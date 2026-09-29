México

Tiktoker estadounidense viaja a México para reunirse con su esposo tras ser deportado por ICE: “Yo voy por ti”

Blondi compartió el momento en que viajó para encontrarse con Ángel, quien contó a su pareja algunos de los momentos más difíciles que vivió bajo custodia de ICE

Blondi decidió viajar para estar con Ángel y comenzar una nueva etapa juntos, mientras ambos comparten en redes sociales lo que han vivido.

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Después de pasar más de un mes separados, Blondi y su esposo Ángel finalmente volvieron a encontrarse en México, en el inicio de una nueva etapa para la pareja después de la experiencia que el mexicano atravesó en Estados Unidos tras ser detenido por autoridades de inmigración.

La influencer estadounidense documentó parte de su viaje a territorio mexicano y mostró ante sus seguidores la emoción que sentía mientras se acercaba el momento de volver a ver a su esposo.

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Desde el avión, Blondi no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el esperado reencuentro.

“Voy a ver a mi esposo por primera vez en más de un mes”, expresó mientras viajaba a México.

La pareja había permanecido separada luego de que Ángel fuera detenido por ICE y posteriormente saliera de Estados Unidos. Ahora ambos decidieron continuar compartiendo su historia desde México, donde comenzarán una nueva etapa juntos.

Ángel contó lo que vivió durante su detención

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

Después de volver a estar juntos, Blondi aprovechó uno de sus encuentros para preguntarle a Ángel sobre los momentos más difíciles que experimentó durante el tiempo que permaneció bajo custodia.

La influencer quiso conocer directamente de su esposo cuáles habían sido sus mayores temores y qué situaciones había presenciado desde el momento de su detención.

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“Amor, quiero que me cuentes... ¿qué fue lo que más miedo te dio, o qué presenciaste mientras estuviste detenido por ICE? O sea, desde que te detuvieron, mientras estabas allí”, le preguntó Blondi a Ángel.

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

El mexicano explicó que uno de sus principales pensamientos durante esos momentos estuvo relacionado con la posibilidad de tener que regresar a su país. Aunque inicialmente intentó mantenerse tranquilo, reconoció que durante algunos minutos tuvo pensamientos negativos ante lo que estaba ocurriendo.

“Mmm, creo que... bueno, vine a Estados Unidos para tener una vida mejor y... cuando... si tuviera que volver a mi país... ya sabes, me sentía muy mal en ese momento, pero pensaba: “No, no va a pasar nada malo. Simplemente volveré a mi país”. Intentaba mantener la calma porque pensaba: “Mierda, todo va a salir mal”, o algo así. Pensaba cosas negativas, no sé, durante un par de minutos. Pero después... después dije: “Nah, voy a volver a mi país. Estaré bien. Voy a empezar a crear contenido y todo eso”... Porque habíamos hablado de eso antes, ¿no?, ...de que si pasaba algo, te vendrías conmigo a vivir a México y todo eso”, contó el mexicano.

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

Ángel describe las condiciones durante su estancia bajo custodia

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

En otro momento de la conversación, el esposo de Blondi también habló sobre las condiciones que, según su testimonio, enfrentó mientras permaneció detenido.

Entre los aspectos que recordó estuvo la alimentación y las dificultades para descansar durante la noche. De acuerdo con su relato, las luces permanecían encendidas y los sonidos del lugar hacían complicado dormir.

“La comida es purta mierda. O sea, no te alimentan bien. Solo un día, el miércoles, te dan... te dan pollo. Pero...pero es una porquería, y no puedes dormir. Había gente hablando o... o... o los guardias, o la luz... la luz no se apaga... y... y todo el tiempo. O sea, no puedes... no apagan las luces”, relató como lo trato ICE.

Una nueva etapa en México

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

Tras el periodo de separación, Blondi decidió viajar a México para encontrarse nuevamente con Ángel. El momento quedó registrado por la propia influencer, quien mostró la emoción que representaba volver a estar junto a su esposo.

Ahora, ambos aseguran que continuarán compartiendo contenido sobre esta nueva etapa y las experiencias que han atravesado como pareja.

(TikTok / @blondimuneca)
(TikTok / @blondimuneca)

El reencuentro representa así un nuevo capítulo para Blondi y Ángel, esta vez desde México, después de una separación que, según sus propios testimonios, estuvo marcada por la incertidumbre y la experiencia de Ángel durante su detención en Estados Unidos.

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