Ataque armado deja un policía herido en Chipilo, Puebla: despliegan operativo con apoyo federal para detener a responsables

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que la camioneta de los agresores escapó de un bloqueo de la Policía Municipal. Crédito: Redes Sociales

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Un policía estatal resultó herido por impacto de arma de fuego la tarde de este sábado 10 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, tras un ataque armado registrado en la junta auxiliar Chipilo de Francisco Javier Mina, en el municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla. El oficial fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica especializada y su estado de salud se reportó estable, de acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Tras la agresión, las autoridades poblanas desplegaron un operativo interinstitucional con apoyo de corporaciones federales para localizar a los responsables. La SSP informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, con el objetivo declarado de garantizar la tranquilidad de la población en la zona donde ocurrieron los hechos.

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Los delincuentes quedaron atrapados en la persecución

Los hechos se originaron durante un operativo de vigilancia que agentes de la Policía Estatal realizaban en la zona durante las primeras horas de la tarde. Según la reconstrucción hecha a partir de un video captado por una cámara de seguridad del lugar, los elementos estatales perseguían a bordo de sus unidades a una camioneta de color gris, sin placas de circulación, cuando el vehículo se topó con una patrulla municipal que ingresaba a la misma calle.

Una cámara de seguridad captó la fuga de los agresores. Crédito: Redes Sociales

La camioneta logró esquivar el bloqueo que la unidad municipal intentó montar en ese cruce y continuó su marcha por la vía. Sin embargo, pocos metros más adelante quedó detenida por el tránsito vehicular de la zona, lo que obligó a los tripulantes a maniobrar entre los autos que circulaban en ese momento.

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La SSP identificó al vehículo como una Volkswagen Tiguan en su comunicado oficial. Sin embargo, imágenes consultadas por Infobae México revelaron que se trataba de una Volkswagen Teramont, un modelo distinto dentro de la misma marca. La discrepancia entre ambas versiones no fue aclarada por las autoridades hasta el cierre de este reporte.

Se registraron disparos durante la huida de los agresores

Cuando la camioneta quedó atrapada en el tránsito, los policías estatales y municipales descendieron de sus unidades y se cubrieron entre los vehículos estacionados en la calle. Pese a la maniobra de los oficiales, los tripulantes de la Teramont lograron sortear el tráfico y escapar del lugar.

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Durante la huida se escucharon disparos de arma de fuego, de acuerdo con el audio registrado por la cámara de seguridad. Hasta el momento las autoridades no han precisado si las detonaciones provinieron de los oficiales que intentaban detener el vehículo o de los propios tripulantes que viajaban a bordo de la camioneta.

Tras el hecho, los elementos policiales regresaron a sus unidades y la patrulla estatal reanudó la persecución del vehículo gris por las calles de la zona. En ese momento, un civil que se encontraba en el lugar facilitó el retiro de autos para evitar que la unidad estatal quedara bloqueada por el tránsito durante la maniobra de persecución.

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El operativo cuenta con apoyo federal

Luego de la agresión, la SSP informó que reforzó el operativo de seguridad en la zona de Chipilo con el fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes de la junta auxiliar. La dependencia precisó que el vehículo en el que viajaban los agresores fue asegurado por las autoridades, junto con diversos indicios recabados en el lugar de los hechos.

Autoridades confirmaron el despliegue con apoyo federal para detener a los responsables. Crédito: SSP Puebla

Las corporaciones de seguridad estatales y federales mantuvieron activas las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los responsables del ataque. “Las instituciones de seguridad mantienen las acciones de búsqueda para localizar y detener a los responsables, para presentarlos ante la justicia”, señaló el comunicado oficial difundido por la SSP este sábado.

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El despliegue conjunto entre la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República se mantuvo activo en los alrededores de la junta auxiliar tras el ataque. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no habían reportado detenciones relacionadas con la agresión ni confirmado la identidad de los tripulantes de la camioneta que logró escapar del operativo.