Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Los agentes fueron atacados a tiros cuando se movilizaban por el municipio de Acapulco. Foto: SSPC

Luego de que se registrara un ataque armado en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, Guerrero, autoridades lograron la detención de Marcos “N”, alias “El Zorro” o “Mixteco” por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio en contra de tres elementos que resultaron lesionados.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto fue capturado en flagrancia tras una persecución realizada tras el enfrentamiento ocurrido en la colonia Jacarandas la tarde de este sábado, en el que un agresor fue abatido.

En la acción participaron elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

Luego de efectuarse su captura, Marcos “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Imagen ilustrativa. (CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO)

La agresión en contra de agentes federales ocurrió durante la mañana de este sábado cuando los elementos realizaban labores de seguridad e investigación sobre la avenida del Taller, ubicada en la colonia El Roble del municipio de Acapulco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron a los agentes y abrieron fuego en su contra, lo que provocó el inicio de un enfrentamiento.

Como resultado del intercambio de disparos, tres agentes de la SSPC resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica, sin embargo, en el sitio uno de los agresores fue abatido.

Derivado de la agresión se desplegó un operativo con apoyo de seguimiento a través del sistema de videovigilancia, en el que actuaron fuerzas de seguridad que se encontraban en campo.

Tres personas más fueron detenidas

Imagen ilustrativa. (Foto: FGE Guerrero)

Tras la acción se logró la detención de un hombre, identificado como presunto agresor, así como de tres mujeres por su probable implicación en los hechos.

La SSP de Guerrero informó que en la zona se llevó a cabo un despliegue operativo por tierra y aire para mantener la seguridad en la zona.

“Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Federales, Estatales y Municipales, mantienen un despliegue operativo con patrullajes terrestres, recorridos pie tierra y sobrevuelos, además del monitoreo permanente a través del C5 Acapulco, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la zona”, detalló la corporación.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.