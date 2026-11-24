José Isidro Santamaría Casanova fue detenido por primera vez en el año 2019. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez una sentencia de 16 años 10 meses y 15 días de prisión contra José Isidro Santamaría Casanova, exlíder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

La condena se dictó luego de un proceso judicial que inició en 2019, tras la denuncia de una víctima que escapó durante un traslado al aeropuerto de Cancún.

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El juez también impuso una multa de 390 mil 766 pesos contra el sentenciado. El proceso se extendió más de seis años, durante los cuales Santamaría Casanova logró una modificación de su medida cautelar que le permitió continuar el proceso en libertad mientras se resolvía su situación jurídica, hasta antes de su recaptura por el delito de homicidio en 2025.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su delegación en Quintana Roo, fue el encargado de aportar en audiencia de juicio oral las pruebas que sustentaron la sentencia ante la autoridad judicial.

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Una víctima extranjera fue reclutada con una falsa oferta de empleo

La investigación arrancó en marzo de 2019, cuando una mujer extranjera denunció que había viajado a Cancún tras recibir una oferta de trabajo en un hotel. Al llegar a la ciudad, la trasladaron a un centro nocturno, donde le informaron que debía bailar desnuda y mantener relaciones sexuales con clientes.

La víctima fue llevada al aeropuerto para recuperar su maleta extraviada. Según datos oficiales, aprovechó el traslado para acudir al módulo del Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde fue canalizada a la Fiscalía Federal del Estado de Quintana Roo (FGE) para recibir atención y medidas de protección correspondientes a su situación.

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Una de las víctimas logró pedir ayuda a las autoridades en el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuga de la víctima, ocurrida en un momento de traslado logístico y no de reclusión directa, resultó determinante para que las autoridades federales iniciaran las primeras diligencias contra la red que operaba en la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, versiones locales señalaron que el dirigente sindical estaba relacionado con el centro nudista Dassan, ubicado en el Bulevar Kukulcán y presuntamente administrado por uno de sus hermanos.

Santamaría Casanova también era señalado como propietario de los bares El Ejecutivo y Divas, ambos localizados en la zona hotelera de Cancún.

Un cateo en un bar de la zona hotelera liberó a 51 mujeres extranjeras

Con base en la denuncia, elementos de la PFM, peritos especializados adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el MPF ejecutaron un cateo en el bar de la zona hotelera de Cancún. Durante el operativo, realizado en marzo de 2019, rescataron a 51 mujeres de nacionalidad extranjera que trabajaban como bailarinas en el lugar.

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Ninguna de las mujeres contaba con papeles migratorios en regla, por lo que fueron aseguradas y trasladadas al INM en Chetumal para su atención. Durante la diligencia también se aseguraron diversos narcóticos, un arma de fuego y pasaportes de las mujeres extranjeras, que se encontraban bajo llave dentro del establecimiento.

El hallazgo habría sido uno de los elementos que la FGR utilizó posteriormente para sustentar la modalidad de explotación sexual en el proceso penal contra Santamaría Casanova.

La orden de aprehensión se cumplimentó meses después de la denuncia

En julio de 2019 se cumplimentó la orden de aprehensión contra Santamaría Casanova, entonces dirigente de la CTM en Quintana Roo, quien ingresó al Centro de Readaptación Social en Cancún tras una audiencia inicial ante un Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

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La detención se realizó cerca de su domicilio en Cancún, sin que mediara violencia ni afectaciones a terceros.

Al momento de su captura en 2019, Santamaría Casanova llevaba 28 años al frente de la CTM en la entidad, cargo que ocupaba desde 1991 y para el que había sido reelecto en 2017 para un periodo que concluía en 2023.

El año anterior a su detención, las instalaciones sindicales de la CTM fueron atacadas a balazos por sujetos armados, hecho que fuentes extraoficiales vincularon con un intento de extorsión contra el dirigente. Días antes de su detención, Santamaría Casanova había manifestado interés por encabezar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo.

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El exlíder sindical llevaba el proceso en libertad cuando fue detenido por otro delito en 2025

El 21 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) detuvo nuevamente a Santamaría Casanova, esa vez por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido el 17 de julio de 2018 en el municipio de Benito Juárez. La orden de aprehensión por ese delito había sido emitida por un Juez de Control desde julio de 2023.

Fotografía tras su arresto en 2025. (@FGEQuintanaRoo)

La víctima del homicidio era un hombre a quien el propio Santamaría Casanova había acusado previamente de robar dinero, alhajas y relojes de alta gama de las instalaciones sindicales de la CTM. La captura ocurrió cuando el exdirigente se disponía a ingresar a una audiencia en la sede del Poder Judicial Federal en Cancún, convocada para revocar las medidas cautelares que enfrentaba por el proceso de trata de personas, debido a un presunto incumplimiento de las mismas.

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Hasta ese momento, Santamaría Casanova llevaba el proceso por trata de personas en libertad, luego de permanecer más de tres años privado de la misma y lograr posteriormente la modificación de su medida cautelar.