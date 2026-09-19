Cómo afilar tijeras en casa con papel aluminio: un truco útil y seguro

Una mujer sonríe en la cocina mientras sostiene unas tijeras y un trozo de papel de aluminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El papel de aluminio se convirtió en uno de los trucos caseros más compartidos para recuperar el filo de las tijeras desgastadas por el uso diario. El método promete resultados rápidos y sin gastar dinero, aunque distintos análisis coinciden en aclarar qué hace realmente y en qué casos conviene recurrir a otras alternativas.

El procedimiento se volvió popular porque no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. Sin embargo, se advierte que se trata de una solución parcial y temporal, pensada para tijeras con desgaste leve.

PUBLICIDAD

En qué consiste el truco del papel aluminio

Unas manos colocan cuidadosamente una lámina de papel de aluminio brillante en la base de un cajón de cocina vacío de madera clara, parte de una tarea doméstica sencilla y organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es simple y se repite de forma similar en las distintas fuentes consultadas. Primero hay que doblar una tira de papel aluminio de unos 30 centímetros hasta lograr entre cuatro y ocho capas compactas.

Con el papel ya plegado, se realizan cortes largos y firmes con las tijeras a lo largo de toda la tira. Se recomienda repetir el movimiento entre 10 y 20 veces, asegurándose de que las hojas se cierren desde la base hasta la punta en cada pasada.

Un paso previo sugerido consiste en limpiar ambas caras de las hojas con una mota de algodón empapada en alcohol, para retirar residuos de adhesivos o pelusas que puedan frenar el corte.

PUBLICIDAD

Al terminar de cortar el aluminio, todas las fuentes coinciden en un mismo cierre: pasar un paño seco o levemente húmedo por las cuchillas para eliminar los residuos metálicos que quedan adheridos tras la fricción.

Qué efecto produce realmente en el filo

El truco del papel aluminio no afila las tijeras en sentido estricto, sino que realinea de forma temporal las imperfecciones microscópicas del filo generadas por el uso cotidiano. El aluminio, al ser más blando que el acero, no elimina metal desgastado como haría una piedra de afilar, pero sí endereza el borde de corte y retira pequeñas rebabas.

Uno de los análisis consultados profundiza en la explicación técnica: el aluminio es un material mucho más blando que el acero con el que están hechas las tijeras. Por eso, lo que en verdad ocurre al cortarlo es un asentado muy ligero, es decir, una realineación del filo que se dobló a nivel microscópico, y no la creación de un filo nuevo.

PUBLICIDAD

Esa misma fuente aclara que la fricción entre las hojas y el papel ayuda a enderezar las imperfecciones que aparecen con el uso normal, y que también puede contribuir a eliminar restos de pegamento o grasa acumulados en las hojas. El resultado, se señala, es la sensación temporal de un corte más suave, pero sin generar filo nuevo.

Otra fuente describe este efecto como un “microafilado temporal”: mejora el rendimiento de la tijera, pero de forma parcial y transitoria. El proceso se compara con pasar un cuchillo por un afilador, ya que el filo se realinea y mejora con los cortes repetidos, aunque sin la agresividad de un abrasivo real.

PUBLICIDAD

Para qué tijeras funciona y en cuáles evitarlo

Una de las guías advierte de forma directa: estos métodos funcionan con tijeras comunes, de cocina, oficina o manualidades, pero no deben usarse en tijeras de costura o peluquería, que requieren afilado profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes consultadas coinciden en que el método rinde mejor cuando las tijeras están apenas desafiladas y se destinan a tareas domésticas livianas, como cortar papel, hilos o plástico fino. Si las hojas están muy onduladas o dañadas, la solución casera no alcanza.

Una de las guías advierte de forma directa: estos métodos funcionan con tijeras comunes, de cocina, oficina o manualidades, pero no deben usarse en tijeras de costura o peluquería, que requieren afilado profesional.

En la misma línea, se remarca que el truco puede ser una alternativa válida para tijeras de uso general que perdieron un poco de suavidad, pero no es recomendable para tijeras de peluquería ni de costura, cuyo filo tiene requerimientos de precisión mayores.

PUBLICIDAD

Otro análisis clasifica el desgaste en niveles y ubica al aluminio como respuesta solo para la “rozadura ligera” de nivel uno. Si tras el procedimiento las tijeras siguen cortando mal, se indica que se necesita un método más agresivo.

Alternativas caseras cuando el aluminio no alcanza

Para usarla, se dobla la lija con la cara abrasiva hacia afuera y se corta con las tijeras entre 10 y 30 veces. Este método afila ambas hojas al mismo tiempo con cada corte y su efecto dura más que el del aluminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el papel aluminio no resulta suficiente, se proponen otras opciones caseras con distinto nivel de efectividad. El papel de lija de grano fino, entre 150 y 600 según la fuente, aparece como la alternativa más recomendada, ya que sí constituye un material abrasivo capaz de generar un filo real.

Para usarla, se dobla la lija con la cara abrasiva hacia afuera y se corta con las tijeras entre 10 y 30 veces. Este método afila ambas hojas al mismo tiempo con cada corte y su efecto dura más que el del aluminio.

PUBLICIDAD

Otra alternativa mencionada es el borde de un frasco o botella de vidrio: se abre la tijera, se apoya una hoja en ángulo contra el cuello del envase y se desliza como si se quisiera raspar el vidrio, sin llegar a cortarlo, funcionando como una piedra de afilar improvisada.

También se cita la lana de acero o virulana fina, que limpia los restos pegajosos adheridos al acero y suaviza asperezas del corte sin comprometer la geometría de la herramienta. Y, para quienes buscan un resultado más cercano al profesional, la piedra de afilar humedecida previamente en agua, usada en un ángulo de entre 25 y 30 grados desde la base hacia la punta de la hoja.

PUBLICIDAD

Cuidados y advertencias antes de afilar en casa

Las distintas fuentes remarcan condiciones de seguridad antes de aplicar cualquiera de estos trucos. Se recomienda trabajar sobre una superficie estable, como una mesa o una isla de cocina, y tratar cada hoja por separado sin tocar la cara plana del filo.

Mantener el ángulo original de fábrica es un punto que se repite en varias guías: cambiarlo durante el proceso puede arruinar el filo en lugar de mejorarlo. En el caso de usar una lima, la recomendación es pasarla en una sola dirección, desde la base hacia la punta, porque los movimientos de ida y vuelta no afilan y dañan el filo.

PUBLICIDAD

Se sugiere además comprobar que el tornillo que une ambas hojas esté bien ajustado antes de afilar, y aplicar una gota de aceite mineral en el eje al finalizar, para que las tijeras abran y cierren con suavidad.

Entre los cuidados posteriores, las fuentes coinciden en secar bien las tijeras si se usaron en un ambiente húmedo, dado que la combinación de agua y acero favorece el óxido, y en guardarlas cerradas para evitar que las hojas abiertas se mellen con golpes accidentales.