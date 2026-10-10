Andrea Legarreta no aparece en entrevista de ‘Hoy’ con elenco de la serie de Timbiriche tras respaldar a exintegrantes

(Programa Hoy/Archivo)

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El elenco de Timbiriche, la serie de ViX, llegó el pasado 9 de octubre al programa Hoy para promover el estreno de la ficción inspirada en la agrupación.

Andrea Legarreta no participó en la entrevista, lo cuál generó comentarios en redes ya que días antes manifestó su apoyo a los exintegrantes que rechazan la producción.

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La plataforma liberó los primeros dos episodios este viernes a las 19:00 horas. La temporada tiene ocho capítulos y los restantes llegarán cada viernes, de acuerdo con la información difundida previamente sobre la serie.

Durante la emisión de Hoy, Galilea Montijo y Raúl Araiza recibieron a Macarena García, Clara Dalmau y Sol Wainer, quienes interpretan a Sasha Sokol, Thalía y Mariana Garza, respectivamente.

Andrea Legarreta no participa en el segmento sobre la serie de Timbiriche

Andrea Legarreta no apareció ni intervino durante la conversación con las protagonistas de la serie. Si bien, los conductores no deben estar presentes en todas las secciones de Hoy, su ausencia ocurrió después de que fijó una postura pública frente al desacuerdo de parte de los integrantes originales.

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(Instagram)

El ángulo cobra atención porque Legarreta defendió a Erik Rubín, su expareja y padre de sus hijas, así como a Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza y Diego Schoening.

Los seis artistas señalaron a través de un comunicado que no participaron en la realización de la producción ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. También advirtieron que desconocen el contenido completo de la serie.

La ficción retoma el nacimiento y crecimiento de Timbiriche, pero el grupo sostuvo que existe una diferencia entre inspirarse en una época y construir una historia alrededor de personas identificables que no fueron consultadas.

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(VIX)

Galilea Montijo y Raúl Araiza entrevistan a las actrices de ViX

Galilea Montijo presentó a Macarena García como la actriz que da vida a Sasha Sokol, mientras Clara Dalmau encarna a Thalía y Sol Wainer interpreta a Mariana Garza.

Wainer definió su incorporación al proyecto como “una locura” y afirmó que conocer el alcance del fenómeno de Timbiriche vuelve especial su participación. La actriz dijo que su familia reaccionó con entusiasmo cuando se enteró de que interpretaría a Mariana.

García explicó que su proceso tuvo un cambio antes de las grabaciones. La actriz señaló que inicialmente estaba considerada para otro personaje, aunque permaneció en el elenco después de una modificación durante los ensayos.

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“Fue increíble. Fue como toda una experiencia medio loca”, comentó García durante la entrevista. La actriz sostuvo que el cambio le permitió vivir dos momentos dentro del mismo proyecto.

Dalmau, originaria de Uruguay, refirió que su mayor dificultad fue adoptar el acento mexicano para encarnar a Thalía. La actriz dijo que practicó desde que conoció a sus compañeros y mantuvo el acento hasta su última escena de rodaje.

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

“Estuve en acento mexicano” desde el inicio de la producción, expresó Dalmau. La intérprete aseguró que sus compañeros le ayudaron a ensayar para sentirse cómoda en las escenas y en los momentos de improvisación.

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Los conciertos y las coreografías representan un reto para el elenco

Sol Wainer afirmó que las recreaciones de conciertos implican una carga especial para el reparto. La actriz sostuvo que debían representar la energía de la agrupación frente a públicos de menor tamaño que los que reunió Timbiriche en su etapa de mayor popularidad.

“Creo que los conciertos, que recreamos muchos, era una cosa de locos”, dice Wainer. La actriz menciona que las coreografías, las canciones y la adrenalina de esos momentos forman parte de las secuencias más exigentes y divertidas del rodaje.

Macarena García también detalló que el elenco tuvo acceso a materiales de investigación sobre la época. La producción les entregó archivos para escuchar música, revisar referencias y conocer elementos de los personajes que interpretarían.

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Un grupo de nueve actores posa alineado en un escenario frente a un letrero de neón que lleva el nombre Timbiriche. (Infobae México/Selene Miranda)

La actriz señaló que el proceso incluyó talleres de integración, clases de canto y ensayos de baile. Galilea Montijo destacó que las canciones de Timbiriche siguen presentes en las reuniones de distintas generaciones.

Legarreta defendió antes a los integrantes de Timbiriche que rechazan la ficción

El 7 de octubre, Andrea Legarreta compartió en sus redes sociales el comunicado de los seis exintegrantes que se deslindaron de la serie. La conductora expresó respaldo a los artistas y cuestionó que el control del nombre de una agrupación implique controlar las historias personales de quienes la integraron.

“Apoyo TOTAL!”, escribió Legarreta en la publicación. Después señaló que ser dueños del nombre de un grupo no convierte a nadie en dueño de “los integrantes, las personas, sus nombres, sus vidas y sus historias”.

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La conductora expresó que apoya a los miembros de Timbiriche como familia, amigos y fan. Su publicación se difundió antes del estreno de la producción de ViX este 9 de octubre.