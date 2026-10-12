Cómo hacer una calabaza de Halloween con papel: paso a paso fácil y sin muchos materiales

La pintura acrílica naranja, verde y negra es suficiente para terminar el diseño clásico de la calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una calabaza de Halloween con textura realista se arma con un globo, cordón y cualquier tipo de papel que se tenga en casa (periódico, hojas de cuaderno que ya no se usan o papel de cocina), sin necesidad de tallar una calabaza real ni gastar en materiales costosos.

La técnica recrea los gajos característicos de la hortaliza mediante cordón tensado, y después se cubre con capas de papel y pegamento diluido en agua tipo engrudo hasta formar una estructura dura.

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El proceso completo —desde inflar el globo hasta pintar la cara— toma entre 12 y 24 horas de secado, según la humedad del ambiente. El resultado final es una pieza que se sostiene sola una vez retirado el globo del interior.

El globo, el cordón y el pegamento blanco diluido en agua son la base de toda la estructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales que se necesitan antes de empezar

Un globo de tamaño normal

Cordón, hilo de yute o mecate grueso

Pegamento blanco escolar (líquido)

Agua

Papel periódico, papel de cocina o servilletas

Pintura acrílica naranja, verde y negra

Pinceles

Tijeras

El papel puede ser de cualquier tipo que se tenga en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infla el globo y marca los gajos con el cordón

Infla el globo hasta el tamaño deseado, sin llegar al máximo, para que conserve cierta flexibilidad, y amárralo bien. Ata el cordón al nudo del globo y pásalo con fuerza alrededor de toda la superficie, como si lo abrazaras, hasta regresar al mismo nudo. Repite ese cruce entre tres y cuatro veces, hasta formar entre seis y ocho gajos , el número habitual en una calabaza de tamaño mediano. Aprieta cada vuelta para que el globo se hunda en esos puntos. Amarra el cordón con firmeza en el nudo final y corta el sobrante con tijera.

El globo se infla sin llegar al máximo para que conserve flexibilidad durante el proceso de amarre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubre el globo con papel el papel

Mezcla dos partes de pegamento blanco por una parte de agua, hasta lograr una consistencia ligera pero firme. Rasga con las manos el papel periódico o las servilletas en trozos pequeños. El papel rasgado se integra mejor que el cortado y deja un acabado más liso. Sumerge cada trozo de papel en la mezcla de pegamento o aplícala directamente sobre el globo con un pincel. Cubre toda la superficie del globo y del cordón con el papel, siguiendo la dirección de los gajos marcados. Aplica entre tres y cuatro capas de papel, sin dejar huecos, para que la estructura quede rígida al secar.

El papel se aplica siguiendo la dirección de los gajos marcados previamente por el cordón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deja secar, retira el globo y pinta la calabaza

Deja secar la pieza en un lugar ventilado entre 12 y 24 horas, según el clima. Está lista cuando la superficie se siente dura al tacto, similar al cartón. papel y cordón mantendrá la forma sin soporte adicional. Poncha el globo por la zona del nudo con una aguja o tijera . Se desinflará y podrás retirarlo por el pequeño orificio que queda en la parte superior. La estructura dey cordón mantendrá la forma sin soporte adicional. Si prefieres agujeros reales en lugar de pintura, dibuja el diseño con lápiz sobre la pieza ya seca: ojos, nariz y boca. Recorta con un cúter o tijera de punta fina, retirando trozos pequeños para no romper la estructura. Pinta toda la pieza de naranja. Para dar profundidad, agrega líneas más oscuras o cafés sobre los gajos. Arma el tallo con un trozo de cartón enrollado, una ramita seca o papel retorcido pintado de verde o café, y pégalo en el hueco superior. Pinta los ojos, la nariz y la boca con pintura negra, con el diseño que prefieras.

La pieza está lista cuando la superficie se siente dura al tacto, similar al cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variantes sin papel o sin globo

Existe una opción que prescinde del papel: el hilo de yute se sumerge directamente en pegamento diluido y se enreda de forma desordenada sobre el globo, dejando pequeños huecos entre las vueltas, lo que produce un acabado tipo esfera de hilo.

Otra variante reemplaza el globo por una bolsa de plástico rellena con bolas de papel de revista, moldeada después con cinta adhesiva para lograr una calabaza más aplastada y asimétrica.

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Las bolas de papel de revista dentro de la bolsa se moldean con cinta adhesiva para definir los gajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué se puede usar esta calabaza de papel casera

La pieza terminada sirve como adorno de mesa, decoración de entrada o centro de mesa para fiestas de Halloween o de Día de Muertos.

Esta decoración es ideal para el centro de mesa de fiestas de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño se ajusta según el espacio disponible, desde versiones pequeñas para repisas hasta piezas grandes para el piso o el jardín.

Otros colores y acabados posibles

Aunque el naranja es el color tradicional, la misma técnica admite acabados en blanco, dorado o negro para un estilo más elegante, o combinaciones de naranja y amarillo en capas alternadas para un efecto de profundidad.

Para un aspecto más tenebroso, se puede agregar pintura verde o café en las grietas y la base, simulando desgaste o pudrición, mientras que un barniz final aporta brillo y protege la pintura.

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Las calabazas pueden pintarse del color de elección que se elija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas para decorar la cara de la calabaza

La cara puede hacerse con el diseño clásico de ojos y nariz triangulares y boca en zigzag, o dejarse lisa para un estilo rústico de centro de mesa de otoño.

Se puede experimentar con caritas cortadas o pintadas, sin necesidad de que sean todas iguales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible dejar los espacios de ojos, nariz y boca sin papel desde el paso de recubrimiento, si se desea continuar con la sensación de profundidad real.