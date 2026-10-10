Comer mejor no debería ser un privilegio

Jessica González Castro, Directora Ejecutiva de Generación Vegana

Guardar

¿Qué tanto podemos elegir qué comer cuando apenas nos alcanza para llegar a fin de mes? Frente a los anaqueles del supermercado, muchas decisiones no responden a preferencias personales, sino a la necesidad de hacer cuentas: qué rinde más, qué alcanza para toda la familia y qué podemos preparar después de una jornada de trabajo.

Este 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, vale la pena comenzar por esa realidad. Hablar de una alimentación saludable implica reconocer que no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder a ella. Porque comer mejor no depende únicamente de la voluntad individual, sino también del dinero disponible, el tiempo y las opciones que ofrece el entorno.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria, 2 mil 690 millones de personas no podían costear una alimentación saludable en 2025. En América Latina y el Caribe, el 22.9 por ciento de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante ese mismo año. Detrás de estas cifras hay personas que deben reducir la cantidad o la calidad de lo que comen para hacer frente a otras necesidades básicas.

Desde hace más de diez años trabajo por los derechos de los animales y defiendo la posibilidad de alimentarnos sin recurrir a su explotación. Sin embargo, también sé que esta conversación pierde sentido si ignora las condiciones materiales de quienes deben resolver cada día qué poner sobre la mesa. No basta con señalar qué deberíamos comer: también hay que preguntarnos qué tan accesibles son las alternativas y qué cambios hacen falta para que estén al alcance de todas las personas.

PUBLICIDAD

Hay, además, otra pregunta que pocas veces aparece cuando hablamos del precio de los alimentos: ¿quién paga los costos que no vemos en el ticket del supermercado?

El costo de los alimentos va más allá del precio en el supermercado: también involucra el acceso a una dieta saludable, el impacto ambiental y el bienestar de los animales

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estimó que los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios de 156 países ascendían a 11.6 billones de dólares internacionales, calculados en paridad de poder adquisitivo de 2020. Su informe de 2024 considera consecuencias sanitarias, ambientales y sociales que no siempre se reflejan en el precio final de los productos. Es importante precisar que esta cifra corresponde al conjunto de los sistemas agroalimentarios, no exclusivamente a la producción de carne.

PUBLICIDAD

La dimensión de ese costo obliga a mirar más allá de lo que pagamos al comprar. La producción de alimentos también tiene efectos sobre la salud pública, los ecosistemas y las comunidades. Cuando esas consecuencias quedan fuera de la cuenta, el precio que vemos no necesariamente refleja todo lo que cuesta producir y consumir lo que llega a nuestros platos.

En Yucatán, esta discusión tiene un referente concreto. En mayo de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el retiro de 41,570 cerdos de la granja de Santa María Chi, en cumplimiento de una clausura definitiva. El caso pone sobre la mesa la necesidad de observar las condiciones en las que operan las instalaciones de producción, así como las responsabilidades que corresponden a quienes participan en ellas.

PUBLICIDAD

Pero la discusión no termina en la regulación de las granjas ni en sus posibles consecuencias ambientales. También debemos reconocer a los animales como seres capaces de sentir, cuyas vidas no pueden reducirse al valor económico que adquieren dentro de una cadena productiva. Su existencia importa más allá del costo de criarlos, de la rentabilidad de su explotación o del dinero que genera su muerte.

Defender sus derechos, sin embargo, no significa ignorar las dificultades de las familias que enfrentan presupuestos limitados. Por el contrario, exige pensar en alternativas que sean accesibles, nutritivas y culturalmente cercanas, sin trasladar toda la responsabilidad a quienes menos recursos tienen.

PUBLICIDAD

México cuenta con una amplia diversidad de alimentos vegetales que forman parte de nuestra tradición culinaria: frijoles, lentejas, habas, garbanzos y muchos otros ingredientes que pueden integrar comidas completas y nutritivas. Las guías alimentarias nacionales recomiendan incorporar leguminosas diariamente, una orientación que también puede contribuir a diversificar nuestra alimentación.

El reto consiste en convertir esas posibilidades en opciones reales. Para ello, no basta con recomendar que las personas cocinen en casa o sustituyan unos ingredientes por otros. Preparar alimentos requiere tiempo, agua, energía y trabajo de cuidados, una carga que con frecuencia permanece invisible. Además, el acceso a ingredientes frescos y variados no es igual en todas las comunidades.

PUBLICIDAD

Por eso necesitamos ampliar la oferta de comidas vegetales nutritivas y asequibles en escuelas, comedores públicos y centros de trabajo. También hacen falta políticas que fortalezcan la producción, la distribución y la disponibilidad de estos alimentos, de modo que elegir una alternativa saludable no represente un gasto adicional ni una dificultad cotidiana.

La transformación del sistema alimentario no puede descansar únicamente en las decisiones individuales. También involucra a las empresas que producen y comercializan alimentos, a las autoridades responsables de establecer y vigilar las reglas, y a las instituciones que pueden facilitar el acceso a una alimentación adecuada.

La responsabilidad debe compartirse y traducirse en condiciones concretas para que comer bien deje de depender tanto del ingreso o del lugar donde se vive.

PUBLICIDAD

El costo de los alimentos va más allá del precio en el supermercado: también involucra el acceso a una dieta saludable, el impacto ambiental y el bienestar de los animales

Este Día Mundial de la Alimentación, la pregunta no debería limitarse a qué tenemos en el plato, sino extenderse a las condiciones que hicieron posible que llegara hasta ahí. ¿Quién puede alimentarse bien? ¿Quién asume las consecuencias ambientales y sociales de la producción? ¿Qué lugar damos a los animales dentro de este sistema?

Responder exige mirar más allá de las decisiones que tomamos frente al supermercado. Porque una alimentación más justa no se construye culpando a quienes hacen cuentas para llegar a fin de mes, sino ampliando sus posibilidades y reconociendo los costos que hoy permanecen ocultos.

Comer bien no debería ser un privilegio, y producir alimentos no tendría que significar ignorar el bienestar de los animales ni las consecuencias para el planeta. El desafío es construir un sistema que haga compatibles la justicia social, el acceso a una alimentación saludable y el respeto por la vida.

PUBLICIDAD