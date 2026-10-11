Detienen en Durango a tres supuestos prestamistas con 85 tarjetas bancarias y más de 87 mil pesos en efectivo

Las tarjetas presuntamente pertenecen a empleados de una maquiladora. Crédito: SSP Durango

Guardar

La Policía Estatal de Durango detuvo a tres personas que retiraban efectivo con tarjetas de nómina ajenas en cajeros automáticos de un banco Scotiabank, ubicado sobre el bulevar Domingo Arrieta. A los detenidos se les aseguraron 85 tarjetas bancarias del banco HSBC y 87 mil 743 pesos en efectivo, además de 73 comprobantes de retiro que documentaban las operaciones realizadas con anterioridad.

El operativo se desprendió de una llamada que la gerencia de la sucursal bancaria hizo al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) de Durango, luego de que el sistema de monitoreo de SEPROBAN detectara movimientos sospechosos en los cajeros. Las tres personas acudían de manera reiterada y durante varios fines de semana al mismo banco para realizar retiros con las tarjetas sin ser los titulares, un patrón que llamó la atención del personal encargado de la vigilancia.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas por las autoridades revelaron un esquema en el que cada tarjeta tenía adherido un papel con el nombre del titular y el NIP correspondiente para realizar las transacciones. Los plásticos del banco HSBC aparecían organizados en paquetes sujetos con ligas de colores sobre una mesa, con las etiquetas manuscritas visibles en cada pieza.

El reporte bancario activó la intervención del Operativo Dragón

La sucursal de Scotiabank donde ocurrieron los hechos se localiza en la colonia Juan de la Barrera, dentro de una plaza comercial de la capital duranguense que concentra un flujo constante de usuarios bancarios. Personal del banco notificó a las autoridades que tres personas utilizaban distintas tarjetas de nómina del banco HSBC para extraer dinero en efectivo de manera consecutiva.

PUBLICIDAD

La gerencia solicitó la intervención policial al considerar irregular que realizaran operaciones repetidas con las tarjetas que además eran ajenas a la institución bancaria. El reporte al sistema de emergencias detalló que la conducta se había replicado en ocasiones anteriores, lo que elevó el nivel de sospecha entre el personal de monitoreo.

Dos mujeres y un hombre fueron los detenidos en la sucursal bancaria. Crédito: SSP Durango

Agentes del Operativo Dragón llegaron al lugar tras recibir el reporte y procedieron al aseguramiento de los tres sospechosos en el sitio, antes de que pudieran retirarse con el efectivo obtenido. La intervención permitió a los policías revisar de manera inmediata las tarjetas y los comprobantes que cada uno de los detenidos portaba consigo.

PUBLICIDAD

Durante la revisión, los oficiales identificaron a Sergio “V”, quien portaba 44 tarjetas de nómina con sus respectivos comprobantes de retiro. La segunda persona se identificó como Araceli “R” y tenía en su poder 20 tarjetas, mientras que la última detenida, Karen Arlet “V”, cargaba 21 plásticos adicionales, todos con registros de movimientos distintos entre sí.

Los detenidos no lograron acreditar la propiedad de los plásticos

Al ser cuestionados por los agentes, ninguno de los tres pudo comprobar que las tarjetas les pertenecieran de manera legítima. Según reportes oficiales, en un primer momento argumentaron que los plásticos servían para asegurar el pago de una tanda entre trabajadores de una maquiladora, un esquema de ahorro colectivo en el que los participantes aportan dinero de forma periódica y reciben el monto total acumulado por turnos rotativos.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los detenidos cambiaron su versión y sostuvieron que se dedicaban al préstamo de dinero entre particulares. Según esta segunda explicación, retenían las tarjetas de nómina de las personas a quienes les prestaban efectivo como una forma de garantizar el cobro de las deudas contraídas.

Bajo ese mecanismo, ellos mismos realizaban los retiros en el cajero automático para cobrarse directamente el dinero adeudado por los trabajadores dueños de los plásticos, sin que estos participaran en el proceso de extracción del efectivo. Ninguna de las dos versiones pudo ser corroborada por los agentes en el sitio, lo que reforzó las sospechas sobre el origen y el destino del dinero retirado durante los meses previos.

PUBLICIDAD

La discrepancia entre ambas explicaciones, sumada a la cantidad de tarjetas aseguradas y a la reiteración de la conducta durante varios fines de semana, derivó en que las autoridades consideraran necesario trasladar el caso a instancias judiciales para una investigación más amplia sobre el esquema utilizado por los tres detenidos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Durango

Tras el aseguramiento, las tres personas detenidas fueron trasladadas, junto con las 85 tarjetas de nómina y el efectivo recuperado, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango. Ahí, un agente del Ministerio Público quedó encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar si la conducta constituye algún delito previsto en la legislación vigente.

PUBLICIDAD

Los plásticos asegurados junto con los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Estatal. Crédito: SSP Durango

Las autoridades señalaron que el volumen de tarjetas, la imposibilidad de acreditar su propiedad legal y el hecho de que los retiros se realizaran en una institución bancaria distinta a la emisora de los plásticos fueron los elementos que motivaron la puesta a disposición formal ante el Ministerio Público.

La Fiscalía deberá esclarecer si los hechos corresponden a un esquema de usura, retención indebida de instrumentos bancarios o algún otro delito contemplado en el código penal estatal. El proceso de integración de la carpeta de investigación permitirá determinar con mayor precisión el origen de los fondos retirados y confirmar la identidad de los titulares reales de las 85 tarjetas aseguradas.

PUBLICIDAD