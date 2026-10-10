Frontera México-EEUU: autoridades estadounidenses presumen desmantelamiento de red de narcodrones

Las operaciones contra drones son ejecutadas con tecnología láser. Crédito: X - @DHSgov

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presumió este 10 de octubre el avance en el desmantelamiento de la red de drones utilizada por cárteles mexicanos para el contrabando y el tráfico de personas a través de la frontera sur.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia publicó un video acompañado del mensaje “Adiós, Narcos”, en el que atribuyó el operativo al liderazgo del presidente Donald Trump y a la coordinación con el Departamento de Guerra.

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EEUU ha derribado drones con tecnología láser. (Imagen ilustrativa) Crédito: X - @JointTFSB

El anuncio se sumó a una serie de reportes previos que documentaron el uso de tecnología láser dirigida contra aeronaves no tripuladas en la zona fronteriza. Según reveló Fox News el pasado 3 de septiembre, el Ejército de Estados Unidos derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos únicamente durante el mes de agosto.

El DHS detalló el alcance del desmantelamiento tecnológico

La publicación del DHS señaló que, bajo la conducción de Trump, la propia dependencia y el Departamento de Guerra trabajaron de manera conjunta para desarticular la infraestructura aérea de los cárteles. El mensaje precisó que la industria estadounidense continuaría escalando “sistemas de energía dirigida de bajo costo por disparo y de cargador profundo” con el objetivo de mantener lo que describió como “dominio de energía dirigida” frente a las amenazas de drones hacia territorio estadounidense.

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El video adjunto al post mostró imágenes de alto contraste con interferencia visual, además de una segunda frase que reforzó el mensaje institucional: “Con honor e integridad, salvaguardaremos al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores”. En otro fragmento del material, se observó un cielo al atardecer con tres drones marcados mediante cuadros de seguimiento visual, posicionados sobre una silueta montañosa, en lo que pareció representar un sistema de detección e intercepción en tiempo real.

Fox News y el Pentágono documentaron el uso de láseres de alta energía

De acuerdo con el corresponsal Bill Melugin de Fox News, cada uno de los cerca de 100 derribos ocurridos en agosto fue coordinado previamente con autoridades militares y fronterizas mexicanas. La secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, declaró al medio que Estados Unidos empleó “tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculados a cárteles”.

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Un antecedente directo de esas acciones ocurrió el 27 de agosto, cuando el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó, a través de un comunicado del Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur (JTF-SB), el uso del sistema AMP-HEL (Army Multi-Purpose High Energy Laser) para interceptar y neutralizar tres drones durante la noche del 25 y 26 de agosto, en lo que marcó el primer uso confirmado de ese sistema láser contra aeronaves vinculadas a cárteles en la frontera sur.

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB, declaró en ese momento que “la exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”.

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Vehículo integrado con la tecnología láser en la parte superior. Crédito: DVIDS

Un mensaje posterior de DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service), la plataforma oficial de distribución audiovisual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fechado el 31 de agosto, documentó el despliegue de un vehículo JLTV equipado con el sistema AMP-HEL cerca de Rio Grande City, Texas, operado por soldados del 2nd Battalion, 327th Infantry Regiment en el marco de la Operación Ardent Vanguard, como respuesta al incremento de actividad de drones en esa zona.

Durante agosto, aproximadamente 8 mil militares permanecieron desplegados en el marco de la JTF-SB, en un terreno que abarcó mil 954 millas de extensión fronteriza, misión que la fuerza asumió en marzo de 2025.

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México reforzó la coordinación binacional con operativos terrestres y aéreos

Del lado mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el 22 de septiembre la conclusión de la Operación Binacional “Águila Alta”, desarrollada entre el 31 de agosto y el 21 de septiembre en la frontera de Tijuana y San Diego. Según ese reporte, el Ejército Mexicano inhabilitó 5 drones empleados para el tráfico de drogas y de personas, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó una aeronave adicional del lado estadounidense.

Como saldo de ese operativo, las autoridades mexicanas detuvieron a una persona y aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos. El general de brigada Daniel Gallegos Acevedo, comandante de la 2/a. Zona Militar con sede en Tijuana, encabezó la reunión binacional final con autoridades estadounidenses para evaluar los resultados globales del operativo.

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Este sábado 10 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó la implementación del operativo “Espejo” en coordinación con Sonora y Estados Unidos, con el objetivo de detectar puntos donde delincuentes vigilaron movimientos de las autoridades para trasladar drogas, armas y personas en la zona fronteriza.

Fuerzas de seguridad mexicanas en el operativo espejo. Crédito: SSCBC

Una de las áreas centrales de la acción fue el poblado de Los Algodones, descrito por la dependencia como una zona relevante para Mexicali por su dinámica social, económica y médica.

El operativo se extendió también a San Luis Río Colorado, Sonora, así como a los estados de California y Arizona en territorio estadounidense. Durante los recorridos, el personal identificó puntos que, según la información operativa, pudieron ser utilizados por delincuentes para labores de vigilancia conocidas como “punteros”, cuya ubicación quedó documentada y fue compartida con áreas especializadas de análisis e inteligencia de ambas instituciones. Participaron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP Border Patrol) y la Secretaría de la Defensa Nacional.

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