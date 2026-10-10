México

Deportado de EEUU en 2006 y 2020, mexicano recibe más de 12 años de cárcel por narcotráfico

Juan José Guerra Rentería fue detenido en el condado de Orange con más de 211 gramos de metanfetamina y 56 cartuchos calibre .45; además, contaba con múltiples antecedentes penales

Dibujo judicial de un hombre con traje de prisionero junto a su abogado ante una jueza en un tribunal de Estados Unidos.
Juan José Guerra Rentería fue condenado en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, posesión ilegal de municiones y reingreso al país tras ser deportado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un mexicano que había sido deportado dos veces de Estados Unidos fue condenado a más de 12 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina, posesión ilegal de municiones y reingreso al país sin autorización.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Juan José Guerra Rentería, de 46 años, recibió su sentencia el pasado 8 de octubre de 2026, luego de que las autoridades determinaran su responsabilidad por diversos delitos federales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la dependencia estadounidense, Guerra Rentería había sido expulsado de Estados Unidos en 2006 y 2020. Después de su segunda deportación, regresó al país de manera voluntaria y consciente, pese a no contar con autorización para hacerlo.

El caso salió a la luz después de una detención realizada en octubre de 2025 en el condado de Orange, donde agentes encontraron drogas y municiones en el vehículo que conducía.

Lo detuvieron con más de 211 gramos de metanfetamina

Los hechos que derivaron en la investigación ocurrieron el 14 de octubre de 2025, cuando las fuerzas del orden detuvieron el vehículo de Guerra Rentería en el condado de Orange.

PUBLICIDAD

El mexicano fue detenido en el condado de Orange con más de 211 gramos de metanfetamina y 56 cartuchos calibre .45. Crédito: Defensa
El mexicano fue detenido en el condado de Orange con más de 211 gramos de metanfetamina y 56 cartuchos calibre .45. Crédito: Defensa

Durante la inspección, los agentes localizaron más de 211.9 gramos de metanfetamina, una cantidad que, de acuerdo con la acusación, estaba destinada a su distribución.

Además de la droga, las autoridades encontraron 56 cartuchos de munición calibre .45.

El Departamento de Justicia señaló que el mexicano tenía múltiples condenas previas por delitos graves, por lo que estaba legalmente impedido para poseer municiones bajo la legislación federal estadounidense.

La posesión de los cartuchos se convirtió así en uno de los cargos considerados durante el proceso judicial, junto con el relacionado con el tráfico de metanfetamina y su permanencia ilegal en territorio estadounidense.

Había sido deportado dos veces

Otro de los elementos centrales del caso fue el historial migratorio de Guerra Rentería.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
1. Guerra Rentería había sido deportado de Estados Unidos en 2006 y 2020 antes de regresar nuevamente al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el DOJ, el mexicano había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones: primero en 2006 y posteriormente en 2020.

Tras su segunda expulsión, las autoridades determinaron que regresó nuevamente al país sin contar con la autorización correspondiente del fiscal general ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por este motivo, además de los cargos relacionados con las drogas y las municiones, enfrentó un proceso federal por reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación.

La jueza federal Mónica Ramírez Almadani fue la encargada de dictar la sentencia.

El Departamento de Justicia informó que impuso 120 meses de prisión por los cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión de municiones, así como otros 29 meses por el delito de reingreso ilegal. De acuerdo con el comunicado, estas penas deberán cumplirse de manera simultánea.

EL Departamento de Justicia dio a conocer detalles del caso. REUTERS/Marco Bello
EL Departamento de Justicia dio a conocer detalles del caso. REUTERS/Marco Bello

El DOJ, sin embargo, reportó de manera general que la condena contra Guerra Rentería asciende a 12 años y cinco meses de prisión.

El caso se suma a los procesos federales contra personas con antecedentes penales que son detenidas nuevamente en territorio estadounidense tras haber sido deportadas y que, posteriormente, enfrentan cargos adicionales cuando son vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de drogas o la posesión ilegal de municiones.

Temas Relacionados

Juan José Guerra RenteríaDepartamento de Justicia de Estados Unidosdeportadonarcotráficoprisióntráfico de metanfetaminaposesión ilegal de municionesnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Lamine Yamal, Pedri y compañía buscarán mantener el ritmo ofensivo del Barcelona frente a un Getafe que necesita mejorar sus números en ataque

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Clara Brugada anuncia que habrá 12 mil libros gratis en la FIL del Zócalo 2026: “Aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo”

La mandataria capitalina Clara Brugada anunció la dinámica donde los mismos autores entregan ejemplares sin costo al terminar las presentaciones dentro del evento cultural que estará abierto hasta el próximo 18 de octubre

Clara Brugada anuncia que habrá 12 mil libros gratis en la FIL del Zócalo 2026: “Aquí está prácticamente erradicado el analfabetismo”

Guadalupe Victoria: el hombre que cambió su nombre por la Virgen y se convirtió en el primer presidente de México

El 10 de octubre de 1824 asumió la Presidencia de México, tras la promulgación de la primera Constitución federal

Guadalupe Victoria: el hombre que cambió su nombre por la Virgen y se convirtió en el primer presidente de México

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

Ambos hombres habían sido condenados a 15 años de prisión en julio de 2025 por su participación en el ataque al Casino Royale

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

Dos ciclones amenazan a México: Simon alcanza categoría 4 y Rachel podría tocar tierra esta noche

A las 9 de la mañana, autoridades federales emitirán un mensaje conjunto

Dos ciclones amenazan a México: Simon alcanza categoría 4 y Rachel podría tocar tierra esta noche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

Familiares de víctimas del Casino Royale piden reunión con la FGR tras liberar a dos exmiembros de Los Zetas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: ‘El Kekas’ culpable por crimen de surfistas en Ensenada

Declaran culpables a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de tres surfistas en Ensenada, Baja California

De gatillero a miembro de una facción de Los Chapitos: quién era “El Owen”, reportado muerto tras riña en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: Hallan a bebé sin vida en calles de Benito Juárez

ENTRETENIMIENTO

Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

Andrea Legarreta no aparece en entrevista de ‘Hoy’ con elenco de la serie de Timbiriche tras respaldar a exintegrantes

Sabrina Sabrok compara la distancia que tomó con sus hijas con la de padres ausentes: “Soy más alma de hombre”

Mauricio Martínez critica la bioserie de Timbiriche en defensa de Sasha Sokol: “La nostalgia no justifica la revictimización”

Se estrenará secuela de El Exorcista protagonizada por Scarlett Johansson: cuándo llega a México y de qué tratará

DEPORTES

Skadi sorprende y derrota a Tessa Blanchard: enfrentará a Olympia por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

Skadi sorprende y derrota a Tessa Blanchard: enfrentará a Olympia por el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

Barcelona vs Getafe, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Jornada 8 de LaLiga 2026-27

Antonio Mohamed explota, se va expulsado y le restriega a Tigres las tres finales que les ha ganado

Atlas vs Chivas, EN VIVO: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2026

Ricardo “Tuca” Ferretti confiesa que estuvo por volver a Pumas, pero le cerraron las puertas: “Fue antes de que llegara Mohamed”