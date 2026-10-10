Deportado de EEUU en 2006 y 2020, mexicano recibe más de 12 años de cárcel por narcotráfico

Juan José Guerra Rentería fue condenado en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, posesión ilegal de municiones y reingreso al país tras ser deportado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un mexicano que había sido deportado dos veces de Estados Unidos fue condenado a más de 12 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina, posesión ilegal de municiones y reingreso al país sin autorización.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Juan José Guerra Rentería, de 46 años, recibió su sentencia el pasado 8 de octubre de 2026, luego de que las autoridades determinaran su responsabilidad por diversos delitos federales.

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De acuerdo con la dependencia estadounidense, Guerra Rentería había sido expulsado de Estados Unidos en 2006 y 2020. Después de su segunda deportación, regresó al país de manera voluntaria y consciente, pese a no contar con autorización para hacerlo.

El caso salió a la luz después de una detención realizada en octubre de 2025 en el condado de Orange, donde agentes encontraron drogas y municiones en el vehículo que conducía.

Lo detuvieron con más de 211 gramos de metanfetamina

Los hechos que derivaron en la investigación ocurrieron el 14 de octubre de 2025, cuando las fuerzas del orden detuvieron el vehículo de Guerra Rentería en el condado de Orange.

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El mexicano fue detenido en el condado de Orange con más de 211 gramos de metanfetamina y 56 cartuchos calibre .45. Crédito: Defensa

Durante la inspección, los agentes localizaron más de 211.9 gramos de metanfetamina, una cantidad que, de acuerdo con la acusación, estaba destinada a su distribución.

Además de la droga, las autoridades encontraron 56 cartuchos de munición calibre .45.

El Departamento de Justicia señaló que el mexicano tenía múltiples condenas previas por delitos graves, por lo que estaba legalmente impedido para poseer municiones bajo la legislación federal estadounidense.

La posesión de los cartuchos se convirtió así en uno de los cargos considerados durante el proceso judicial, junto con el relacionado con el tráfico de metanfetamina y su permanencia ilegal en territorio estadounidense.

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Había sido deportado dos veces

Otro de los elementos centrales del caso fue el historial migratorio de Guerra Rentería.

1. Guerra Rentería había sido deportado de Estados Unidos en 2006 y 2020 antes de regresar nuevamente al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el DOJ, el mexicano había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones: primero en 2006 y posteriormente en 2020.

Tras su segunda expulsión, las autoridades determinaron que regresó nuevamente al país sin contar con la autorización correspondiente del fiscal general ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por este motivo, además de los cargos relacionados con las drogas y las municiones, enfrentó un proceso federal por reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación.

La jueza federal Mónica Ramírez Almadani fue la encargada de dictar la sentencia.

El Departamento de Justicia informó que impuso 120 meses de prisión por los cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión de municiones, así como otros 29 meses por el delito de reingreso ilegal. De acuerdo con el comunicado, estas penas deberán cumplirse de manera simultánea.

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EL Departamento de Justicia dio a conocer detalles del caso. REUTERS/Marco Bello

El DOJ, sin embargo, reportó de manera general que la condena contra Guerra Rentería asciende a 12 años y cinco meses de prisión.

El caso se suma a los procesos federales contra personas con antecedentes penales que son detenidas nuevamente en territorio estadounidense tras haber sido deportadas y que, posteriormente, enfrentan cargos adicionales cuando son vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de drogas o la posesión ilegal de municiones.