EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 10 de octubre: Simón amenaza con lluvias extremas en Colima, Michoacán y Jalisco

06:10 hsHoy
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que el huracán Simón se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, por lo que llamó a la población del occidente y sur de México a mantenerse alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales, posibles inundaciones y deslaves.
06:06 hsHoy
El huracán Simón se aproximará a las costas de Colima y Michoacán este sábado 10 de octubre de 2026, con lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Puntos clave:
- En las costas de Jalisco y Colima se esperan rachas de viento de 120 a 130 km/h y olas de hasta ocho metros.
- Para CDMX y el Valle de México se prevén lluvias con posibles descargas eléctricas por el ingreso de humedad y canales de baja presión.
- En el noroeste, la tormenta tropical Rachel podría tocar tierra durante la noche en la costa oeste de Baja California, con rachas de hasta 110 km/h y oleaje de siete metros.