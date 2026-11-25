Los tres involucrados resultaron lesionados, aunque dos de ellos no presentaron heridas de gravedad. Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un accidente vial registrado durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre dejó tres personas lesionadas en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX). En el percance estuvieron involucrados una unidad de transporte público y un camión particular de 3.5 toneladas, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Santa Úrsula y calle Santo Tomás, en la colonia Santa Úrsula, donde el impacto provocó que uno de los vehículos terminara volcado. Las imágenes del accidente muestran los daños severos que sufrió la unidad de transporte público.

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De acuerdo con la tarjeta informativa difundida este miércoles, los tres involucrados resultaron lesionados, aunque dos de ellos no presentaron heridas de gravedad. El conductor del camión particular, por su parte, requirió traslado hospitalario para recibir atención médica.

Según el reporte de la Semovi, el accidente ocurrió durante las primeras horas del miércoles, cuando una unidad de transporte público y un camión particular de 3.5 toneladas se vieron involucrados en un percance vial en la colonia Santa Úrsula.

El choque tuvo lugar en el cruce de avenida Santa Úrsula y calle Santo Tomás. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado, mientras que la unidad de transporte público presentó daños considerables.

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La dependencia no precisó en su tarjeta informativa cuál de los dos vehículos fue el que volcó ni las circunstancias que provocaron la colisión.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el accidente?

La Secretaría de Movilidad confirmó que tres personas resultaron lesionadas tras el choque. Entre ellas se encuentran el operador de la unidad de transporte público, su acompañante y el conductor del camión particular.

El estado de salud reportado para cada uno fue el siguiente:

Operador del transporte público: resultó lesionado, sin heridas de gravedad.

Acompañante de la unidad: presentó lesiones que no fueron consideradas graves.

Conductor del camión particular: requirió traslado para recibir atención médica.

Tras el accidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil realizaron las labores correspondientes en el lugar.

La Semovi también aclaró que, al momento del percance, la unidad de transporte público circulaba sin pasajeros, por lo que no se reportaron usuarios del servicio entre las personas lesionadas.

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Autoridades determinarán responsabilidades por choque en Coyoacán

Respecto a las consecuencias legales del accidente, la dependencia capitalina señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la situación jurídica de los involucrados y realizar el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, la tarjeta informativa de la Semovi no proporciona más detalles sobre las causas del choque ni sobre posibles sanciones para los conductores involucrados.

El accidente dejó daños materiales considerables en los vehículos y tres personas lesionadas, en un percance ocurrido en el cruce de avenida Santa Úrsula y calle Santo Tomás, en la alcaldía Coyoacán.