Huracán Simón categoría 4 y ciclón Rachel provocarán lluvias hoy 11 de octubre: estos son los estados afectados

Una imagen de satélite registra un sistema ciclónico activo sobre el océano Pacífico frente a la costa occidental de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, y el ciclón postropical Rachel mantendrán condiciones meteorológicas adversas en varias regiones de México durante este domingo 11 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso de las 06:00 horas, Simon se localizó aproximadamente a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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El huracán presentó vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Aunque durante la madrugada Simon redujo ligeramente la intensidad de sus vientos —de 250 a 240 km/h—, permanece como un huracán categoría 4 y representa un riesgo elevado para las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Simon?

Las bandas nubosas del huracán Simon provocarán precipitaciones de diferente intensidad en cinco entidades del occidente y noroeste de México:

Lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros: costa y este de Jalisco.

Lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros: Colima.

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: sur de Nayarit.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: centro y sur de Sinaloa, así como el oeste de Michoacán.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, inundaciones, deslaves, desbordamientos e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Simon provocará vientos de hasta 250 km/h

El SMN pronosticó vientos sostenidos de 210 a 230 km/h y rachas de 240 a 250 km/h en las costas de Jalisco, aunque se espera que disminuyan gradualmente durante el día.

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También se prevén los siguientes efectos:

Rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima.

Rachas de 80 a 90 km/h en el oeste de la costa de Michoacán.

Rachas de 80 a 90 km/h en el sur de Sinaloa, donde podrían incrementarse durante el domingo.

Los fuertes vientos podrían derribar árboles, anuncios publicitarios y postes, además de causar afectaciones en viviendas e infraestructura urbana.

Oleaje de hasta 10 metros en costas de Jalisco

El huracán Simon generará oleaje elevado y condiciones peligrosas para embarcaciones, actividades turísticas y comunidades costeras.

El pronóstico indica:

Olas de 8 a 10 metros en la costa de Jalisco.

Olas de 6 a 8 metros en Colima.

Olas de 4 a 6 metros en Nayarit.

Olas de 3 a 5 metros en el sur de Sinaloa.

Olas de 1.5 a 2.5 metros en el sur de Baja California Sur.

En las costas de Jalisco y Colima también se espera una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros, por lo que se recomienda evitar playas, escolleras, malecones y zonas cercanas al mar.

Mantienen zona de prevención por el huracán Simon

Debido a la cercanía del huracán con las costas del Pacífico central, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

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También continúa vigente una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Dónde está Rachel y cómo afectará a México?

Rachel ya no es una tormenta tropical. En el reporte más reciente aparece clasificado como ciclón postropical y su centro se encuentra en tierra, sobre Estados Unidos.

A las 06:00 horas, Rachel se localizó aproximadamente a 205 kilómetros al noreste de San Diego, California, y a 255 kilómetros al nor-noreste de Ensenada, Baja California.

El sistema registró vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el norte a 41 km/h.

A pesar de que Rachel continúa alejándose de México y perdiendo fuerza, todavía ocasionará en Baja California:

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros .

Vientos sostenidos de 30 a 50 km/h .

Rachas de 60 a 80 km/h en la costa.

Oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa este de Baja California, desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco, Sonora.

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Estados afectados por Simon y Rachel este domingo

En total, los estados que podrían registrar lluvias asociadas directamente con ambos sistemas son:

Jalisco

Colima

Nayarit

Sinaloa

Michoacán

Baja California

Baja California Sur también tendrá oleaje elevado por la circulación de los sistemas, mientras que en sectores de Sonora permanece una zona preventiva por los efectos residuales de Rachel.

Alertan por inundaciones y deslaves

El SMN advirtió que las precipitaciones provocadas por Simon y Rachel podrían causar deslaves, inundaciones en zonas bajas, desbordamientos e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Se recomienda a la población mantenerse alejada de cauces, barrancas, playas y zonas susceptibles a inundaciones; asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

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