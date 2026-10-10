México

Ataque armado en Papantla deja a una mujer y un menor muertos: investigan posible cobro de piso

Luciana Gaspar Zacarías, de aproximadamente 34 años, murió en un hospital de Papantla; un menor de 14 años también fue trasladado de emergencia, pero perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
El ataque ocurrió en la localidad de El Corcho, conocida como Mesa Chica Nueva, en Papantla, Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un grupo armado irrumpió en una vivienda de Papantla, Veracruz, y abrió fuego contra una mujer y un menor de edad, quienes posteriormente murieron debido a la gravedad de las heridas. De manera preliminar, las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con un presunto cobro de piso.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves en la localidad de El Corcho, también conocida como Mesa Chica Nueva, ubicada en la zona del llano papanteco.

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De acuerdo con el parte policial, habitantes de la comunidad solicitaron auxilio después de que se registrara el ataque. Elementos de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a las víctimas.

Una de ellas fue identificada como Luciana Gaspar Zacarías, de aproximadamente 34 años, quien presentaba varias heridas producidas por disparos de arma de fuego.

La mujer fue trasladada a un hospital de Papantla para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas, murió a consecuencia de las lesiones.

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
Una mujer y un menor de 14 años murieron tras ser atacados a balazos dentro de una vivienda en Papantla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menor de 14 años fue trasladado de emergencia

Durante la agresión también resultó herido un menor de 14 años, quien fue atendido inicialmente en el mismo hospital de Papantla.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los médicos determinaron que era necesario trasladarlo de emergencia a una clínica ubicada en el municipio de Poza Rica.

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El parte médico indicó que tanto la mujer como el adolescente habían sido considerados en estado grave desde que recibieron atención prehospitalaria.

Finalmente, las autoridades confirmaron que ninguna de las dos víctimas sobrevivió al ataque.

La información disponible hasta el momento señala que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible cobro de piso, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales conforme avance la investigación.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables del ataque, pero no se reportaron detenidos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
Elementos de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables del ataque, pero no se reportaron detenidos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Después de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

Sin embargo, el despliegue concluyó sin que se informara sobre personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si las víctimas tenían alguna relación con la actividad que presuntamente habría motivado la agresión.

Ataque en Veracruz ocurre en medio de violencia contra civiles y periodistas

El caso de Papantla ocurre mientras distintos estados del país registran ataques armados y homicidios vinculados, de acuerdo con las investigaciones preliminares de cada autoridad, con disputas entre grupos criminales y otras actividades ilícitas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Oaxaca, donde el periodista Hamurabi Huesca Manzano, quien también trabajaba como taxista, fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de Pinotepa Nacional.

Según las primeras indagatorias, el periodista no era el objetivo de la agresión. Crédito: Redes Sociales
Según las primeras indagatorias, el periodista no era el objetivo de la agresión. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía de Oaxaca informó que en esa agresión murieron tres personas y señaló como una de las principales líneas de investigación una disputa entre células criminales locales cuyo objetivo habría sido asesinar a un hombre identificado con el alias de “El Darío”, señalado por las autoridades como generador de violencia en la región.

De acuerdo con la hipótesis ministerial, Huesca se encontraba realizando su trabajo como taxista y esperaba a un cliente cuando recibió los disparos.

El periodista era director del portal Pinotepa Comunica, un medio digital dedicado a información local y regional que cuenta con más de 50 mil seguidores.

Hasta el momento, las autoridades no han descartado que su actividad periodística pudiera estar relacionada con el crimen ni han informado sobre personas detenidas.

El asesinato también volvió a poner el foco en los riesgos que enfrentan los comunicadores en México. De acuerdo con el recuento proporcionado, nueve periodistas han sido asesinados en el país durante 2026, entre ellos comunicadores de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Guerrero.

Entre los casos se encuentran los asesinatos de Carlos Castro, Luis Ángel López Valdez y Roxana Guzmán Ramírez, ocurridos en Veracruz; así como los de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Juan David Gámez, Manuel Alejandro Moreno Serna y Josué Martínez Contreras, además del fotógrafo Ricardo Zúñiga Rosas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera a México el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años. La organización ubica al país en el lugar 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 y ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000.

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