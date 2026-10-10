Hallan muerto a Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato, en el río Pastita tras 10 días desaparecido

Elementos de seguridad acordonaron la zona del río Pastita tras el hallazgo del cuerpo de Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Crédito: Especial

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) confirmó la muerte de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de 21 años de la Licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato. El joven había sido reportado como desaparecido el 28 de septiembre en el centro de la capital del estado y su cuerpo fue localizado diez días después, la noche del domingo 4 de octubre, en el cauce del río Pastita, en un punto conocido como “El Ojo de Satán”, cerca de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

La fiscalía confirmó la identidad mediante una prueba de ADN con muestras de sus familiares y mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

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Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirma hallazgo en el río Pastita

El hallazgo se registró poco después de las ocho de la noche del domingo 4 de octubre. Elementos de la Policía Preventiva, Protección Civil Municipal y Bomberos Voluntarios acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, David Gamba Castillo, informó en ese momento que el reporte recibido señalaba a una persona presuntamente ahogada en el río Pastita. El funcionario mencionó entonces que el hombre aparentaba unos 40 años de edad, antes de que los estudios periciales confirmaran la verdadera identidad del cuerpo.

La zona fue acordonada de inmediato y se notificó a la FGEG para iniciar el protocolo correspondiente. El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) a sus instalaciones, donde se practicaron los estudios necesarios para determinar la causa de muerte.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona del río Pastita tras el hallazgo del cuerpo de Joan Francisco Díaz, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Crédito: Especial

La confirmación definitiva de la identidad requirió una confrontación genética de ADN con muestras aportadas por los familiares de Joan Francisco. La fiscalía señaló en su comunicado del 9 de octubre que brinda atención y acompañamiento a la familia ante la pérdida, con respeto a sus derechos humanos y a la dignidad del joven.

La institución indicó además que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los posibles responsables. Fuentes cercanas al caso señalaron que el fallecimiento se investiga como un posible homicidio, aunque hasta el momento no se reportan detenidos.

Universidad de Guanajuato confirma la identidad de Joan Francisco Díaz Rodríguez

La Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de su estudiante. La institución expresó su “profunda consternación y dolor” y envió condolencias a la familia, amistades y compañeros del joven.

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Joan Francisco era miembro de la agrupación “Proyecto Pastita” dentro de la comunidad universitaria. La UG aseguró que dará seguimiento al proceso judicial y que, desde el ámbito de sus atribuciones, mantendrá su disposición para apoyar a la familia y a la comunidad estudiantil.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudiante vivía en el centro de Guanajuato capital debido a sus estudios en la Licenciatura en Relaciones Industriales. Fue visto por última vez el 28 de septiembre en esa misma zona, según la ficha de búsqueda difundida por las autoridades estatales.

La ficha emitida por la Secretaría de Seguridad y Paz describía sus señas particulares para facilitar su localización. El documento precisaba que Joan Francisco medía 1.78 metros de estatura y tenía un lunar en la parte frontal del cuello.

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La Comisión Estatal de Búsqueda y la propia FGEG difundieron fotografías y rasgos físicos del joven en los días posteriores a su desaparición. La cuenta oficial BusquedaGto confirmó este 10 de octubre que la alerta de búsqueda quedó deshabilitada tras su localización.

Comunidad estudiantil organiza brigadas bajo la consigna Nos hace falta una abeja

Tras conocerse la desaparición, compañeros de la Universidad de Guanajuato organizaron brigadas de búsqueda de manera voluntaria. Los estudiantes recorrieron zonas que Joan Francisco frecuentaba y convocaron a más jóvenes a sumarse mediante redes sociales.

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propia universidad respaldó la campaña con un mensaje público dirigido a su comunidad. “Todas las abejas son importantes; que ninguna falte. Ayúdanos a encontrar a nuestro compañero Joan Francisco”, expresó la institución en su pronunciamiento inicial.

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El mensaje pedía además compartir la ficha de búsqueda entre la ciudadanía. “Tu apoyo es fundamental”, agregó la universidad en la misma publicación.

El caso de Joan Francisco no fue el único reportado esos días en la capital del estado. La FGEG también emitió una ficha de búsqueda para Fernando Abraham Luján Rangel, de 28 años, desaparecido el 3 de octubre en la misma ciudad.

La fiscalía puso a disposición de la ciudadanía tres líneas telefónicas para recibir información sobre ambos casos. Las autoridades no han confirmado públicamente si existe alguna relación entre las dos desapariciones registradas en días cercanos.

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Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial del 9 de octubre reiteró que los avances de la investigación se darán a conocer a través de los canales institucionales. La fiscalía precisó que cualquier información se comunicará con respeto al debido proceso y a la confidencialidad propia de las pesquisas en curso.

La Universidad de Guanajuato, por su parte, insistió en que exigirá claridad sobre las circunstancias de la muerte de su estudiante. La institución reiteró su compromiso de acompañar a la familia de Joan Francisco durante todo el proceso legal que se abrió a partir del hallazgo en el río Pastita.