noviembre concluirán las actividades centrales con danzas y sones del barrio de San José. La jornada terminará con la ofrenda dedicada al Ánima Sola y el encendido de más de 2,000 velas en su memoria.

El presidente municipal de Huejutla de Reyes, José Alfredo San Román Duval, señaló que el Xantolo honra a quienes ya no están y que, de acuerdo con las creencias locales, regresan cada año en espíritu para compartir la celebración.

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“Es una fiesta de las más hermosas y emblemáticas de la región de la Huasteca hidalguense”, expresó San Román Duval al describir el sentido de una festividad que reúne altares, aromas, alimentos, música y baile.

Las actividades no terminarán por completo con el cierre ritual del 2 de noviembre. Parte de la programación se extenderá hasta el 8 de noviembre en municipios de la región, entre ellos Ciudad Valles.

La décima cuarta edición del Xantolo reunirá en Huejutla de Reyes una agenda que combina rituales de despedida y recibimiento, expresiones artísticas y espacios de encuentro comunitario.

La celebración volverá a situar a la Huasteca como uno de los territorios donde el Día de Muertos conserva formas propias de recordar a los antepasados.

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