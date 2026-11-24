El Centro Cultural Futurama proyecta cinco producciones sobre Freddie Mercury y Queen del 23 al 27 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Centro Cultural Futurama proyecta cinco películas sobre Freddie Mercury y Queen del 23 al 27 de noviembre, con entrada libre y dos funciones diarias en la alcaldía Gustavo A. Madero. El ciclo reúne tres conciertos de la banda británica y dos documentales sobre la trayectoria de su vocalista.

Las funciones se realizarán a las 12:00 y 17:00 horas. La sede será el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista.

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La programación coincide con el aniversario de la muerte de Mercury, ocurrida el 24 de noviembre de 1991. El cantante murió a los 45 años, pero su trabajo al frente de Queen permanece en discos, documentales, conciertos y homenajes alrededor del mundo.

El ciclo lleva por nombre “Recordando a Freddie Mercury”. Las proyecciones permitirán revisar distintas etapas de Queen, desde sus actuaciones de la década de 1970 hasta conciertos realizados cuando el grupo ya tenía presencia en recintos de mayor capacidad.

El ciclo incluye tres conciertos de Queen y dos documentales

La primera función tuvo lugar este 23 de noviembre con Queen: Live at the Rainbow, registro de 1974. La película se proyectó a las 12:00 y 17:00 horas, con acceso libre para el público.

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El 24 de noviembre seguirá Queen: A Night at the Odeon, concierto de 1975. El material recupera una actuación de la banda durante el periodo en que consolidaba su presencia en Reino Unido y comenzaba a ampliar su alcance internacional.

La cartelera integra tres conciertos de Queen y dos documentales con funciones a las 12:00 y 17:00 horas.

El martes 25 de noviembre se exhibirá Queen: Live at the Bowl, grabación de 1982. La función permitirá ver a Mercury junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon en un concierto realizado ante miles de asistentes.

La programación continuará el 26 de noviembre con Freddie Mercury: The Great Pretender. El documental fue dirigido por Rhys Thomas, dura 85 minutos y aborda la carrera solista del cantante, además de los proyectos que desarrolló fuera de Queen.

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El ciclo concluirá el 27 de noviembre con Queen: Days of Our Lives, documental dirigido por Matt O’Casey. La producción tiene una duración de 89 minutos y revisa la historia de la agrupación mediante archivos y testimonios de sus integrantes.

Todas las películas tendrán dos pases al día. La cartelera queda de la siguiente manera:

23 de noviembre: Queen: Live at the Rainbow (1974), a las 12:00 y 17:00 horas.

24 de noviembre: Queen: A Night at the Odeon (1975), a las 12:00 y 17:00 horas.

25 de noviembre: Queen: Live at the Bowl (1982), a las 12:00 y 17:00 horas.

26 de noviembre: Freddie Mercury: The Great Pretender (2012), a las 12:00 y 17:00 horas.

27 de noviembre: Queen: Days of Our Lives (2011), a las 12:00 y 17:00 horas.

Freddie Mercury grabó con Queen hasta los últimos meses de su vida

Freddie Mercury nació como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar. En la década de 1970 asumió la voz principal de Queen, banda que formó con Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Su trabajo como cantante y compositor quedó ligado a temas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Killer Queen, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now y Crazy Little Thing Called Love.

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Mercury también desarrolló una carrera solista. Grabó los álbumes Mr. Bad Guy y Barcelona, este último junto a la soprano española Montserrat Caballé. La canción que dio nombre a ese disco fue utilizada como himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

El cantante recibió un diagnóstico de VIH en 1987, aunque decidió mantener esa información dentro de su círculo cercano. Durante los años siguientes continuó grabando con Queen y trabajó en el estudio de Montreux, Suiza.

La última canción que Mercury grabó con la banda fue Mother Love, en 1991. No logró terminar la última estrofa debido a su estado de salud. Brian May completó después la parte pendiente para incluirla en el álbum Made in Heaven.

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Mercury hizo pública su condición de salud el 23 de noviembre de 1991. Murió un día después en su residencia de Garden Lodge, en Kensington, Londres. La causa oficial fue neumonía bronquial derivada del SIDA.

En abril de 1992, Queen organizó el concierto tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley. El evento reunió a músicos como David Bowie, Elton John, George Michael, Metallica, Guns N’ Roses y Robert Plant para recaudar fondos destinados a la lucha contra el VIH/SIDA.

El documental Freddie Mercury: The Great Pretender examina la etapa solista del vocalista y sus proyectos fuera del grupo.

El Centro Cultural Futurama está en Otavalo 7, colonia Lindavista

El Centro Cultural Futurama se encuentra en Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista. El recinto pertenece a la alcaldía Gustavo A. Madero y recibe exposiciones, talleres, conciertos, proyecciones y otras actividades culturales.

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La sede está cerca de avenida Instituto Politécnico Nacional y de Eje 5 Norte Montevideo. Por su ubicación, se puede llegar desde distintos puntos de la Ciudad de México mediante Metro, Metrobús y rutas de transporte público que circulan por Lindavista.

El acceso a las funciones será sin costo. Ante la posibilidad de que las salas tengan cupo limitado, se recomienda llegar con anticipación, especialmente para las proyecciones de las 17:00 horas.

Queen convocó a artistas como David Bowie y Elton John en el estadio de Wembley para recaudar fondos contra el VIH en 1992. (Courteía de Queen Productions LTD/via REUTERS)

Deportivo 18 de Marzo y Lindavista son las estaciones más cercanas

La estación de Metro más cercana es Deportivo 18 de Marzo, donde confluyen las Líneas 3 y 6. Desde ese punto, el recorrido hacia el Centro Cultural Futurama toma cerca de 10 minutos a pie por avenida Instituto Politécnico Nacional, en dirección norte.

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Otra alternativa es la estación Lindavista, de la Línea 6 del Metro. Esta opción resulta práctica para quienes lleguen desde El Rosario, Instituto del Petróleo, Martín Carrera o La Villa-Basílica.

Para quienes utilicen Metrobús, la estación recomendada es Lindavista, de la Línea 6. Desde ahí se puede caminar hasta Otavalo y avenida Instituto Politécnico Nacional, donde se localiza el recinto.