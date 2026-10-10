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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 10 de octubre: Simón amenaza con lluvias extremas en Colima, Michoacán y Jalisco

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Sheinbaum alerta por huracán Simón categoría 3 y lluvias torrenciales en cinco estados

Protección Civil mantiene vigilancia en el occidente y sur de México. Activan en fase preventiva los planes DN-III-E y Marina; autoridades exhortan a evacuar zonas vulnerables y acudir a refugios temporales

Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)
Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este viernes que el huracán Simón se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, por lo que llamó a la población del occidente y sur de México a mantenerse alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales, posibles inundaciones y deslaves.

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06:06 hsHoy
Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias
Huracán Simon Categoría 3 fuertes lluvias (SMN)

El huracán Simón se aproximará a las costas de Colima y Michoacán este sábado 10 de octubre de 2026, con lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Puntos clave:

  • En las costas de Jalisco y Colima se esperan rachas de viento de 120 a 130 km/h y olas de hasta ocho metros.
  • Para CDMX y el Valle de México se prevén lluvias con posibles descargas eléctricas por el ingreso de humedad y canales de baja presión.
  • En el noroeste, la tormenta tropical Rachel podría tocar tierra durante la noche en la costa oeste de Baja California, con rachas de hasta 110 km/h y oleaje de siete metros.

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