Aseguran 18 vehículos en el estacionamiento de un lujoso complejo de apartamentos en Puerto Peñasco: 17 tienen reporte de robo en EEUU

Las unidades aseguradas fueron trasladadas a Sonoyta. Crédito: FGJES

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aseguró 18 vehículos en el estacionamiento ubicado en el sótano de un complejo de apartamentos de lujo en Puerto Peñasco. De las unidades decomisadas, 17 contaban con reporte de robo en Estados Unidos, según confirmaron autoridades tras la verificación correspondiente.

El operativo se realizó el pasado viernes 9 de octubre como parte de las diligencias ministeriales por la desaparición de dos personas en Puerto Peñasco, quienes posteriormente fueron localizadas con vida. Las líneas de investigación también se enlazaron con un ataque armado ocurrido el 4 de octubre en el bulevar Benito Juárez, donde murieron dos hombres de 27 años.

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El operativo se originó por la desaparición de dos personas

Las diligencias que llevaron al hallazgo de los 18 vehículos partieron de la investigación por la desaparición de dos personas en Puerto Peñasco. Ambas fueron localizadas con vida, lo que permitió a las autoridades avanzar en las pesquisas relacionadas con el caso.

En una de las camionetas aseguradas se localizaron ilícitos. Crédito: FGJES

Entre los datos que surgieron de la investigación, destacó que una de las personas reportadas como desaparecidas se desempeñaba como jefe de mantenimiento del complejo donde fueron encontradas las unidades. Esta circunstancia quedó integrada a las líneas de investigación y será analizada junto con los demás datos de prueba recabados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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Las autoridades sonorenses señalaron que el caso se enlazó también con las indagatorias por el ataque armado del 4 de octubre, en el que murieron Jesús Pedro Ángel “N” e Iván Antonio “N”, ambos de 27 años. Jesús Pedro Ángel “N” perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que Iván Antonio “N” resultó lesionado y fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Diecisiete vehículos tenían reporte de robo en EEUU

La verificación con autoridades estadounidenses confirmó que 17 de las 18 unidades aseguradas contaban con reporte de robo en distintas localidades de California, Arizona y Nevada. Los reportes correspondían a fechas comprendidas entre 2021 y 2025, lo que indicó que el patrón de robo se extendió durante varios años antes del hallazgo.

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Entre las marcas identificadas en el operativo se encontraron:

Ford

Chevrolet

Hyundai

Cadillac

Land Rover

Chrysler

Mercedes-Benz

Volkswagen

Toyota

Buick

Audi

Jeep

Las autoridades detallaron que entre las unidades figuraban una Ford Bronco modelo 2025, una Cadillac Escalade modelo 2023, una Toyota Grand Highlander modelo 2024 y una Chevrolet Silverado modelo 2022.

Uno de los vehículos, un Jeep Wagoneer modelo 2022, presentó particularidades durante su identificación. Al no contar con elementos visibles que permitieran confirmar su origen de manera inmediata, el personal de la AMIC recurrió al número de serie localizado en el tanque de gasolina para establecer su identificación y determinar que también formaba parte de las unidades con reporte de robo.

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Además del Jeep Wagoneer, las autoridades procesaron cada una de las 17 unidades con reporte de robo para confirmar su procedencia exacta en territorio estadounidense. El cruce de información con las bases de datos de EEUU permitió establecer con precisión el estado y la fecha en que cada vehículo fue reportado como robado, dato que las autoridades sonorenses integraron a la carpeta de investigación.

Un vehículo blindado sin reporte de robo contenía droga en su interior

A diferencia de las 17 unidades con reporte de robo, un Jeep Grand Cherokee Limited Premium 4WD modelo 2012 no presentó antecedentes de ese tipo en las bases de datos consultadas. El vehículo, que contaba con blindaje, fue revisado por el personal de la AMIC, que localizó droga en su interior.

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Tanto el vehículo blindado como los indicios relacionados con la droga localizada quedaron sujetos a las diligencias ministeriales correspondientes. Las autoridades no especificaron el tipo ni la cantidad de la sustancia encontrada, aunque indicaron que el hallazgo se sumó a los elementos que serán analizados para determinar su relación con los hechos investigados.

En el operativo de aseguramiento participaron elementos de la AMIC, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Seguridad Pública. Cada corporación cumplió funciones específicas durante las labores de resguardo y traslado de las unidades.

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Parte de las camionetas aseguradas por la FGJES en Puerto Peñasco. Crédito: FGJES

Los vehículos y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público una vez concluida la diligencia en el complejo de apartamentos. Las 18 unidades fueron trasladadas de Puerto Peñasco a Sonoyta, traslado en el que participaron las distintas corporaciones de seguridad conforme a las funciones que les fueron asignadas durante el operativo.

El personal de la AMIC continuó con las diligencias ministeriales y el procesamiento del lugar en los días posteriores al aseguramiento. Con ello, las autoridades buscan robustecer los datos de prueba, establecer la procedencia total de los vehículos y determinar su posible relación con los hechos investigados, además de identificar otras conductas delictivas y deslindar las responsabilidades.

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En un comunicado oficial publicado este sábado 10 de octubre con los detalles de la operación, la FGJES señaló que las investigaciones se mantuvieron bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de persona alguna mientras continuaron las indagatorias sobre el caso.