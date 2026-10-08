Refuerzan seguridad en zonas serranas en Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas ante avance del CJNG y Cártel de Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano y policías estatales participan en el operativo de seguridad desplegado en la zona serrana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas pusieron en marcha un operativo conjunto de seguridad en la zona serrana donde convergen estas entidades, luego de que autoridades estatales y militares analizaran la situación que atraviesa esta región de la Sierra Madre Occidental, señalada por comunidades indígenas como una zona donde “está caliente”.

El secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván Villarreal, explicó que la estrategia surgió después de una reunión de trabajo con el comandante regional de la Defensa en Guadalajara, en la que también participaron los titulares de Seguridad Pública de Jalisco, Zacatecas y Nayarit.

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Durante el encuentro se acordó reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad en los puntos donde los caminos de la sierra permiten la comunicación entre las cuatro entidades.

En Durango, un convoy integrado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal salió de la capital rumbo a la zona del municipio de Mezquital, en los límites con Zacatecas, Jalisco y Nayarit. Al despliegue se incorporará también personal de la Guardia Nacional.

De acuerdo con Galván Villarreal, la estrategia contempla mantener presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la región.

Se ha detectado la presencia del CJNG en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una zona de difícil acceso y movilidad para grupos criminales

La región representa un desafío para las autoridades debido a sus características geográficas. Se trata de un territorio con caminos estrechos y agrestes, grandes extensiones de sierra y comunidades dispersas, condiciones que dificultan las labores de vigilancia.

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Al mismo tiempo, esta configuración permite la comunicación terrestre entre comunidades y municipios de distintas entidades, por lo que los caminos de la zona son considerados puntos estratégicos para la movilidad de personas y grupos delictivos.

El operativo ocurre después de varias semanas de tensión en distintos puntos de la región.

En septiembre, comunidades wixaritari de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, denunciaron hechos de violencia y solicitaron una mayor presencia de las fuerzas de seguridad ante el riesgo que enfrentaban habitantes de la zona.

En ese contexto, se alertó sobre movimientos de grupos delictivos en la Sierra Norte de Jalisco y las autoridades anunciaron un reforzamiento de la vigilancia en el denominado trifinio, donde convergen Jalisco, Nayarit y Zacatecas, aunque existen caminos que también conectan con Durango.

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Sierra Madre Occidental Cuatro estados, un solo operativo Explora el mapa, la cronología y los datos clave. Toca cada elemento. Mapa Cronología Datos clave DURANGO ZACATECAS NAYARIT JALISCO TRIFINIO MEZQUITAL S. A. COHAMIATA Zona de convergencia Cuatro estados comparten una sierra de caminos estrechos y comunidades dispersas. Toca un estado o un punto naranja para ver detalles. Durango · Despliegue en Mezquital Un convoy de Ejército y Policía Estatal salió de la capital rumbo a Mezquital, en los límites con Zacatecas, Jalisco y Nayarit. Se sumará la Guardia Nacional. En julio se halló en esa sierra una maleta con más de 1,200 cartuchos. Zacatecas · Parte del trifinio Su titular de Seguridad participó en la reunión con el comandante regional de la Defensa en Guadalajara. Sus caminos serranos conectan con Durango, Jalisco y Nayarit. Nayarit · Conexión por la sierra Autoridades reconocieron movimientos criminales en áreas de la Sierra Norte de Jalisco con caminos que conectan con Nayarit, Zacatecas y Durango. Jalisco · Epicentro de las denuncias En septiembre, comunidades wixaritari de San Andrés Cohamiata (Mezquitic) denunciaron violencia y pidieron más presencia de seguridad. A inicios de octubre se instalaron cinco bases interinstitucionales. Mezquital, Durango Punto de arranque del convoy. Zona de límites con Zacatecas, Jalisco y Nayarit hacia donde se dirige el despliegue estatal y militar. San Andrés Cohamiata, Jalisco Comunidad wixaritari que denunció violencia en septiembre. Allí operan cinco bases interinstitucionales, patrullajes terrestres y sobrevuelos con drones. El trifinio Jalisco, Nayarit y Zacatecas confluyen aquí, y hay caminos que también enlazan con Durango. Las comunidades dicen que la zona "está caliente". Esquema ilustrativo, no a escala. Presencia criminal Caminos estratégicos Comunidades indígenas Autoridades reconocieron movimientos del CJNG y de una facción del Cártel de Sinaloa, sobre todo en áreas de la Sierra Norte con caminos hacia Nayarit, Zacatecas y Durango. Caminos estrechos y agrestes, sierra extensa y comunidades dispersas dificultan la vigilancia, pero permiten la comunicación terrestre entre estados. Se han documentado desplazamientos de familias por hechos violentos y dificultades para regresar a sus comunidades en condiciones de seguridad. Julio Hallazgo en Mezquital Militares y policías estatales localizaron en la sierra una maleta abandonada con más de 1,200 cartuchos de distintos calibres y cargadores para armas tipo AR-15. Septiembre Alerta de comunidades wixaritari Habitantes de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, denunciaron violencia y pidieron más presencia de seguridad. Se alertó por movimientos de grupos criminales y se reforzó la vigilancia en el trifinio. Inicios de octubre Cinco bases de operaciones Se reportó la instalación de cinco bases interinstitucionales en San Andrés Cohamiata, además de patrullajes terrestres y sobrevuelos con drones. Hoy Operativo conjunto de cuatro estados Tras una reunión con el comandante regional de la Defensa en Guadalajara, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas acordaron reforzar la presencia en los caminos que comunican a las cuatro entidades, con carácter permanente. 4 entidades 3 corporaciones 5 bases 1,200+ cartuchos Toca una cifra para ver su contexto. Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas Operan de forma coordinada en la zona donde convergen sus límites, en la Sierra Madre Occidental. Ejército, Guardia Nacional y policías estatales Buscan mantener presencia permanente en los principales caminos y comunidades. Bases interinstitucionales Instaladas a inicios de octubre en la zona de San Andrés Cohamiata. Cartuchos hallados en julio Una maleta abandonada en Mezquital también contenía cargadores para AR-15. Fuente: autoridades de seguridad de Durango y reportes de la región. Elaboración propia.

A principios de octubre se reportó la instalación de cinco bases de operaciones interinstitucionales en la zona de San Andrés Cohamiata, además de patrullajes terrestres y sobrevuelos mediante drones.

Antecedentes de violencia y presencia criminal

Durango también registra antecedentes recientes relacionados con la situación de seguridad en la región serrana.

Durante julio, en recorridos realizados en la sierra de Mezquital, elementos militares y policías estatales localizaron una maleta abandonada que contenía más de mil 200 cartuchos de distintos calibres, así como cargadores para armas tipo AR-15.

La violencia también ha tenido consecuencias para las comunidades indígenas asentadas en esta región. En meses recientes se han documentado desplazamientos de familias debido a hechos violentos y a las dificultades para regresar a sus comunidades bajo condiciones de seguridad.

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La zona es considerada además un corredor de movilidad para organizaciones criminales con presencia en los cuatro estados. Autoridades han reconocido en semanas recientes movimientos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de una facción del Cártel de Sinaloa, particularmente en áreas de la Sierra Norte cuyos caminos tienen conexión con Nayarit, Zacatecas y Durango.

Ante este escenario, el despliegue interestatal busca aumentar la vigilancia en una región donde los límites administrativos entre las entidades no representan una barrera para la movilidad de grupos criminales.

La coordinación entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías estatales pretende mantener presencia permanente en los principales caminos y comunidades de la zona serrana, con el objetivo de contener hechos de violencia y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes.

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