México

Embajador de EEUU y titular de la SRE dan seguimiento a la agenda bilateral tras polémica por Querétaro

Ronald Johnson también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Ronald Johnson se reunió con Sheinbaum y Velasco tras polémica por academia de seguridad en Querétaro.
Ronald Johnson se reunió con Sheinbaum y Velasco tras polémica por academia de seguridad en Querétaro.
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Este 8 de octubre de 2026, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con el canciller Roberto Velasco y en un posterior encuentro, llegó a un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la polémica que se generó por la Academia Internacional de capacitación policial en Querétaro.

La reunión con la mandataria mexicana duró alrededor de dos horas y media, donde también estuvieron presentes empresarios de la American Chambert.

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El encuentro con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se llevó poco antes de que el diplomático llegara a Palacio Nacional, donde dieron seguimiento a temas de la agenda bilateral.

Soberanía, uno de los temas abordados con la SRE

A través de un breve comunicado en redes sociales, la dependencia destacó que el canciller mexicano y el embajador estadounidense conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en materia de seguridad.

El encuentro destaca por darse en medio de tensiones por la participación de Ronald Johnson en la colocación de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial, con la cual se planea la capacitación de elementos de seguridad para enfrentar delitos federales.

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El mensaje de la SRE precisa que el diálogo bilateral se dio con base en los siguientes principios:

  • Respeto a la soberanía e integridad territorial;
  • La responsabilidad compartida;
  • La confianza mutua;
  • Y la cooperación sin subordinación.

La Academia de Seguridad en Querétaro, lo que disgustó a la presidencia de México

El pasado 2 de octubre, el gobernador de Querétaro y el embajador de Estados Unidos en México colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, con una inversión superior a 30 millones de pesos en el Complejo de Seguridad Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

La obra, descrita como única en su tipo en América Latina, concluiría en enero de 2027 e incluirá laboratorios forenses y unidades caninas para detectar drogas, armas y dinero ilícito.

Tres días después, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina que al evento no se invitara ni a la Defensa, ni al Gabinete de Seguridad Federal, ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, afirmó, aunque aclaró que no considera que se incurra en un delito.

La mandataria sostuvo que cualquier capacitación extranjera en materia de seguridad debe pasar por los canales federales correspondientes y advierte que el gobernador “tiene que dar explicaciones”, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del gobierno de México.

Sheinbaum indica que instruyó al canciller Roberto Velasco para llamar por separado al embajador Johnson y al gobernador Kuri: “¿Por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales?”.

Kuri le respondió a Sheinbaum y negó ruptura

El gobierno estatal exhibió un oficio firmado por Kuri y fechado el 23 de septiembre, recibido por la Cancillería el 25 de septiembre, con el que notificó la visita de Johnson con una semana de anticipación.

El documento precisa que la interacción tendría “efectos protocolarios” y que no implicaba mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia, según el texto difundido.

Por su parte, el gobernador panista aclaró que no existe una ruptura con la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que Querétaro mantendrá la coordinación con la Federación. Mauricio Kuri afirmó que la Academia Internacional de Capacitación Policial seguirá los procedimientos establecidos por las autoridades federales, una vez que se definan el plan de estudios y las actividades del proyecto.

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