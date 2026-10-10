México

Caen cinco presuntos integrantes de “La Birotiza”, brazo armado del Cártel de Los Reyes

Entre los detenidos se encuentra Jesús “N”, señalado como uno de los líderes de la célula y presunto responsable de una red de extorsiones contra comerciantes y empresas

Fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco presuntos integrantes de “La Birotiza” durante cinco cateos en Los Reyes, Michoacán. (X @FiscaliaMich)
Fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco presuntos integrantes de “La Birotiza” durante cinco cateos en Los Reyes, Michoacán. (X @FiscaliaMich)
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Fuerzas federales y estatales detuvieron en Michoacán a cinco presuntos integrantes de “La Birotiza”, una facción del Cártel de Los Reyes señalada por las autoridades de participar en actividades de extorsión contra comerciantes y empresas de la región.

Entre los detenidos se encuentra Jesús “N”, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) como uno de los líderes de esta célula delictiva y presunto responsable de encabezar una red dedicada al llamado cobro de piso.

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Las capturas fueron resultado de un operativo realizado mediante cinco cateos simultáneos en inmuebles ubicados en distintos puntos del municipio de Los Reyes, en el occidente de Michoacán.

Detienen a presunto líder de “La Birotiza”

De acuerdo con la SSP, Jesús “N” encabezaba una estructura dedicada a extorsionar a comerciantes y empresas. Entre las compañías que presuntamente fueron víctimas de esta actividad se encuentra la refresquera Peñafiel, cuyos pagos por concepto de “cobro de piso” habrían sido depositados en una cuenta bancaria a nombre del detenido.

Junto con Jesús “N” fueron aprehendidos Ángel de Jesús “N”, Javier “N”, Fernando “N” y José Alberto “N”, de 41, 34, 37 y 45 años de edad, respectivamente.

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Entre los detenidos se encuentra Jesús “N”, señalado como uno de los líderes de “La Birotiza” y presunto responsable de una red de extorsiones. (X @FiscaliaMich)
Entre los detenidos se encuentra Jesús “N”, señalado como uno de los líderes de “La Birotiza” y presunto responsable de una red de extorsiones. (X @FiscaliaMich)

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil de Michoacán y Fiscalía General del Estado.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron siete vehículos de distintas marcas y tipos, de los cuales seis contaban con reporte de robo.

También fueron decomisados dos rifles de asalto, cartuchos útiles, cargadores y uniformes tácticos, además de varias dosis de metanfetamina y marihuana.

Entre los objetos asegurados se encontraron además seis minicasinos, documentación y una computadora portátil, elementos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

“La Birotiza” y su vínculo con el Cártel de Los Reyes

La Secretaría de Seguridad Pública identifica a “La Birotiza” como una facción del Cártel de Los Reyes que habría funcionado como brazo armado de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido como “El Güicho” o “El R-5”.

Las autoridades aseguraron rifles de asalto, vehículos con reporte de robo, drogas, uniformes tácticos y máquinas tragamonedas.
Las autoridades aseguraron rifles de asalto, vehículos con reporte de robo, drogas, uniformes tácticos y máquinas tragamonedas.

Barragán Chávez era considerado el segundo al mando del Cártel de Los Reyes y fue abatido por fuerzas federales el pasado 30 de agosto en una zona boscosa del municipio de Tocumbo.

Su muerte ocurrió pocas semanas después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringüa” o “Poncho”, señalado como líder máximo de la organización.

Fernández Magallón fue detenido el 1 de agosto por fuerzas especiales del Ejército en una huerta de aguacate, donde se encontraba acompañado de uno de sus escoltas y de un supuesto prestanombres.

Tanto “La Quiringüa” como “El R-5” eran considerados objetivos prioritarios. Estados Unidos había ofrecido recompensas de cinco y tres millones de dólares, respectivamente, por información que permitiera su captura.

Disputa entre Cárteles Unidos y el CJNG

El Cártel de Los Reyes surgió a partir de grupos de autodefensa que se levantaron en armas en Michoacán en 2013 contra Los Caballeros Templarios, organización que en ese momento mantenía una posición dominante en distintas zonas del estado.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
1. “La Birotiza” es señalada como una facción del Cártel de Los Reyes, organización integrada a Cárteles Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus fundadores se encuentran Alfonso Fernández Magallón y Luis Enrique Barragán Chávez, quienes posteriormente consolidaron una estructura criminal con presencia en la región.

Actualmente, el Cártel de Los Reyes forma parte de Cárteles Unidos, alianza criminal que también incluye al Cártel de Tepalcatepec y a remanentes de Los Caballeros Templarios.

Esta alianza mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control territorial y de distintas actividades ilícitas en Michoacán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el CJNG cuenta en la entidad con el respaldo de grupos como los cárteles de Acahuato, Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Dentro de Cárteles Unidos, uno de los principales líderes identificados es Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo Farías”, quien también es señalado como dirigente del Cártel de Tepalcatepec.

Por información que permita su captura, Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

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