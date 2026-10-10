Dani Flow canta con Aleks Syntek en pleno show tras años de polémica por el reguetón y redes aplauden: “Paz mundial”

El cantante mexicano Aleks Syntek interpreta un tema con guitarra durante una presentación en vivo antes de recibir en el escenario al cantante Dani Flow, quien viste un traje oscuro y canta frente al público junto a la banda.

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Aleks Syntek y Dani Flow cantaron Tú necesitas durante el show de este 9 de octubre en el Foro del Lago de León, Guanajuato.

El reguetonero apareció de forma sorpresiva mientras sonaba la guitarra del cantante pop y lanzó un breve arreglo urbano que desató reacciones entre los asistentes y usuarios de Instagram.

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¿Cómo fue el momento?

Syntek interpretaba la conocida melodía cuando Dani Flow subió al escenario y tomó el micrófono para acompañar el momento con una intervención de reguetón.

La aparición ocurrió semanas después de que ambos dejaron atrás los intercambios públicos que mantuvieron por sus posturas frente a la música urbana.

“Ey, dímelo Alex, un reggaetón, sabes que le metemos bien mamalón”, dijo Dani Flow frente al público de León.

El cantante también se refirió a Syntek como “la versión mexa de Elton John” y pidió aplausos para el músico durante el encuentro. “Ando con la versión mexa de Elton John, un ruido para Aleks Syntek de Leóoooooon”, expresó.

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(Instagram)

La colaboración no fue anunciada previamente. Por esa razón, el video sorprendió a usuarios que siguieron la presentación en redes sociales y recordaron los desencuentros que ambos músicos sostuvieron en años recientes.

El encuentro dejó abierta la posibilidad de que ambos cantantes trabajen juntos en el futuro. Hasta ahora, ninguno anunció una colaboración formal ni adelantó el nombre de un proyecto discográfico.

Los comentarios compararon el dueto con una escena creada por IA

La publicación del momento provocó cientos de reacciones en Instagram. Varios usuarios señalaron que el encuentro parecía improbable por la historia de críticas de Syntek contra el reguetón y por las respuestas que Dani Flow había dado en el pasado.

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“El junte más loco y mis sueños si me da fiebre”, escribió una persona entre los comentarios que acompañaron el video.

Otros usuarios bromearon con que habían tenido alucinaciones o que el material había sido generado con inteligencia artificial. “Creo que me cayó mal el pozole que me cené, ando alucinando”, señaló un comentario.

“Obvio es IA”, escribió otra persona, mientras alguien más sostuvo: “Lo bueno que es IA”.

La frase de Dani Flow sobre la “versión mexa de Elton John” también concentró reacciones. Algunos usuarios la retomaron de forma literal y la colocaron entre los comentarios más repetidos de la publicación.

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Las respuestas también celebraron el encuentro como una señal de reconciliación. “El mundo está sanando”, escribió una persona. “La paz mundial”, comentó otra. Algunos usuarios pidieron que el momento se convierta en una canción oficial.

“No me lo esperé nada, saquen colaboración, porfa”, escribió una usuaria. Otro comentario aseguró: “Al final, triunfó el amor”.

Aleks Syntek y Dani Flow dejaron atrás sus diferencias sobre el reguetón

El encuentro en León ocurrió después de una serie de polémicas entre ambos artistas. En diciembre de 2023, Syntek cuestionó en TikTok si Dani Flow sabía leer, luego de que seguidores del reguetonero lo mencionaron en una publicación relacionada con su trabajo de doblaje como Vector, personaje de Minions.

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Dani Flow respondió entonces: “Siempre queriendo ser yo”.

La tensión volvió a crecer durante septiembre de 2026. Aleks Syntek criticó al reguetón durante una presentación por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez y mencionó “Martillazo”, uno de los temas de Dani Flow.

(Instagram/daniflowmx)

Dani Flow reaccionó días después y pidió bajar el tono de las burlas contra el intérprete de Duele el amor. El reguetonero sostuvo que le interesaba conocer a Syntek y dejó abierta la posibilidad de trabajar juntos.

“Con Alex Syntek sí, me gustaría”, dijo Dani Flow en encuentro con la prensa al ser cuestionado sobre una posible colaboración.

La supuesta enemistad de los cantantes surgió por una crítica sobre el reggaeton. Crédito: Cuartoscuro

El cantante urbano confirmó después que ya había tenido contacto directo con Syntek y que buscaba reunirse con él para conversar.

“Le marcamos, estoy teniendo una muy buena relación con él y ojalá podamos tener una relación más longeva”.

Syntek también propuso hacer las paces con exponentes del reguetón tras sus declaraciones durante las fiestas patrias.

La aparición de Dani Flow durante el concierto en el Foro del Lago mostró el primer acercamiento laboral de ambos músicos ante el público.