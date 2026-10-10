Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

Estados Unidos remató una residencia de lujo en Mission, Texas, propiedad de Carlos Fabián Martínez Pérez, alias "El Cuate", yerno de Osiel Cárdenas Guillén. Crédito: Especial

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Una casa ubicada en Mission, Texas, propiedad de Carlos Fabián Martínez Pérez, alias El Cuate, yerno del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, salió a subasta pública en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ordenó el remate veinte meses después de que Martínez se declarara culpable de liderar una red de extorsión contra empresas transmigrantes, delito por el cual el Departamento de Justicia buscó decomisar sus bienes.

La vivienda quedó documentada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se ubica en la zona residencial de Sharyland Plantation. Las fotografías difundidas por las autoridades muestran una residencia con alberca, cancha de baloncesto y gimnasio propio.

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La residencia de Sharyland Plantation en Mission, Texas

La propiedad fue construida a la medida en el año 2002. Su superficie habitable alcanza los 678 metros cuadrados dentro de un terreno de más de 10 mil metros cuadrados.

La casa cuenta con una alberca instalada a nivel del suelo y una sala de cine privada. También dispone de un gimnasio independiente con sauna.

Estados Unidos remató una residencia de lujo en Mission, Texas, propiedad de Carlos Fabián Martínez Pérez, alias "El Cuate", yerno de Osiel Cárdenas Guillén. Crédito: Especial

El inmueble incluye una cancha de baloncesto dentro del mismo terreno. Tiene además cinco recámaras, entre ellas una suite principal con salida directa al jardín.

Una fuente decora el acceso principal de la residencia. Los baños y las salas presentan acabados de lujo, según los registros del Departamento del Tesoro.

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La vivienda suma tres habitaciones para visitantes, cada una con baño privado. Esa distribución permite recibir huéspedes sin compartir los espacios de la familia propietaria.

El inmueble ofrece un garaje techado para tres automóviles. A eso se agregan dos cocheras cubiertas adicionales con capacidad para cinco vehículos más.

Estados Unidos remató una residencia de lujo en Mission, Texas, propiedad de Carlos Fabián Martínez Pérez, alias "El Cuate", yerno de Osiel Cárdenas Guillén. Crédito: Especial

La plataforma inmobiliaria Zillow calculó el valor de la casa en aproximadamente un millón 656 mil dólares. Esa cifra equivale a casi 30 millones y medio de pesos mexicanos.

Las autoridades fijaron una puja inicial de USD 750.000 para el remate. El precio de salida representó menos de la mitad del valor estimado por Zillow.

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El portal de bienes decomisados del gobierno estadounidense registró un total de 100 ofertas para la subasta. Hasta la tarde del 9 de octubre no se conocía el monto final por el cual se vendió la propiedad.

El Departamento del Tesoro confirmó que la residencia cuenta con servicios de agua, electricidad y alcantarillado. El monto por impuestos no pagados durante 2025 ascendía a más de USD 46.700.

La propiedad además está sujeta a una cuota trimestral de USD 539 para cubrir gastos comunes de la zona residencial. Documentos judiciales señalan que Martínez habría adquirido la casa mediante triangulaciones de fondos provenientes de México, realizadas entre febrero y julio de 2019.

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'El Cuate' fue detenido en noviembre de 2022. (Especial)

La condena de Carlos Fabián Martínez por extorsión a transmigrantes

El Cuate lideró un esquema dedicado a monopolizar la industria de los servicios transmigrantes. Ese negocio consiste en las gestiones aduanales que permiten el traslado de mercancías entre ambos lados de la frontera para su venta posterior.

El grupo operaba bajo el nombre interno de “The Pool”. Infobae informó que sus integrantes se repartían las ganancias de las agencias de transporte transmigrante sometidas a su control.

En febrero de 2025 Martínez se declaró culpable de conspiración para fijar precios, monopolizar el mercado e interferir el comercio mediante extorsión y lavado de dinero. La publicación detalló que la causa se tramitó ante una corte federal en Texas.

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El 11 de junio de 2025, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció la sentencia contra Martínez. El juez le impuso 11 años de prisión y una multa de USD 2 millones.

Foto:captura redes sociales

Las autoridades lo responsabilizaron de haber cobrado al menos USD 9,5 millones en pagos de extorsión. Ese dinero se lavó a través de cuentas bancarias vinculadas a él y a su familia, según el diario.

Al anunciar la condena, el Departamento de Justicia advirtió que buscaría decomisar varias posesiones de Martínez. Entre ellas mencionó relojes de alta gama, vehículos de lujo, un barco y al menos una vivienda.

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La casa de Sharyland Plantation formó parte de ese proceso de decomiso. Su subasta se concretó más de un año después del anuncio original del Departamento de Justicia.

Osiel Cárdenas Guillén, el suegro extraditado y hoy recluido en el Altiplano

El Cuate es yerno de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. Cárdenas Guillén nació en Heroica Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo de 1967.

La mujer tiene que responder por el caso de explotación sexual infantil a cambio de unos cuantos billetes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cárdenas Guillén asumió el liderazgo del Cártel del Golfo en 1998, tras asesinar a su amigo y colíder Salvador Gómez Herrera. Ese hecho le valió el apodo de “El Mata Amigos” entre organizaciones de seguridad.

Durante esa misma década, Cárdenas Guillén reclutó a desertores del Ejército Mexicano para que operaran como su brazo armado. Ese grupo se convirtió con el tiempo en la organización conocida como Los Zetas.

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Fuerzas del Ejército Mexicano y de la entonces PGR capturaron a Cárdenas Guillén el 14 de marzo de 2003 en Matamoros, Tamaulipas. El operativo ocurrió tras un enfrentamiento armado entre ambos bandos.

El gobierno mexicano extraditó a Cárdenas Guillén a Estados Unidos el 19 de enero de 2007. El capo enfrentó sus cargos ante una corte federal en Houston, Texas.

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2010, Cárdenas Guillén se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales estadounidenses. El tribunal le impuso una condena de 25 años de prisión y una multa de USD 50 millones.

Cárdenas Guillén salió de prisión en Estados Unidos el 30 de agosto de 2024. Tras su liberación, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país.

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Las autoridades estadounidenses deportaron a Cárdenas Guillén a México el 16 de diciembre de 2024. Desde entonces permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En ese penal, Cárdenas Guillén enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su regreso a prisión en territorio mexicano coincidió con el avance del proceso judicial que terminó por sacar a subasta la casa de su yerno en Texas.