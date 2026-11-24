Dos trabajadoras de la salud animal posan frente al remolque de la Veterinaria Canina y Felina de la Central de Abasto. (Central de Abasto CDMX) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México sin duda es la Central de Abasto debido a que ahí se surten gran parte de los vendedores de frutas y verduras de la ciudad.

Sin embargo, muchas personas desconocen que en el corazón de este mercado se encuentra un hospital veterinario gratuito que surgió de la necesidad de atender a los perros y gatos que también forman parte de la comunidad de la central.

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Y es que, como es sabido, en esta zona abundan perros y gatos de la calle que acuden ahí en busca de comida y que se han convertido en parte de la familia de los locatarios del lugar, muchos de los cuales se encargan de estos animales de forma comunitaria.

Es por ello que se creo este Hospital Veterinario con el principal objetivo de que los perros de este mercado tuvieran un lugar donde ser atendidos; sin embargo, personas de colonias aledañas también pueden acercarse para recibir los servicios que ofrecen.

(Central de Abasto CDMX)

Hospital Veterinario de la Central de Abasto: servicios y horarios de atención

El Hospital Veterinario de la Central de Abasto en un un centro de atención para perros y gatos dentro de la Central en Iztapalapa.

Abrió sus puertas el 9 de octubre de 2026 y está pensado para atender tanto a animales de compañía de la comunidad como a animales rescatados que viven en el complejo comercial.

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Se ubica frente al edificio C2 de la Central de Abasto.

Servicios

El hospital ofrece:

Valoración médica general.

Aplicación de vacunas.

Desparasitación.

Esterilización.

Atención de enfermedades y lesiones.

Recuperación y rehabilitación de animales rescatados.

Atención a perros y gatos que habitan en la Central de Abasto.

Costos

Los servicios son gratuitos completamente gratuitos. No se reporta una tabla de cuotas de recuperación para consulta, vacunación, desparasitación o esterilización; sin embargo, están sujetos a la disponibilidad de espacio.

Horarios

El horario de atención es de 6:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas los fines de semana.

No existe un teléfono directo para hacer citas, estas se asignan conforme vayan llegando los pacientes y aunque se puede acudir a urgencias el servicio no es 24 horas.

Jornadas de Adopción

Cabe mencionar que el hospital también tiene como objetivo el rescate de los animales de la zona, por lo que tienen una jornada permanente de adopción con la cual buscan encontrar hogar para los perros y gatos de la calle que llegan en busca de alimento.

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Las jornadas de adopción del Hospital Veterinario de la Central de Abasto se realizan el último fin de semana de cada mes, de 14:00 a 18:00 horas

(Central de Abasto CDMX)

Cómo llegar al Hospital Veterinario de la Central de Abastos

Ubicación

El Hospital Veterinario de la Central de Abasto está frente al edificio C2, dentro de la Central de Abasto, en la zona Militares, alcaldía Iztapalapa.

Dirección de referencia: Central de Abastos Cerrada, Zona Militares, CEDA, Iztapalapa, C.P. 09040, Ciudad de México.

Al llegar a la Central, pide indicaciones hacia el edificio C2; el hospital se localiza justo enfrente.

Cómo llegar

En auto o taxi de aplicación: busca como destino “Central de Abasto, edificio C2” o usa la dirección de referencia. Considera que la Central tiene accesos y circulación interna; calcula tiempo extra por el movimiento de camiones y comerciantes.

En transporte público: llega a la Central de Abasto por rutas que circulen por Eje 6 Sur, avenida Canal de Río Churubusco o avenida Canal de Tezontle . Una vez dentro o en los accesos del mercado, pregunta por el edificio C2.

Con perro o gato: llévalo con correa y collar; si es gato, cachorro o un animal nervioso, utiliza transportadora.

(Central de Abasto CDMX)

Antes de salir, conviene confirmar el horario y si hay disponibilidad para el servicio que requieres, en especial si buscas esterilización o atención por una lesión.

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Otros hospitales veterinarios públicos en la CDMX

A este 4 de noviembre de 2026, hay dos hospitales veterinarios públicos en operación identificados en la Ciudad de México. También existen clínicas y centros de atención animal administrados por alcaldías, pero no todos tienen capacidad hospitalaria.

Hospital Veterinario de la Ciudad de México-AGATAN

Alcaldía: Iztapalapa.

Dirección: avenida Genaro Estrada 200, colonia Santa Cruz Meyehualco, dentro del Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco.

Servicios: consulta general y de especialidad, hospitalización, cirugías, radiografías, ultrasonido, laboratorio clínico, rehabilitación y etología.

Costo: es público, pero no totalmente gratuito; opera con cuotas de recuperación. Incluye servicios preventivos gratuitos en determinadas campañas, como esterilización.

Horario publicado por SEDEMA: lunes a viernes, de 7:00 a 18:00 horas; sábados, domingos y días festivos, de 8:00 a 16:00 horas.

Clínicas públicas con atención veterinaria

No son hospitales, pero pueden ser opciones para consulta, vacunación, esterilización y procedimientos básicos:

Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan: ofrece atención y campañas de salud animal.

CAVAC de Benito Juárez: brinda consultas, vacunas, Rayos X, esterilización y cirugías con cuotas accesibles.

Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc: realiza atención y acciones de adopción.

El Gobierno de la CDMX ha anunciado la construcción de otro hospital veterinario público, pero todavía no aparece como unidad en funcionamiento.